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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月13日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     元大美債7-10          勝昱              新昕纖   合世                
易威     大略-KY  元大美債1-3          宏易              韋僑     杏昌                
天良              群益15年IG科技債          安鈦克            久陽     進階                
南璋              群益10年IG金融債          倉和              東林     大學光              
勝昱              國泰5Y+新興債          宏捷科            欣厚-KY  強生                
萬國通            國泰1-5Y高收債          燦星旅            友銓     寶島科              
飛寶企業          富邦全球高收債                            倉和     東生華              
精確              國泰中國政金債5+                            三圓     其祥-KY             
宏易              富邦中政債0-1                            雙喜     德麥                
唐鋒              FH中國政策債                            力泰     世坤                
福盈科            凱基中國債3-10                            理銘     世德                
聯光通            凱基新興債10+                            亞都     泰茂                
通訊-KY           凱基科技債10+                            老爺知   精確                
榮群              群益AAA-AA公司債                            東凌-KY  崇友                
新零售            群益15年IG公用債                            邁達康   至興                
恩得利            群益15年EM主權債                            綠河-KY  大詠城              
李洲              FH能源債                            欣泰     萬在                
凱柏實業          FH製藥債                                     健椿                
元炬              FH新興企業債                                     大恭                
及成              群益中國政金債                                     永純                
和進              FH20年美債                                     雙邦                
耀勝              FH中國信用債                                     致振                
倚強股份          凱基AAA至A公司債                                     康聯訊              
錦明              凱基金融債20+                                     台聯電              
鑫創              凱基美債25+                                     威潤                
宇環              國泰A級金融債                                     唐榮                
廣寰科            富邦中國投等債                                     晉椿                
點晶              富邦金融投等債                                     久陽                
斐成              FH公司債A3                                     強新                
泰谷              FH次順位IG金融債                                     松和                
典範              FH美元信用債1-5Y                                     有益                
益通              群益A級公司債                                     新零售              
振維              群益AAA-A醫療債                                     尼克森              
迎輝              中信中國債7-10                                     力新                
重鵬              中信中國美元IG債                                     謚源                
研勤              B新光美債1-3                                     李洲                
欣厚-KY           B新光美債20+                                     凱柏實業            
兆遠              第一金美債20+                                     港建                
寶得利            第一金金融債 10+                                     及成                
太欣              第一金科技債 10+                                     新洲                
系統電            永豐10年A公司債                                     耀勝                
天剛              永豐15年金融債                                     倚強股份            
世紀              永豐7-10年中國債                                     至寶電              
華容              凱基醫療保健債                                     宇環                
建榮              凱基IG精選15+                                     點晶                
立衛              凱基AAA-AA公司債                                     佳穎                
天揚              台新美元銀行債                                     雙鴻                
鈺創              台新中國政策債                                     幸康                
佳總              新光15年IG金融債                                     泰谷                
合正              富邦新興投等債                                     熱映                
金利              富邦歐洲銀行債                                     哲固                
寶聯通            中信新興亞洲債                                     力致                
凱鈺              中信EM主權債0-5                                     矽瑪                
德宏              統一美債10年Aa-A                                     重鵬                
合邦              富邦全球保險債                                     富晶通              
萬旭              富邦全球能源債                                     家登                
久正              永豐1-3年美公債                                     元創精密            
上揚              永豐美國500大                                     營邦                
全譜              群益1-5年IG債                                     湯石照明            
易通展            中信全球電信債                                     數字                
茂迪              中信美國公債0-1                                     桂盟                
元隆              合世                                         立衛                
沛亨              易威                                         合正                
九暘              天良                                         彩富                
凱碩              南璋                                         合邦                
全達              勝昱                                         訊達                
奧斯特            萬國通                                       亞通                
保銳              飛寶企業                                     上揚                
越峰              精確                                         旺玖                
商丞              宏易                                         元隆                
英格爾            唐鋒                                         神盾                
士開              福盈科                                       勁豐                
昇益              聯光通                                       天正國際            
志嘉              通訊-KY                                      光菱                
富裔              榮群                                         星雲                
燦星旅            新零售                                       奧斯特              
富驛-KY           恩得利                                       宏捷科              
劍湖山            李洲                                         正淩                
德記              凱柏實業                                     三圓                
泰偉              元炬                                         昇益                
華義              及成                                         力泰                
昇華              和進                                         理銘                
得利影            耀勝                                         富裔                
鼎創達            倚強股份                                     安心                
台境              錦明                                         漢來美食            
愛地雅            鑫創                                         富驛-KY             
邦泰              宇環                                         易飛網              
                  廣寰科                                       高野                
                  點晶                                         亞都                
                  斐成                                         老爺知              
                  泰谷                                         滿心                
                  典範                                         東凌-KY             
                  益通                                         紅馬-KY             
                  振維                                         德記                
                  迎輝                                         全家                
                  重鵬                                         詩肯                
                  研勤                                         弘帆                
                  家登                                         關中                
                  欣厚-KY                                      大展證              
                  兆遠                                         誠品生活            
                  寶得利                                       泰偉                
                  太欣                                         華義                
                  系統電                                       大宇資              
                  天剛                                         得利影              
                  世紀                                         時報                
                  華容                                         旭然                
                  建榮                                         鼎創達              
                  立衛                                         益張                
                  天揚                                         白紗科              
                  鈺創                                         捷必勝-KY            
                  佳總                                         紅木-KY             
                  合正                                         鉅邁                
                  金利                                         綠電                
                  寶聯通                                       霹靂                
                  凱鈺                                         花王                
                  德宏                                         欣雄                
                  合邦                                         欣泰                
                  萬旭                                         富堡                
                  久正                                         大汽電              
                  上揚                                         合騏                
                  全譜                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  九暘                                                             
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
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                  英格爾                                                           
                  鑫龍騰                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  力泰                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
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                  泰偉                                                             
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