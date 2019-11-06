顧立雄：不考慮發展人民幣離岸中心 中國對台26條沒吸引力

對於中國提出，希望台灣可發展成人民幣離岸中心，金管會主委顧立雄今 (6) 日表示，目前不在政策思考範圍，不考慮發展人民幣離岸中心；至於中國祭出對台 26 條措施，他直言「一點吸引力都沒有」。

中國國際金融公司（中金公司）近日公開建言，在兩岸關係低迷之際，可以建立「滬台通」、「深台通」，以實現兩岸共同市場，並鼓勵中企到台灣發行「寶島債」，以確保台灣發展成為人民幣離岸市場。

對此，顧立雄表示，設立人民幣離岸中心的概念，是像現在香港、倫敦做的，要涉及像是滬港通一樣涉及「兩地通」，還要做人民幣清算中心，但是就我國目前對人民幣的需要量來看，中國銀行在台北分行就已足以夠因應人民幣調度需要，「人民幣離岸中心目前不在我的政策思考範圍，不會考慮發展人民幣離岸中心。」

至於富邦華一銀行擬和大陸中信證券、中信建投證券等券商簽署戰略合作協議，將聯合發行人民幣 10 億元的「寶島債」，顧立雄表示，富邦華一作為一個子行，本來就符合發寶島債的資格，對於任何要來台灣的資本市場，發行相關符合規定的債券，「我們都很歡迎」。富邦華一發行寶島債，與台灣是否發展人民幣離岸中心，是兩回事不應混為一談。

此外，中國祭出對台 26 條措施，顧立雄則認為，跟金融較為有關的是小額信貸、融融資租賃公司等，這些現行多已開放，「我覺得一點吸引力都沒有」。

被問及大陸建立科創板的影響，顧立雄表示，科創板和 A 股相同，一樣都要在大陸註冊的企業才可以上板，對台灣的影響就是上市櫃公司在大陸的子公司，且合乎科創板的條件才可申請，之前也有看到試圖申請的案例，但最後仍沒有申請成功。