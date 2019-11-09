全球企業、國安都靠他解危 危機隊長邱強的「零錯誤」祕訣

文 / 張彥文 攝影 / 賴永祥

出身台灣的邱強，長年旅居美國，是世界級的國際危機處理與零錯誤大師。美國贏得 1991 波灣戰爭的背後有他的協助。美國 500 大企業，從沃爾瑪到麥當勞遇到危機，有八成公司會找上他。誰是邱強？

說到「台灣之光」，你會想起誰？在美國警界闖出名號的神探李昌鈺、奧斯卡最佳導演獎的李安、世界麵包冠軍吳寶春，還是首位獲得米其林名廚江振誠？

其實多年來台灣還有一位「隱藏版」的台灣之光。

他，只花 8 個月，24 歲就拿到美國麻省理工學院（MIT）機械及核能工程博士學位。

核災、戰爭、空難調查 國際重大危機都少不了他

他，曾讓美國前總統小布希（George W. Bush）親自派飛機接送。

1999 年美國德州農工大學為了美式足球賽即將開打，預備進行一年一度的營火晚會，但五層樓高的營火堆卻突然倒塌，58 名學生被壓在柴堆中，生死未卜，時任德州州長的小布希，派了專機接他。他的團隊迅速地研究營火堆的結構，避免造成大規模倒塌造成更大傷亡，成功地救出多數學生。

他，更曾主導過無數的國際重大災難調查，包括美國三哩島核能災變、太空梭挑戰者號爆炸、俄國車諾比核能電廠事故等。日本福島核災後，美國政府聘請他，帶領團隊去日本協助。

這位「隱藏版」的台灣之光，就是邱強，今年 67 歲，長期居住美國，是「零錯誤」公司（Error-Free）創辦人，過去 30 多年來，創造出一種特殊的行業：風險和危機管理。

不少接觸過他的人形容，邱強在危機處理領域的地位，可以比喻為「危機隊長」（Captain Crisis），就如同電影裡的美國隊長（Captain America），已經超脫能力的象徵，成為一種精神上的代表。

台灣出生長大，清華大學核工系畢業後赴美攻讀博士的邱強，雖長居美國，但在 20 年前，一度被台灣政府注意，聘請他回台。

20 年前，國安會舉辦了一場極機密的內部演講，講題是「台海危機處理及危機化解」，當時國安會祕書長莊銘耀及兩位副祕書長，再加上國防部參謀本部的高階將領，都在台下專心聆聽。台上侃侃而談的正是邱強。

當年回台，邱強同時受經濟部委託，協助調查 1999 年的 729 大停電發生原因，並在台灣發表了一本中文著作《危機處理聖經》，銷售超過 5 萬冊，闡述他獨特的專長—分析風險與化解危機。

不過，在國安會發表演說時，台下將領真正認得邱強的人並不多，多數人也不知道，這個身高不到 160 公分的「邱博士」，當年已經在十幾個國家，處理超過 1600 項危機。

靠「解危」成就億萬身價 聽他一場演講要 4000 美元

他最經典代表作之一是 1991 年協助美國政府在代號為「沙漠風暴」的波斯灣戰爭中，研擬伊拉克可能對阿拉伯或美國發動戰爭的 128 種狀況，進行沙盤推演。後來美國大獲全勝，就是因為預先進行危機數據分析及破解。

除了處理國家級危機，邱強更擅長協助企業找出問題。目前「零錯誤」公司的客戶，80％是財星 500 大企業。包括沃爾瑪、迪士尼、微軟、麥當勞等，碰到流程問題，都會找他幫忙。

邱強倚仗他分析風險和化解危機的專業能力，成就億萬身價。他的演講入場費是每人 4000 美元起跳。

不過，20 年前回台演講、出書後，邱強就很少回台灣。直到今年，他的身影又悄悄出現。他定居台灣的母親，今年過 100 歲生日，回台祝壽之餘，他再度發表新書《零錯誤—全球頂尖企業都採用的科技策略》，將他 30 多年來處理大大小小危機的心得，融會成一套心法。

