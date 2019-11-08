5G測試需求暢旺 京元電Q3純益、EPS雙創高 前3季每股賺1.66元

晶圓測試廠京元電 (2449-TW) 今 (8) 日公布財報，第 3 季在 5G 建置帶動下，晶片測試需求暢旺，稅後純益、每股稅後純益同創歷史新高，單季稅後純益 10.46 億元，季增 72.89%，年增 60.43%，每股稅後純益 0.86 元。前 3 季稅後純益 20.3 億元，年增 47.96%，每股稅後純益 1.66 元。

京元電第 3 季合併營收 70.41 億元，季增 15.6%，年增 27.55%，毛利率 30.97%，季增 6.11 個百分比，年增 1.23 個百分比，營益率 19.78%，季增 6.65 個百分比，年增 2.54 個百分比；稅後純益 10.46 億元，季增 72.89%，年增 60.43%，每股稅後純益 0.86 元。

京元電前 3 季合併營收 183.92 億元，年增 21.47%，毛利率 26.19%，年減 1 個百分比，營益率 14.41%，年增 2.36%；稅後純益 20.3 億元，年增 47.96%，每股稅後純益 1.66 元。

京元電第 3 季受惠 5G 基地台建置需求熱絡，測試訂單滿載，帶動營收首度突破 70 億元大關，並創下歷史新高。

法人指出，海思訂單將延續至今年第 4 季，且聯發科 (2454-TW) 首顆 5G 晶片也將量產，可望推升京元電營運表現，估京元電第 4 季營收將再創高、達 71 億元，全年將一舉衝破 250 億元，創下歷史新高。