◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月13日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 元大美債7-10 勝昱 新昕纖 合世 易威 大略-KY 元大美債1-3 宏易 韋僑 杏昌 天良 群益15年IG科技債 安鈦克 久陽 進階 南璋 群益10年IG金融債 倉和 東林 大學光 勝昱 國泰5Y+新興債 宏捷科 欣厚-KY 強生 萬國通 國泰1-5Y高收債 燦星旅 友銓 寶島科 飛寶企業 富邦全球高收債 倉和 東生華 精確 國泰中國政金債5+ 三圓 其祥-KY 宏易 富邦中政債0-1 雙喜 德麥 唐鋒 FH中國政策債 力泰 世坤 福盈科 凱基中國債3-10 理銘 世德 聯光通 凱基新興債10+ 亞都 泰茂 通訊-KY 凱基科技債10+ 老爺知 精確 榮群 群益AAA-AA公司債 東凌-KY 崇友 新零售 群益15年IG公用債 邁達康 至興 恩得利 群益15年EM主權債 綠河-KY 大詠城 李洲 FH能源債 欣泰 萬在 凱柏實業 FH製藥債 健椿 元炬 FH新興企業債 大恭 及成 群益中國政金債 永純 和進 FH20年美債 雙邦 耀勝 FH中國信用債 致振 倚強股份 凱基AAA至A公司債 康聯訊 錦明 凱基金融債20+ 台聯電 鑫創 凱基美債25+ 威潤 宇環 國泰A級金融債 唐榮 廣寰科 富邦中國投等債 晉椿 點晶 富邦金融投等債 久陽 斐成 FH公司債A3 強新 泰谷 FH次順位IG金融債 松和 典範 FH美元信用債1-5Y 有益 益通 群益A級公司債 新零售 振維 群益AAA-A醫療債 尼克森 迎輝 中信中國債7-10 力新 重鵬 中信中國美元IG債 謚源 研勤 B新光美債1-3 李洲 欣厚-KY B新光美債20+ 凱柏實業 兆遠 第一金美債20+ 港建 寶得利 第一金金融債 10+ 及成 太欣 第一金科技債 10+ 新洲 系統電 永豐10年A公司債 耀勝 天剛 永豐15年金融債 倚強股份 世紀 永豐7-10年中國債 至寶電 華容 凱基醫療保健債 宇環 建榮 凱基IG精選15+ 點晶 立衛 凱基AAA-AA公司債 佳穎 天揚 台新美元銀行債 雙鴻 鈺創 台新中國政策債 幸康 佳總 新光15年IG金融債 泰谷 合正 富邦新興投等債 熱映 金利 富邦歐洲銀行債 哲固 寶聯通 中信新興亞洲債 力致 凱鈺 中信EM主權債0-5 矽瑪 德宏 統一美債10年Aa-A 重鵬 合邦 富邦全球保險債 富晶通 萬旭 富邦全球能源債 家登 久正 永豐1-3年美公債 元創精密 上揚 永豐美國500大 營邦 全譜 群益1-5年IG債 湯石照明 易通展 中信全球電信債 數字 茂迪 中信美國公債0-1 桂盟 元隆 合世 立衛 沛亨 易威 合正 九暘 天良 彩富 凱碩 南璋 合邦 全達 勝昱 訊達 奧斯特 萬國通 亞通 保銳 飛寶企業 上揚 越峰 精確 旺玖 商丞 宏易 元隆 英格爾 唐鋒 神盾 士開 福盈科 勁豐 昇益 聯光通 天正國際 志嘉 通訊-KY 光菱 富裔 榮群 星雲 燦星旅 新零售 奧斯特 富驛-KY 恩得利 宏捷科 劍湖山 李洲 正淩 德記 凱柏實業 三圓 泰偉 元炬 昇益 華義 及成 力泰 昇華 和進 理銘 得利影 耀勝 富裔 鼎創達 倚強股份 安心 台境 錦明 漢來美食 愛地雅 鑫創 富驛-KY 邦泰 宇環 易飛網 廣寰科 高野 點晶 亞都 斐成 老爺知 泰谷 滿心 典範 東凌-KY 益通 紅馬-KY 振維 德記 迎輝 全家 重鵬 詩肯 研勤 弘帆 家登 關中 欣厚-KY 大展證 兆遠 誠品生活 寶得利 泰偉 太欣 華義 系統電 大宇資 天剛 得利影 世紀 時報 華容 旭然 建榮 鼎創達 立衛 益張 天揚 白紗科 鈺創 捷必勝-KY 佳總 紅木-KY 合正 鉅邁 金利 綠電 寶聯通 霹靂 凱鈺 花王 德宏 欣雄 合邦 欣泰 萬旭 富堡 久正 大汽電 上揚 合騏 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 奧斯特 保銳 越峰 商丞 英格爾 鑫龍騰 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 華研 鼎創達 台境 愛地雅 邦泰