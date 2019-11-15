新聞
0

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧11月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
富邦發達 國泰中國A50反1 元大中型100          佳和              昶和     天仁     元大台灣50正2   
國泰20年美債正2 國泰美國道瓊反1 元大電子          本盟              大統新創 興泰     國泰美國道瓊   
元大S&P黃金正2 富邦NASDAQ反1 元大台商50          首利              本盟     宏亞     富邦臺灣加權正2   
大飲     元大美債20正2 元大MSCI金融          華通              銘旺科   地球     富邦VIX    
宏洲              富邦摩台          楠梓電            旭隼     恆大     華通       
嘉裕              富邦發達          精元              遠雄來   新紡     世芯-KY    
東華              元大MSCI台灣          銘旺科            統領     大將     達欣工     
大魯閣            永豐臺灣加權          大毅              威宏-KY  偉全     長榮       
立益              富邦台50          揚智              泰昇-KY  聚隆                
佳和              富邦日本          京鼎                       昶和                
聯發              國泰日經225          健策                       大統新創            
昶和              元大歐洲50          世芯-KY                    亞崴                
本盟              元大日經225          太極                       程泰                
正道              國泰美國道瓊          茂林-KY                    吉茂                
瑞利              富邦臺灣加權正2          臻鼎-KY                    百達-KY             
正峰新            元大美元指數          立積                       榮星                
億泰              兆豐藍籌30反1          眾達-KY                    台硝                
懷特              富邦公司治理          訊連                       元禎                
士紙              國泰股利精選30          科嘉-KY                    永記                
燁興              元大S&P日圓反1          定穎                       毛寶                
千興              富邦歐洲          台表科                     展宇                
威致              FH彭博新興債          聯嘉                       三福化              
華豐              元大台灣高息低波          訊芯-KY                    高興昌              
首利              群益道瓊美國地產          緯穎                       春雨                
麗正              國泰RMB短期報酬          國產                       東明-KY             
東訊              富邦臺灣中小          杜康-DR                    鑫永銓              
錸德              新光內需收益          慶豐富                     六暉-KY             
倫飛              FH美國金融股          潤泰材                     宏旭-KY             
虹光              元大US高息特別股          鈺齊-KY                    隴華                
威盛              新光中國政金綠債                                     翔耀                
浩鑫              新光投等債15+                                     太空梭              
國碩              新光ICE美國權值                                     立萬利              
銘旺科            大飲                                         聯德                
統懋              宏洲                                         泰碩                
翔耀              嘉裕                                         玉晶光              
太空梭            東華                                         安馳                
兆勁              大魯閣                                       世芯-KY             
麗臺              立益                                         穎漢                
吉祥全            佳和                                         立積                
憶聲              聯發                                         迎廣                
科風              昶和                                         全國電              
力特              本盟                                         愛山林              
喬鼎              正道                                         皇昌                
正達              瑞利                                         遠雄來              
晟鈦              正峰新                                       夏都                
聯德              億泰                                         寒舍                
同泰              艾美特-KY                                     雲品                
新世紀            懷特                                         欣欣                
誠研              士紙                                         統領                
誠創              燁興                                         客思達-KY            
嘉威              千興                                         日成-KY             
聯合再生          威致                                         格威傳媒            
力銘              華豐                                         康師傅-DR            
亞太電            首利                                         神州-DR             
太極              麗正                                         友佳-DR             
誠美材            東訊                                         欣天然              
奕智博            錸德                                         新海                
慧友              倫飛                                         秋雨                
悠克              虹光                                         欣高                
友勁              威盛                                         jpp-KY              
百一              浩鑫                                         台數科              
捷泰              國碩                                         必應                
天瀚              銘旺科                                       科定                
迅杰              統懋                                         三能-KY             
華上              翔耀                                         基勝-KY             
光麗-KY           太空梭                                       泰昇-KY             
元晶              兆勁                                         政伸                
華冠              麗臺                                         吉源-KY             
裕豐              吉祥全                                                           
寶徠              憶聲                                                             
皇昌              科風                                                             
陽明              力特                                                             
六福              喬鼎                                                             
康師傅-DR          正達                                                             
聖馬丁-DR          晟鈦                                                             
神州-DR           聯德                                                             
同方友友-DR          同泰                                                             
晨訊科-DR          新世紀                                                           
友佳-DR           誠研                                                             
中福              誠創                                                             
雷虎              嘉威                                                             
中視              聯合再生                                                         
秋雨              力銘                                                             
新利虹            亞太電                                                           
國光生            太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  奕智博                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  全國電                                                           
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  威宏-KY

相關個股

留言載入中...P

相關新聞