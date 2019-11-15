選戰熱區》2個摩羯男受訪前，都先關小房間畫重點⋯⋯ 吳怡農PK蔣萬安　兩個細節控的戰爭

文●管婺媛

現任立委蔣萬安（左）與民進黨立委參選人吳怡農（右）。（攝影者．郭涵羚）

全國最受矚目的立委選區在哪？答案是台北市第三選區（中山、北松山），兩大黨參選人因為高顏值、高學歷，被媒體稱為「雙帥對決」：國民黨中生代明星、現任立委蔣萬安，對上因外型與亮眼經歷暴紅的民進黨新人吳怡農。

兩位摩羯男有很多共通點，斯文有禮，還很「矜持」，把摩羯座事事要求完美的性格，充分發揮在對細節、發言、文稿的龜毛挑剔上。接受商周專訪前，兩人一致的動作是，把自己關在小房間，在訪綱與擬好的答案上來回畫線、畫圈，紙上布滿事先寫好、密密麻麻的親手筆記。

但他們也有很大反差。蔣萬安在 2016 年就當選立委，是藍營最有潛力的政治新星，多次被點名為下屆台北市長人選，但近日他的網路與媒體聲量，卻被突然竄出的對手給強壓過去。反之，吳怡農在年輕族群間的人氣爆棚，但在傳統市場拜票、掃街時，對於多數選民來說，他仍是張陌生臉孔。

頂著美國耶魯名校光環、高盛金童資歷，加上放棄美籍回台、34 歲進特戰部隊服役，之後環島旅行、當公民記者研究國防、進入政府當幕僚⋯⋯，曲折經歷的吳怡農，投入選戰不過兩個月，討論度遠超過黨內所有立委參選人。

吳怡農》特戰風格打不可能選戰！

「我們做事不是只有一種做法」

問他為何放下高薪投入政治？「為什麼不？政治在我家，從來不是壞事，而是一個很好的志業。」他 9 歲就跟著父親（吳乃德，中研院學者）上街遊行，從政的種子，當時就埋下。

追求理想前，他先準備好「麵包」。從事金融業的積蓄與投資，讓他得到財富自由；到今年辭去工作正式投入選舉前，他已算好，失業半年，不會喝西北風。

想在 9 月啟動參選的 4 個月內，打敗已在地方經營 4 年的政治明星，還主打非民生的國防議題？這像是「不可能的任務」。

但特戰部隊向來不打常規戰，「有彈性、靈活，我們不受任何環境拘束，做事不是只有一種做法。」他解釋特戰的特色。

要在短時間提高能見度，當然也不能只有拜票掃街一種戰法。

過去兩個月，他做了不少跌破親友眼鏡的事：徒手剝柚子、用胸肌爆襯衫、單手伏地挺身，各種「秀肌肉」樣樣來。臉書粉專發文底下的網友留言，經常因著重在他的外型、身材討論而「歪樓」，連不用臉書的老爸，也聞聲跟友人抱怨：那些留言是不是都很色情啊？讓了解網路年輕文化的親友啼笑皆非。

有別於肌肉男形象，熟識吳怡農的親友、同僚給他的形容卻是：Old banker、好孩子、暖男、一板一眼，還有，細節控。

金融業 10 年訓練，細節控大爆發！

「對手有 4 年優勢，我一定越精準越好」

採訪當天，他剛結束南京公寓市場掃街拜票行程，一踏進門，劈頭就對身旁的幕僚說：「今天掃市場竟然掃了 3 小時，要『檢討』一下⋯⋯。」

我們疑惑，檢討什麼？「9 月 4 號去同一個市場，一個小時就走完，因為沒太多人認識；今天走同一個市場，走 3 小時，表示大家認識你了，那排市場（掃街）的時間就要調整，」他抓著眼鏡認真解釋，一個大市場約可握到 1 千人的手，小市場大約百人，「我們會計算，這樣才知道時間如何分配⋯⋯。」

甚至，朋友忘了何時與他結識，他會調出 7 年前檔案查到確切時間；老爸投書報紙的評論即將送印，他也硬要把文章叫回來修改不準確之處，讓報社人仰馬翻。

龜毛作風，來自他在金融業的 10 年訓練。「大方向是最重要的，但對手有 4 年優勢，我只有 4 個月，一定是細節越精準越好，錯了一件事就浪費很多時間，」吳怡農尷尬笑說，自己從 22 歲就被這樣訓練，「現在 40 歲把團隊搞得很⋯⋯。」競選團隊通常在辦公室待到 11、12 點才收工。

