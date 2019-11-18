「首利」等3家有價證券變更交易方法等相關事項

首利實業股份有限公司（公司代號：1471）及誠創科技股份有限公司（公司代號：3536）上市有價證券列為變更交易方法，暨力特光電科技股份有限公司（代號：3051）上市有價證券併案列為變更交易方法事宜。

一、變更交易方法日期：民國 108 年 11 月 19 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1471；簡稱：首利。

(二) 代號：3536；簡稱：誠創。

(三) 代號：3051；簡稱：力特。

三、首次變更交易方法：首利實業股份有限公司及誠創科技股份有限公司最近期公告申報之財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之情事，爰將該等公司上市有價證券列為變更交易方法。

四、併案變更交易方法：力特光電科技股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司依證券交易法第 36 條規定公告申報之最近期財務報告顯示，會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，核有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 3 款規定之情事，爰將該公司上市有價證券併案列為變更交易方法。