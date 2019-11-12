〈電信董座訪NCC〉電信高層籲標金不應太高 中華電投資金額估逾600億元

NCC 今 (12) 日邀請 5 大電信高層，進行 5G 頻譜競標第一階段面談，針對 5G 標金與資本支出，遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東認為，由於 4G 仍需攤提折舊費用，5G 標金金額不應太高；至於後續建設費用，中華電 (3045-TW) 董事長謝繼茂預估，5G 建置成本 1 年約 100 億元，總金額估超過 600 億元。

據 NCC 公布的首波頻譜底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 頻段合計 300 億元，國庫收入目標為 400 億元。

徐旭東指出，全球逾 15 個國家已啟動 5G 商轉，照國際最終標金結果來看，400 億元屬合理，不過台灣僅 2300 萬人口，標金不應超過 400 億元，且目前電信商仍在攤提 4G 折舊費用，盼最終 5G 標金不要炒太高。

遠傳總經理井期認為，各家競標情況應「量力而為」，另政府取得標金後，可將部分資金回饋 5G 產業，讓應用加速發展。

台灣之星指出，已備妥至少 170 億元投入 5G 市場，為 5G 第一次釋照、頻率競標及未來營運做足準備。

至於後續的 5G 資本支出，謝繼茂表示，2014-2019 年 4G 約投入 600 億元，不過 5G 的基地台成本、設備成本、建置數量等都比 4G 多，1 家業者 1 年 5G 的資本支出上看 100 億元，總金額將超過 600 億元。

NCC 詢問亞太電 (3682-TW) 頻譜的使用規劃，董事長呂芳銘則回應，亞太電將專注在智慧生活，會以高頻、低頻相互搭配，並積極發展 5G 垂直應用。

另市場傳出，亞太電首波 100 億元私募增資案，鴻海 (2317-TW) 以海外公司參與認購，呂芳銘對此強調，一切依照程序進行，預計 11 月 21 日前完成第一階段的私募。