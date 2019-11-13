「富邦發達」訂於2019.12.13下市

富邦證券投資信託股份有限公司經理之「富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣發達指數股票型證券投資信託基金（0058）」受益憑證於本（108）年 12 月 13 日起終止上市。

一、富邦證券投資信託股份有限公司業向主管機關申請終止旨揭基金之證券投資信託契約，經主管機關 108 年 11 月 4 日金管證投字第 1080335199 號函核准在案，核有本公司營業細則第 50 條之 2 終止上市之情事。

二、終止上市日期：108 年 12 月 13 日（最後交易日：108 年 12 月 12 日）。

三、終止上市證券代號、名稱及經理公司：

(一) 代號：0058。

(二) 名稱：富邦台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦台灣發達指數股票型證券投資信託基金。

(三) 經理公司：

１、公司名稱：富邦證券投資信託股份有限公司。

２、地址：台北市敦化南路一段 108 號 8 樓。

３、電話：服務專線 0800-070-388。

四、關於投資人權益相關事項，請查詢富邦證券投資信託股份有限公司網站（https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html）。