相較其他參選人主打經濟、民生議題，他也偏偏選擇一般人不容易入口的「硬」路線：國防政策與國家安全。黨內同僚勸他多講經濟、民生，但他認為當前最要緊的是國安，「國防重視資源分配、（要找）對的人⋯⋯，」他正經八百的解釋，從政就是要做好資源分配問題。

在高盛負責亞洲投資期間，他常跑中國，反倒讓他更珍惜台灣市場，「有商業糾紛不需要靠賄賂解決，光這個就差很多。」他認為國安與經濟不衝突，但也強調，「如果知道經濟依賴會導致國家安全被迫犧牲，我們就應該減低經濟依賴。」

對於年輕人去中國工作，他認為累積視野是好事，但也要小心言論風險，「不要帶手機去⋯⋯，」他也以自身經驗，建議年輕人的第一份工作，要選最少休息時間、不要朝九晚五的工作，「因為趁年輕，可以更早上班、更晚下班，累積更多能力、學得更多。」

訪談中，提及同學為填飽肚子而念藝校，讓他一度紅了眼眶；聊到最近看電影《陽光普照》是否哭很慘？他一臉尷尬：「你怎麼知道？」是個愛哭的硬漢。

戰士能否突襲成功尚未可知，但以他的從政熱情和目標明確，未來的政壇，想必還看得到他。

蔣萬安》背老黨包袱的青年代表

「很多事，有決策權的人不願改變」

即便對手「空戰」（網路聲量）來勢洶洶，蔣萬安靠著現任立委的優勢，形象好、「陸軍」（基層組織）強，外界預期他仍能輕騎過關。但，要再往高位，百年老黨的招牌也可能成為包袱。

年輕人很難在一個重視論資排輩的百年大黨裡出頭，4 年前，「蔣家」招牌，確實讓他順利踏出政壇第一步。但，要以一己之力推動老黨改革，又是另一回事。

蔣萬安自美回台參選時，曾坦言年輕人認為國民黨仍存在「宮廷文化」，因資深者占太多重要職位，必須要改變，這也是他投入政壇的動機。但，4 年後，各項民調數據顯示，這個百年老黨仍不得年輕人的心。

「當然也不是太大的 Shock（震驚），就是感覺年輕一輩的聲音比較少，我可能算是最年輕的前 3 個中常委之一⋯⋯，」他描述幾年前參與中常會時的場景，回答得小心翼翼，「這也不是不好，但如果今天只有一個青年代表進入決策機制，聲音都沒被聽到，更不用談實際參與討論或做決策。」

我們好奇，曾在 2 年前因《勞基法》修法，站在質詢台發言論述兩個半小時不間斷，改寫國民黨在野抗爭模式的他，是否也覺得有心無力？「國民黨終究是個百年歷史的黨⋯⋯，很多時候不是一蹴可幾，」他講得很委婉，說得最「重」的一句，不過就是沒指名的說，「很多事，『有決策權的人』，在決定事情時覺得要照既定標準，不願意去突破跟改變⋯⋯。」

不當乖乖牌！投下同婚同意票

「壓力大，但我覺得是對的，就做」

乖乖牌、溫和、不躁進、謹言慎行，是同僚與國會資深幕僚對他的形容。「他不是『很衝』的人，」一位藍營資深幕僚如此形容，他不常在敏感政治議題上表態，也甚少參與政治談話性節目，「這跟他出身外交官家庭的教育有關（父蔣孝嚴曾任外交部長），他對黨內醬缸文化有不滿，但不會因此大鳴大放。」

「我不是（乖乖牌）！」對此封號，蔣萬安一秒否定。他的「破框」方式，是在黨的體制內做「微調」。

今年立院表決同婚法案時，他也與黨內青壯輩立委在關鍵條文表決時「脫黨」，投下支持票。事後，他辦公室電話被「打爆」，選民當面抱怨，甚至有反同團體點名要用選票把他給「換掉」。

「壓力不大是騙人的，但同婚是關乎基本人權的，我覺得是對的事情，就做，」蔣萬安說得很淡然，但黨內人士描述，在當時關鍵的黨團大會上，蔣萬安與青壯輩立委，幾乎和意見不同的資深立委「開戰」，一度鬧得氣氛很僵。

他說，自己身為立委所能推動的改變，是透過立法平台來展現，如主動接觸過去與國民黨較有距離的勞團、環團，替其發聲，「坦白說不容易，但跨出這一步是重要的，讓大家感受到國民黨跟以前不一樣，不是只跟資方靠攏。」

老黨能否新生？他用時間換取空間，「破框」緩慢，但進行中。

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來源：《商業周刊》 1670 期

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