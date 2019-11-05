〈樺晟衝刺離岸風電〉攜世紀鋼、丹麥Welcon三強聯手 搶亞太、美國風電市場

樺晟 (3202-TW) 與世紀鋼 (9958-TW) 合資子公司樺晟世紀今 (5) 日宣布，將攜手丹麥風力發電風塔製造商 Welcon，斥 25 億元在台中港設廠，預計 2021 第 2 季完工、第 3 季可望開始貢獻營運，搶攻亞洲、美國風電市場。

樺晟董事長魏孝秦表示，未來由 Welcon 負責技術轉移與國際接單，樺晟世紀負責本土化接單及生產製造，目標除國內及亞洲市場，也不排除銷往美國市場，而新公司則預計由 Welcon 主導。

魏孝秦進一步表示，樺晟世紀先前也已標得台中港離岸風機製造專區 18 餘公頃土地 20 年租用權，下一階段將進行設計建廠與購置相關設備，總投資金額預計 25 億元，台中港廠區目標 2021 年第 2 季完工，第 3 季開始生產離岸風塔、及浮動式風機，年產能估達 16 萬噸。

Welcon 也看好，浮動式風機在離岸風電中將是主流應用，因為可建構在深水海域、地震帶區域及海床地質較差的風場，有助大幅增加全球離岸風場於上述區域開發的可行性，而未來也不排除語樺晟世紀攜手搶攻儲能領域。

根據國際市調機構 BIS Research 研究指出，到 2023 年全球離岸風電商機可達 504.5 億美元，2018-2023 年的年複合成長率高達 15%。