陳俊聖、林之晨任ABAC代表 借重數位轉型經驗為台找出路

總統蔡英文今 (4) 日在寓所接見我國「亞太經濟合作企業諮詢委員會」(APEC Business Advisory Council，ABAC) 三位代表，包括宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖、台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨與廣達 (2382-TW) 技術長張嘉淵；蔡英文指出，盼借重代表們推動數位轉型的豐富經驗，在 ABAC 場域分享台灣的努力與成就。

APEC 於 1995 年成立 ABAC，由 21 個經濟體領袖各自任命三名企業代表組成，以促進亞太地區公私部門在形塑經貿政策過程中的對話與合作，三位代表可各自指定其代理代表。

我國 ABAC 團隊成員除了有陳俊聖、林之晨及張嘉淵，另外還包括陳俊聖在的代理代表「沛爾生技醫藥公司」創辦人林成龍教授，以及林之晨的代理代表「KKday」執行長陳明明。

總統與 ABAC 代表們就數位經濟的重點課題，包括如何整合科技人才與資源，並運用創意開發具體的商業服務，例如電競產業、智慧醫療、智慧城市與交通等領域廣泛交換意見，也討論如何在商業利益、資訊安全與個人隱私之間求取平衡，以及加速推動相關法規的更新。

蔡英文表示，我國在數位經濟領域具備充足人才與技術，期許 ABAC 代表善用他們在推動數位轉型方面的豐富經驗，積極在 ABAC 場域與其他國家分享台灣的努力與成就，期盼從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。