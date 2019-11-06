南港輪胎Q3純益年增15.6倍 EPS 0.52元 近13季新高

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 今 (6) 日公告第 3 季財報，由於仍為傳統旺季，加上產品組合優化，獲利能力提升，稅後純益達 4.16 億元，季增 9.19%，年增 15.6 倍，每股純益 0.52 元，近 13 季新高。前 3 季稅後純益 10.13 億元，年增 4.43 倍，每股純益 1.26 元。

南港輪胎第 3 季合併營收 26.83 億元，季減 13.26%，年增 4.8%，毛利率 17.9%，季減 3.42 個百分點，年增 2.11 個百分點，營益率 6.39%，季減 3.46 個百分點，年增 2.51 個百分點；稅後純益 4.16 億元，季增 9.19％，年增 15.6 倍，每股純益 0.52 元。

南港輪胎前 3 季累計營收 85.09 億元，年增 6.44%，毛利率 18.99%，年增 2.9 個百分點，營益率 7.32%，年增 2.64 個百分點；稅後純益 10.13 億元，年增 4.43 倍，每股純益 1.26 元。

南港目前自有品牌外銷與代工比重，分別為 7 成與 3 成，在兩者產業環境均轉佳之下，加上產品組合調整，且推出新防爆胎、電動車胎等利基型新品助攻，原物料價格也走跌，成本壓力獲緩解，獲利能力提升，今年首季單季就賺贏去年全年，營運並逐季走揚，法人估南港今年 EPS 有機會創近 8 年來新高。