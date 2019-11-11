電信三雄10月獲利 台灣大EPS 0.37元 坐穩獲利王寶座

電信三雄今 (11) 日公布 10 月自結，台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.37 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.32 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.22 元；台灣大累計前 10 月每股純益 3.83 元，持續蟬聯每股純益王寶座。

中華電 10 月營收 175.4 億元，月增 2.2%、年減 1.3%；營利率 18.1%，月增 0.7 個百分點、年減 0.6 個百分點；EBITDA 61.1 億元，月增 3%、年增 2%；稅後純益 25 億元，月增 3.7%、年減 6%，每股純益 0.32 元。

中華電累計前 10 月營收 1698.3 億元，年減 4.5%；營利率 19.9%，年減 0.7 個百分點；EBITDA 631.9 億元，年減 0.2%；稅後純益 275.2 億元，年減 7.5%，每股純益 3.55 元。

中華電表示，iPhone 11 系列機型銷售較去年同期成長，MOD 營收也有增加，不過固網語音營收持續下降、行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響，加上資通訊專標案營收也減少，相互抵消下，造成單月營收較去年同期下滑。

中華電截至 10 月，光世代寬頻用戶數 362.8 萬戶，60Mbps 以上客戶數 212.1 萬戶、100Mbps 以上客戶達 155.8 萬戶；MOD 客戶數達 208.9 萬戶，行動通信總客戶數為 1065.9 萬戶。

台灣大 10 月營收 104.6 億元，月增 0.9%、年增 7%；營利率 13.6%，與上個月持平、年減 1.1 個百分點；EBITDA 27.35 億元，與上個月相當、年增 6.6%；稅後純益 10.4 億元，與上個月相當、年減 2.6%，每股純益 0.37 元。

台灣大累計前 10 月營收 1007.7 億元，年增 3.9%；營利率 14.1%，年減 1.7 個百分點；EBITDA 278.71 億元，年增 4.5%；稅後純益 105.7 億元，年減 9%，每股純益 3.83 元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，momo 電子商務營收年增 24%；iPhone 11 上市買氣延續，銷貨收入年增 30%；資訊與通訊業務、雲端服務及 IoT 物聯網營收年增 55%，3 大引擎帶動整體營收成長。

台灣大獲利方面，俞若奚表示，累計前 10 個月，各項業務營業利益均符合預期，稅後純益達全年財測 86%。

遠傳 10 月營收 72.51 億元，月減 6.4%、年減 0.7%；EBITDA 23.97 億元，月增 1.7%、年增 12.4%；稅後純益 7.15 億元，月增 0.4%、與去年同期相當；每股純益 0.22 元。

遠傳累計前 10 月營收 699.03 億元，年減 2.4%；EBITDA 244.57 億元，年增 6.5%；稅後純益 73.16 億元，年減 13.5%；每股純益 2.25 元，已達全年財測目標的 86%。

遠傳表示，10 月份新經濟營收延續成長力道，資通訊業務營收年增 120%，包含雲端服務營收年增 231%、系統整合專案年增 66%，總經理井琪日前指出，看好 5G 商轉後，新經濟能進一步帶動營運走揚。