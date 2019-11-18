〈鈺太法說〉明年電視聲控市場發酵 Q3月出貨挑戰百萬顆 整體毛利率上看33%

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (18) 日舉辦法說會，董事長邱景宏表示，聲控世代來臨，麥克風終端應用已擴散至電視，今年 9 月起提供電視客戶數位型 D-MIC，估今年第 4 季出貨量約 70-80 萬顆，明年首季則可達百萬顆水準，估明年第 3 季有機會挑戰每月出貨百萬顆，此外，隨著產品組合改善，明年全年毛利率將挑戰 33%。

邱景宏指出，電視旺季多落在第 1 季、第 4 季，有助減低淡季效應，並預計電視數位型 D-MIC 明年上半年開始放量，單季約達百萬顆水準，客戶以中、日系為主，觀察今年電視市場，數位型麥克風滲透率約為 10%，明年可望往 20% 邁進，總顆數將上看 4000 萬顆。

明年鈺太成長動能除電視外，筆電也將持續擴大市占，今年市占率約 30%，明年朝 40% 邁進，穿戴裝置則在 ANC(主動式降噪) 推升下，單隻耳機麥克風用量將從現有的 1-2 顆，提升至至少 3 顆，也有助營運表現。

至於電源管理 IC 方面，營收比重在 2 成以下，以既有產品為主，目前尚無新產品規劃。

副總莊育民表示，鈺太 D-MIC 在市場具有寡占性，銷售單價波動幅度不大，每年約下滑 3-5%，不過成本改善速度快於銷售單價降幅，有助毛利率維持，加上 D-MIC 銷售比重持續攀升，明年毛利率可望挑戰 33%。