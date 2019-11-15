德微Q4持平上季 全年營收拚新高

二極體廠德微 (3675-TW) 今 (15) 日表示，第 4 季營運估持平上季，整體營運可望較去年微幅成長，不過展望明年，因尚無爆發性新應用，仍中性看待營運，德微前 10 月合併營收 12.87 億元，年增 2.88%，法人估，德微第 4 季營收可望站穩 4 億元，助攻全年營收創高，年增約 3%，達 15 億元。

展望明年，德微指出，電子產業變化幅度大，也無爆發性高成長應用，下游客戶拉貨力道成長趨緩，隨著通訊世代轉往 5G 與 WiFi 6，終端裝置會需要更多二極體，以因應伴隨高速傳輸的電流，但因目前終端裝置尚未問世，整體消費市況待觀察，因此目前中性看待。

法人認為，隨著 5G、WiFi 6 等高傳輸特性，電流負載需求提高，有助二極體高階產品出貨暢旺，整體產業也積極備戰，相互結盟合作，如台半 (5425-TW) 與聯電 (2303-TW)、朋程 (8255-TW) 與中美晶 (5483-TW)、敦南 (5305-TW) 與達爾，也讓市場關注二極體後續市況。

德微第 3 季合併營收 4.09 億元，季增 4.34%，年減 4.44%，毛利率 19.86%，季減 1.88 個百分點，年減 0.15 個百分點，營益率 8.86%，季減 1.02 個百分點，年減 1.7 個百分點，稅後純益 0.3 億元，與上季持平，年減 16.67%。

德微前 3 季合併營收 11.51 億元，年增 3.69%，毛利率 20%，年增 1.1 個百分點，營益率 8.44%，年減 1.3 個百分點，稅後純益 0.79 億元，年減 11.76%，稅後純益 1.77 元。