他從吊車尾到第一名 美國 MIT 慧眼識英雄

在台灣出生成長的邱強，24 歲取得 MIT 博士，可能會讓人感覺是個天才，但其實他是進了大學後才開竅的。

泰國環亞工程顧問董事長，也是泰國台商界意見領袖邱燁，是邱強的胞兄，在泰國事業有成，但談到弟弟，總與有榮焉的說：「我的成就，不及我弟弟的百分之一。真的，我不是謙虛！」

邱燁回憶，邱強上了建中後，迷上樂團，下課後天天抱著電吉他，玩到連教科書都搞丟了。直到高三最後一學期，專挑容易得分的科目猛 K，才以最後一名考上清大核工系。

當時清大校長徐賢修在開學典禮，還特別提及兩位「榮譽級」的大一新生，一是當年的狀元；其次是三民主義考滿分的邱強。

令人意外的是，進大學後，他卻轉性發奮讀書。「高中玩太多了，進大學就專心念書，不能再玩了，」邱強說。他竟然以第 1 名成績畢業。

從最後 1 名到第 1 名，成為他申請 MIT 的優勢。到了美國後，他從系主任口中得知，MIT 錄取他，就是因為看到他具有潛力。

於是邱強拿著父親當了一輩子公務員的退休金 19 萬元台幣，當做第一年的盤纏，進入 MIT 核子工程研究所。

邱強的父親邱楠是文壇名人。15 歲時就在北京（時為北平）世界日報發表短篇小說，後來赴日留學，也曾就讀美國波士頓大學和哈佛大學。隨國民政府來台後，歷任中廣節目部主任、新聞局副局長、《中國時報》主筆、《時報周刊》海外版發行人等重要職務。

邱強當年拿著父親退休金出國念書，原很擔心父母生活無著，但當時邱楠卻安慰兒子：「我有一支筆，只要靠這支筆寫文章，生活不會有問題。」邱楠身故後，邱強就珍藏父親的這支筆，做為永遠的思念。

由核工領域跨界危機處理 他用科學方法助人「除錯」

令人好奇的是，從大學、碩士到博士念的都是核子工程，邱強怎會成為危機處理專家？其實他是受到兩大觀念啟蒙。

第一個觀念是 17 世紀法國思想家笛卡兒的《方法論》，強調思考得從簡單到複雜，且必須將每個問題分拆處理。第二個觀念是不斷循環的歷史法則。人類總是一再犯相同的錯誤。

他更發現，科技愈進步，人們犯錯誤更快、影響更大，致使他希望以科學的方法來協助人類免於重蹈覆轍。

引導他創業的重要關鍵時刻，是 1987 年 9 月 3 日那一晚。

那天，邱強和四位 MIT 的教授，聚在一起為 MIT 教授拉斯穆森（Norman Rasmussen）慶生。拉斯穆森被譽為核能安全之父，美國一至三代的核電廠設計，全都採用他的方法。

晚餐時，大家閒聊著自己處理過的各種事故，大家都同意所有事故跟人為錯誤有關，但人類卻缺乏對人為錯誤進行系統化的分析。

5 個頂尖科學人才就這樣興奮而熱烈地討論到凌晨 4 點，最後的結論是共同成立第一家專門研究人為錯誤的公司：國際績效改進公司 PII（Performance Improvement International）。就是「零錯誤」公司的前身。

國際績效改進公司成立後，邱強不斷精進危機分析與處理技術，最高境界是邁向危機預防的零錯誤，目前已發展到第三代，並向第四代邁進。

第一代的零錯誤技術，是找出人為錯誤的來源，並發展出預防的方法，是以個人的角度來預防錯誤；第二代則於 2002 年推出，納入企業互動流程的考量，了解企業會犯下哪些錯誤，以解決決策和操作面的問題。

2011 年起的第三代技術，則是運用人工智慧和大數據，開發出以軟體為中心的系統和 30 多門專業課程，這個系統涵括了各種危機事件的來由及相關的研發成果。

目前研發的第四代技術，目標是全程的人工智慧，在錯誤發生前就能及時提醒、及時解決。

他從武王伐紂開始研究 建立古今中外龐大資料庫

為了研究人類的錯誤歷史，邱強團隊耗費 30 多年，從中國第一個有文字記載的戰爭武王伐紂、從未打過敗仗的馬其頓亞歷山大大帝各大戰役，到 20 世紀初的兩次世界大戰，建立了古今中外重大歷史事件的龐大資料庫。

