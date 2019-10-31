人口負成長衝擊競爭力 陳美伶：地方創生5箭可協助台品牌走向國際

國發會主委陳美伶今 (31) 日出席 2019 遠見高峰會表示，台灣人口呈現負成長，需要有應對措施來保持國家競爭力，今年也是地方創生元年，盼透過地方創生 5 支箭，讓台灣區域均衡發展、驅動回鄉浪潮，並協助台灣品牌走向國際。

陳美伶表示，推估到 2022 年台灣總人口數將呈現負成長，到 2026 年高齡人口將突破 20%，正式進入超高齡社會，而 2054 年後台灣人口數恐將跌破 2000 萬人，因此希望透過地方創生，扶植台灣地方企業，維持競爭力。

去年國發會就提出地方創生 5 箭，包含企業投資故鄉、科技導入、整合部會資源產官學研社參與、社會參與、品牌建立，陳美伶表示，品牌建立是目前最難做到的。

陳美伶進一步表示，以咖啡為例，台灣地方咖啡雖然蓬勃發展，但要跨入國際市場仍有難度，希望透過政府協助，將科技導入並整合資源，協助地方品牌走向國際，目前也正在做品牌盤點，預期未來不只咖啡，也能協助巧克力、藺草編與苦茶油等台灣地方品牌都能在國際發揚光大。

而針對立委今指稱國發基金淪為紓困基金，陳美玲回應，國發基金為協助國內企業創新轉型及永續發展，積極投資於國內企業創新轉型計畫，相關投資審議流程嚴謹審慎，並強調長期投資效益不一定短期就會出現，未來也將視新創企業實際資金需求，持續提供資金協助。