鈺太Q3、前3季獲利創新高 前3季每股賺2.98元 全年可望上看4元

微機電麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (8) 日公布財報，第 3 季稅後純益 0.48 億元，季增 20%，年增 71.43%，每股稅後純益 1.16 元。前 3 季稅後純益 1.18 億元，年增 40.48%，每股稅後純益 2.98 元。第 3 季、前 3 季獲利雙創新高，法人看好，第 4 季營運可望續揚，全年每股純益將突破 4 元。

鈺太第 3 季合併營收 3.93 億元，季增 14.24%，年增 29.7%，毛利率 29.65%，季增 0.02 個百分比，年增 2.02 個百分比，營益率 14.8%，季增 2.7 個百分比，年增 4.19 個百分比；稅後純益 0.48 億元，季增 20%，年增 71.43%，每股稅後純益 1.16 元。

鈺太前 3 季合併營收 10.1 億元，年增 24.08%，毛利率 29.98%，年增 1.12 個百分比，營益率 13.3%，年增 1.75 個百分比；稅後純益 1.18 億元，年增 40.48%，每股稅後純益 2.98 元。

鈺太第 3 季受惠筆電需求明顯升溫，帶動營收成長，並創歷史新高，法人看好，第 4 季在 TWS(真無線藍牙耳機) 出貨轉強帶動下，營收將續創新高，加上智慧電視受惠高階市場延伸至聲控，推升高毛利產品出貨暢旺，獲利表現同樣看增，法人估，鈺太今年全年每股純益將突破 4 元。