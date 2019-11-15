◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月15日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100 佳和 昶和 天仁 元大台灣50正2 國泰20年美債正2 國泰美國道瓊反1 元大電子 本盟 大統新創 興泰 國泰美國道瓊 元大S&P黃金正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50 首利 本盟 宏亞 富邦臺灣加權正2 大飲 元大美債20正2 元大MSCI金融 華通 銘旺科 地球 富邦VIX 宏洲 富邦摩台 楠梓電 旭隼 恆大 華通 嘉裕 富邦發達 精元 遠雄來 新紡 世芯-KY 東華 元大MSCI台灣 銘旺科 統領 大將 達欣工 大魯閣 永豐臺灣加權 大毅 威宏-KY 偉全 長榮 立益 富邦台50 揚智 泰昇-KY 聚隆 佳和 富邦日本 京鼎 昶和 聯發 國泰日經225 健策 大統新創 昶和 元大歐洲50 世芯-KY 亞崴 本盟 元大日經225 太極 程泰 正道 國泰美國道瓊 茂林-KY 吉茂 瑞利 富邦臺灣加權正2 臻鼎-KY 百達-KY 正峰新 元大美元指數 立積 榮星 億泰 兆豐藍籌30反1 眾達-KY 台硝 懷特 富邦公司治理 訊連 元禎 士紙 國泰股利精選30 科嘉-KY 永記 燁興 元大S&P日圓反1 定穎 毛寶 千興 富邦歐洲 台表科 展宇 威致 FH彭博新興債 聯嘉 三福化 華豐 元大台灣高息低波 訊芯-KY 高興昌 首利 群益道瓊美國地產 緯穎 春雨 麗正 國泰RMB短期報酬 國產 東明-KY 東訊 富邦臺灣中小 杜康-DR 鑫永銓 錸德 新光內需收益 慶豐富 六暉-KY 倫飛 FH美國金融股 潤泰材 宏旭-KY 虹光 元大US高息特別股 鈺齊-KY 隴華 威盛 新光中國政金綠債 翔耀 浩鑫 新光投等債15+ 太空梭 國碩 新光ICE美國權值 立萬利 銘旺科 大飲 聯德 統懋 宏洲 泰碩 翔耀 嘉裕 玉晶光 太空梭 東華 安馳 兆勁 大魯閣 世芯-KY 麗臺 立益 穎漢 吉祥全 佳和 立積 憶聲 聯發 迎廣 科風 昶和 全國電 力特 本盟 愛山林 喬鼎 正道 皇昌 正達 瑞利 遠雄來 晟鈦 正峰新 夏都 聯德 億泰 寒舍 同泰 艾美特-KY 雲品 新世紀 懷特 欣欣 誠研 士紙 統領 誠創 燁興 客思達-KY 嘉威 千興 日成-KY 聯合再生 威致 格威傳媒 力銘 華豐 康師傅-DR 亞太電 首利 神州-DR 太極 麗正 友佳-DR 誠美材 東訊 欣天然 奕智博 錸德 新海 慧友 倫飛 秋雨 悠克 虹光 欣高 友勁 威盛 jpp-KY 百一 浩鑫 台數科 捷泰 國碩 必應 天瀚 銘旺科 科定 迅杰 統懋 三能-KY 華上 翔耀 基勝-KY 光麗-KY 太空梭 泰昇-KY 元晶 兆勁 政伸 華冠 麗臺 吉源-KY 裕豐 吉祥全 寶徠 憶聲 皇昌 科風 陽明 力特 六福 喬鼎 康師傅-DR 正達 聖馬丁-DR 晟鈦 神州-DR 聯德 同方友友-DR 同泰 晨訊科-DR 新世紀 友佳-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 力銘 新利虹 亞太電 國光生 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 全國電 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 威宏-KY