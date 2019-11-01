新鼎擬斥7.4億元 取得萬鼎99.05%股權

新鼎（5209-TW）今（1）日召開重訊宣布，經董事會決議以每股 30 元，斥資 7.4 億元，取得萬鼎 99.05% 股權。新鼎表示，藉由投資萬鼎，未來業務可望擴及智慧建築與智慧園區，盼帶動營運成長及獲利表現。

新鼎和萬鼎同屬國內最大統包工程承攬商中鼎（9933-TW）集團，新鼎董事會決議通過以每股 30 元，總交易金額約 7.4 億元，取得萬鼎公司 99.05% 股權，以擴大專業領域提升市場競爭力。

新鼎以儀控及機電設計起家，業務方面主要經營石化、軌道及高科技業之自動化、推動工業 4.0 協助產業推動數位化與智能化，包括節能、減排、製程優化與安全、物聯網等。

新鼎指出，雖然擁有扎實的儀控機電工程基礎與先進創新的智能技術，但因侷限於本身現有核心能力與專業的限制，無法順利突破市場限制取得特定製程統包工程的承攬資格，也造成近幾年來營收一直無法大幅突破。

新鼎表示，智慧建築與智慧園區等工程是萬鼎主要發展方向，不管在業務領域或是設計與顧問專業技術方面，都是新鼎現階段與未來發展所欠缺的一塊拼圖，因此，未來藉由雙方專業的結合，可望建立更全面性的智慧核心專業，並提供特定製程統包工程總體解決方案，以促進公司營運成長，並創造更高更穩定的獲利。