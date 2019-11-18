緊急聲明：近日出現疑似冒充本公司「ANUE 鉅亨」網站 提醒用戶慎防

ANUE 鉅亨資安小組近日發現，疑似有不肖人士假冒鉅亨網站，以名為「ANUE 鉅亨」的釣魚網站，製作顯眼的會員登錄頁面，疑似意圖騙取使用者個人資料。

ANUE 鉅亨正在調查這起偽冒事件，必要時也將採取相關法律行動。本案僅為單一個案，目前本網站並未受到任何來自外部的攻擊或入侵，所有用戶資料都非常安全，並無任何外洩狀況發生，敬請各位用戶放心。

ANUE 鉅亨嚴厲譴責這種網路釣魚行為，並鄭重通知所有用戶，如果看到疑似假鉅亨網站，建議您執行下列步驟：

1. 認明 ANUE 鉅亨官方網址

ANUE 鉅亨官方網址皆含有 : cnyes.com ，進入網頁後請務必先確認為正確之官方網址，慎防有疑似不肖人士使用假冒網址 (例如: https://gb1.anue66.com/) 偽裝成 ANUE 鉅亨，進而有騙取個資或其他詐騙行為。

2. 切勿點開不明連結

即使網址是由您的親朋好友或是其他由信任管道獲得的，也要小心，請認明 ANUE 鉅亨官方網域 cnyes.com ，非此網址切勿點開連結；如已不慎點入也請立即關閉網頁，以免洩漏個人資料或遭植入惡意軟體。

3. 檢舉回報

看到可疑的 ANUE 鉅亨網址時，可透過下列聯絡方式，向 ANUE 鉅亨回報。我們將儘速調查，如發現確為偽冒網站時，將於第一時間在 ANUE 鉅亨官方網站上發出緊急聲明，公告所有用戶避免受害。

客服留言 : http://www.cnyes.com/cnyes_about/cnyes_ctcUsTpe.html

鉅亨粉絲團 : https://www.facebook.com/anuetw/

最後再次提醒各位親愛的用戶，網路釣魚或詐騙層出不窮，ANUE 鉅亨與您一同關心網路安全，也敬請各位用戶多加留意，切勿上當。