〈群電法說〉Q3純益倍增EPS 1.75元創新高 前3季每股賺3.49元超越去年全年

群電 (6412-TW) 今 (4) 日召開法說會並公告第 3 季財報，受惠進入旺季，加上 3 大產品線同步成長，單季稅後純益 6.68 億元，季增 99%、年增 108%、每股純益 1.75 元；前 3 季稅後純益 13.32 億元，年增 76.4%，每股純益 3.49 元，單季賺贏上半年，創歷史新高，前 3 季更是賺贏去年全年同步創高。

群電第 3 季營收 99.94 億元，季增 20.3%、年增 11.1%；毛利率 17.8%，季增 1.7 個百分點、年增 2.4 個百分點；營益率 8.5%，季增 2.1 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 6.68 億元，季增 99%、年增 108%、每股純益 1.75 元。

群電前 3 季營收 255.32 億元，年增 11.4%、毛利率 16.2%，年增 2.3 個百分點、營益率 6.6%，年增 2.4 個百分點，稅後純益 13.32 億元，年增 76.4%，每股純益 3.49 元。

群電表示，第 3 季在旺季效應帶動下，3 大產品線電腦相關、雲端智能、及消費性電子電源產品等，營收均呈現雙位數增長。

此外，相較去年被動元件等零組件等價格高檔，今年此因素排除，加上產品組合及成本結構的優化，均推升群電第 3 季、前 3 季獲利同步創高。

群電也同步公告 10 月營收 35.54 億元，月增 4.4%、年增 9.4%；前 10 月營收 290.62 億元，公司透露，第 4 季進入淡季，營收估呈現季節性回落，目前正積極爭取明年新單，尤其是布局已久的 CRPS 伺服器電源，預期明年開始挹注業績，可望成為新動能。