邱強指出，人類幾千年來，總是犯同樣的錯誤。例如 2400 年前，雅典與斯巴達的第二次伯羅奔尼撒戰爭，就與美國 2003 年的伊拉克戰爭，有著相同的錯誤：都被假訊息騙了。

西元前 415 年，當時的雅典與斯巴達聯邦是死對頭，斯巴達於是煽動聯邦中的成員斯格斯塔（Segesta）向雅典求助，表示受到斯巴達的威脅，希望雅典能出兵救援，並承諾戰勝後，給予雅典大量的黃金做為報酬。

為取得雅典的信任，斯格斯塔邀請雅典大使到訪，還特意讓百姓身上掛滿金飾、換上絲綢的衣服，使雅典認定斯格斯塔是富庶之國，最後毅然出兵。

但斯格斯塔位在現今義大利的西西里島上，從雅典到西西里的海上航行距離很長，後勤補給超乎了雅典的能力，結果潰不成軍，人員死傷無數，甚而讓希臘文明自此由盛轉衰。

「伊拉克戰爭儼然是伯羅奔尼撒戰爭的翻版！」邱強分析，當年美國也認定伊拉克擁有大規模的毀滅性武器而出兵，後來雖然推翻了海珊政權，但是卻沒有找到任何毀滅性武器，而美國卻就此捲入了一場難以脫身的消耗戰。

邱強強調，人類的歷史一再重演，不管是恐懼或貪婪，當人對某件事有了強烈的意念或想望時，很容易輕信訊息。

他精進危機管理系統 「化繁為簡」是避禍關鍵

PII 從 1987 年創立至今，成果豐碩，已歸納出了八萬多項的錯誤模組，更從包括財星 500 大企業在內的各項合作及委託案中，累積近 800 件的研究案例。

而此套危機管理系統，幾經進化，更已邁入 3.0 版，無論是人的決策抑或設備的 bug，已能運用 AI，快速解構再結構，除了提醒錯誤，更能提出解方。

邱強認為，高風險的企業，像是軍隊、核電廠、藥廠等，最需要導入這套系統。

一如製藥公司，新藥的開發往往得耗時 30 個月，但只要一個人為錯誤，恐招致所有成果報廢，造成上億美元損失。

他簡化公務、改善生活品質 把自身「家庭危機」也化解

由於邱強提供的服務十分獨門，且對企業組織極具價值，PII 的年營業額很快就超過 3000 萬美元（10 億台幣）。

但 2002 年時，邱強將危機處理部門出售，只留下危機預防的業務，也就是現在的「零錯誤」公司。目前員工大多是麻省理工學院的教授和學生，絕大多數都是博士。

這個轉變，是因為邱強對於事業和人生，有了新體悟。

邱強表示，年輕時為了工作，長年不在家。有一次他從外地出差回家時，他的第一任妻子將他關在門外，要求離婚，讓他深刻反省。後來他將事業聚焦在危機預防，讓離家時間減半，才改善了家庭生活。

同時為尋求更好的生活品質，邱強也從他口中「下雨就一塌糊塗，下雪就凍得半死」的波士頓，搬到加州聖地牙哥的高級住宅區拉霍亞（La Jolla）。

當地是一個山海交錯、景色優美的小鎮；不只是旅遊聖地，也是美國最貴的住宅區之一。平均氣溫攝氏 20 度，冷熱正負差在 10 度以內，冬暖夏涼，鮮少下雨，環境宜居，難怪連阿里巴巴的創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信都在當地置產。

投入危機管理事業 30 餘年，邱強一直將「成功在於轉機，失敗在於危機」奉為圭臬，強調成功雖然難以複製，失敗卻是可以避免的。他致力於危機預防，就是希望從源頭做起，協助國家與企業擴展成功的機會。

來源：《遠見雜誌》 2019 年 11 月號

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