「瑞利」等2家有價證券變更交易方法等相關事項

瑞利企業股份有限公司（公司代號：1512）上市有價證券採行分盤集合競價交易方式暨新世紀光電股份有限公司（公司代號：3383）上市有價證券取消分盤集合競價，仍繼續列為變更交易方法事宜。

一、採行及取消分盤集合競價交易方式日期：民國 108 年 11 月 19 日。

二、分盤集合競價之撮合時間：每 30 分鐘執行撮合作業 1 次。

三、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1512；簡稱：瑞利。

(二) 代號：3383；簡稱：新世紀。

四、瑞利企業股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款情事，其上市有價證券業經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第 49 條之 2 第 1 項第 4 款規定情事，爰將其列為變更交易方法之上市有價證券併採行分盤集合競價交易方式。

五、新世紀光電股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款及第 49 條之 2 第 1 項第 4 款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法並採行分盤集合競價交易方式在案，嗣查該公司最近期公告申報之財務報告顯示，淨值已不低於財務報告所列示股本十分之三，核已符合本公司營業細則第 49 條之 2 第 2 項第 4 款規定，且無其他採行分盤集合競價交易方式之情事，爰取消其上市有價證券分盤集合競價之交易方式，惟該公司因尚未符合本公司營業細則第 49 條第 2 項規定，爰仍繼續對其上市有價證券列為變更交易方法。