智利取消APEC峰會 蔡英文：部長級多邊對話持續參與

智利政府突然宣布取消主辦 11 月 16、17 日的亞太經合會 (APEC) 經濟領袖峰會，總統蔡英文今 (31) 日表示感到遺憾，已指示各部門，雖然峰會無法舉辦，但這一次台灣所主張的合作倡議，仍應透過部長級多邊對話進行。

針對智利政府宣布取消 APEC 峰會，蔡總統表示非常遺憾，APEC 是國際重要的經濟對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織。蔡英文也呼籲透過 APEC 成員的共同努力，能夠採取補救措施，來呈現過去 1 年所有會員努力的成果。

蔡英文表示，已指示各部門，雖然峰會無法舉辦，但這一次台灣所主張的合作倡議，仍應透過部長級多邊對話進行，尤其是在 APEC 長期推動的「數位機會」當中，台灣更要展現實力做出貢獻，無論峰會舉辦與否，台灣都必須要持續積極參與國際。

蔡總統今天接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲博士。針對過去幾個月來，美國國會與行政部門對於台灣的國際參與，展現了強力的支持，總統對此表達感謝。

美國參議院外委會 9 月 25 日無異議通過《台北法案》後，共和黨籍眾議員匡希恆（ John Curtis ）再與其他多位跨黨派議員，本月 18 日提出眾院版《台北法案》，參院 29 日一致同意通過後，眾院外委會隨即也在 30 日表決通過，兩個版本幾乎相同。

蔡英文表示，這是對台灣長期以來堅守民主立場，努力維持印太地區和平、穩定跟繁榮現狀的肯定。作為區域的重要成員，我們會善盡國際責任，不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面的改變。