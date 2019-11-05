歐洲商會2020年建議書 籲放寬風電在地化法規、增加工時彈性

歐洲在台商務協會（ECCT）今（5）日發布 2020 年建議書，除了對台灣推動能源轉型給予高度肯定，同時也提出四大建言，包括進一步改革能源政策、放寬風能在地化法規、建立能源貯存系統及抓緊陸上風能的開發潛力；另外，針對人才議題，歐洲商會也建議應改革勞動法規，增加工時彈性。

歐洲商會今年建議書主題為「台灣經濟逆轉勝：動盪時局．抓住機遇」，呼籲台灣克服挑戰、抓緊機遇，將逆境點化成金，國發會主委陳美伶三度代表政府接下建議書。

除了肯定台灣擁抱能源轉型，建議書也提出四大建言，首先，政府應進一步改革能源政策，包括解除能源市場管制、允許再生能源設置與銷售等，其次，針對風能產業，由於台灣目前還無法提供的設備與技術，希望主管機關放寬在地化法規。

第 3 及第 4 項建言分別是建立能源貯存系統、抓緊陸上風能的開發潛力，歐洲商會強調，未來幾年內，風能與太陽能再生電力的發展速度及規模大幅提高，能源貯存系統刻不容緩。

另外，歐洲商會指出，技術與非技術勞工雙缺，限制台灣抓緊經濟機遇的能力，建議應改革勞動法規，以培養、吸引、留住人才，尤其是增加勞工工時紀錄的彈性、納入每週彈性工時等。

陳美伶回應，今年建議書議題多數與全球趨勢有關且涉結構性改革，由此可見，歐洲商會在認可台灣政府努力的同時，也對台灣政府有更高的期待，看起來已往深水區邁進。

陳美伶表示，政府推動法規鬆綁至今，已有 537 項鬆綁成果，範圍擴及金融、租稅、產業發展的領域，政府除持續調整不合時宜的法規，在打造優質投資環境上也有良好的進展。

面對數位科技的破壞性創新加速發展，陳美伶強調，政府積極籌劃國家數位轉型策略，以強化政府數位治理、縮減人民數位落差及提升數位福祉。目前已有多項計畫協助企業發展，如智慧聯網（AIoT）、AR/VR 科技、大數據分析、區塊鏈及 5G 等，以加速產業轉型升級，邁向智慧化的產業發展模式。