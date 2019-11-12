防業者化整為零逃漏稅 關務署鎖定中國淘寶進口包裹

為杜絕「化整為零」、「高價低報」的現象，財政部關務署將透過「快遞貨物金流查核專案小組」，透過清查、比對跨境網購資料，避免有心人士以化整為零方式躲避逃稅，官員坦言，首要目標就是瞄準來自中國淘寶的進口包裹。

中國淘寶以物品種類豐富多樣打響名號，也是不少台灣人網購首選跨境平台，每年雙 11 購物節，關務署都會針對來自中國的進口快遞包裹加強查核，關務署今 (12) 日表示，今年仍將來自中國淘寶的進口快遞包裹列為重點查核對象。

根據關務署統計，去年進口快遞簡易報單從 2017 年的 3605 萬件增加至 4649 萬件，快遞貨物進口成長率約 28.98%，但也因進口數量龐大，讓部分業者心存僥倖，企圖以化整為零或是高價低報的方式逃漏稅。

關務署官員表示，今年的進口快遞包裹將針對「化整為零」、「高價低報」兩大態樣加強查緝，同時也將研議透過網購金流、電商平台業者訂購資料、境外貨物承攬業者提供的訂購資料與運送文件進行勾稽比對，加強查核。

官員補充，包括半年內頻繁交易次數高達數十次、金額超過百萬元的交易，通常都非一般自用交易，都會被列為重點查核對象。

官員指出，今年前 9 月遭查獲的高價低報包裹共 12.39 萬件、年增幅約 11%；補稅金額共 9183 萬元、年減 4.9%。