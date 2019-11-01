【日盛投顧】盤後分析－指數力守5日線



◆盤勢分析

1. 市場因 APEC 會議取消，產生中美貿易協商的疑慮，台股平盤附近整理，中小型個股零星點火，不過尾盤指數再創波段新高，最終上漲 19.25 點，漲幅 0.17%，收在 11,399.53 點，成交金額為 1338.49 億元。三大法人合計買超 99.12 億元，外資買超 87.87 億元、投信賣超 2.98 億元、自營商買超 14.23 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，較不利於盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11150 點) 附近，壓力為 11500 點附近。

（3）技術指標：KD 向下，9 日 K 值（86）高於 50，短線偏多震盪，需提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.62%，收在 145.12 點，相對加權指數強勢。支撐為月線（142.8 點) 附近，壓力為 29 日高點 146.06 點附近，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（67）高於 50，短線偏多震盪。

4. 觀盤重點：指數有望沿五日線走強，但個股呈現兩樣情，時序也即將進入公布第三季財報，此階段個股走勢易有大幅波動，操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

◆蘋概、遊戲、IC 設計、設備廠、PA 等族群走強

1. 蘋概：蘋果新機銷售佳效應持續，帶動 2317 鴻海、2474 可成、3374 精材、6456 GIS-KY、2383 台光電、6451 訊芯 - KY、6269 台郡等股價表現亮眼。

2. 遊戲：近期股價修正後，呈現反彈走勢，包括 3083 網龍本季有手遊大作《黃易 M》、3293 鈊象、4994 傳奇 3Q 營收創高、6111 大宇資已有新遊戲在陸上市、3546 宇竣 9 月營收創高等各擁題材。

3. 設備廠：台系設備廠，如 3413 京鼎屬應材供應鏈成員，另外及紫外光光罩盒供應商 3680 家登、設備商 6667 信紘科、6196 帆宣與 2464 盟立、3131 弘塑、無塵室工程 2404 漢唐等，營運都將同步受惠先前 2330 台積電釋出上調資本支出的商機。

4.IC 設計：繼 IC 設計指標股 2454 聯發科創高後，IC 設計族群呈現輪漲表現，包括 3034 聯詠、3317 尼克森、3227 原相、3661 世芯 - KY 等股價漲逾 2%。

5.PA：受惠未來終端產品提升以及去美化效應延續，8086 宏捷科、2455 全新、3105 穩懋等營運有望持續走升。

