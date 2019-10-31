[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/10/30 108/10/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.45440 10.45580 -0.00140 -0.01339 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.16700 10.16840 -0.00140 -0.01377 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.52660 10.52550 0.00110 0.01045 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.24780 10.24680 0.00100 0.00976 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.17620 10.17550 0.00070 0.00688 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.31210 10.31070 0.00140 0.01358 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.16510 10.16370 0.00140 0.01377 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.22960 10.23000 -0.00040 -0.00391 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.91810 9.91980 -0.00170 -0.01714 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.91730 9.91910 -0.00180 -0.01815 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.91030 9.91100 -0.00070 -0.00706 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.90840 9.90910 -0.00070 -0.00706 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.13020 10.12910 0.00110 0.01086 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.13030 10.12920 0.00110 0.01086 大華銀多元特別收益平衡基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 39.91550 39.94230 -0.02680 -0.06710 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.88090 10.89160 -0.01070 -0.09824 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.67770 10.68810 -0.01040 -0.09730 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.78440 10.79270 -0.00830 -0.07690 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.67100 10.67930 -0.00830 -0.07772 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.83070 39.83940 -0.00870 -0.02184 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.27000 22.43000 -0.16000 -0.71333 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.28000 23.55000 -0.27000 -1.14650 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.18630 41.14680 0.03950 0.09600 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 38.57450 38.66170 -0.08720 -0.22555 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.96750 9.97960 -0.01210 -0.12125 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.56230 10.57420 -0.01190 -0.11254 中國信託台灣活力基金 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.70000 8.72000 -0.02000 -0.22936 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.30630 10.30600 0.00030 0.00291 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.02410 10.04230 -0.01820 -0.18123 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 8.84830 8.86430 -0.01600 -0.18050 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.51950 10.52140 -0.00190 -0.01806 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.25860 9.26020 -0.00160 -0.01728 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.17860 11.20680 -0.02820 -0.25163 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.39950 9.42330 -0.02380 -0.25257 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.11020 11.12420 -0.01400 -0.12585 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.59810 9.61020 -0.01210 -0.12591 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 39.77800 39.84680 -0.06880 -0.17266 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.66650 43.60160 0.06490 0.14885 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 40.49850 40.49390 0.00460 0.01136 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 46.12360 46.16930 -0.04570 -0.09898 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 46.79800 46.77290 0.02510 0.05366 中國信託智能運動基金-台幣 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 中國信託智能運動基金-美元 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 中國信託華盈貨幣市場基金 11.05280 11.05260 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.29300 10.30230 -0.00930 -0.09027 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.34790 9.35640 -0.00850 -0.09085 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.70600 10.70000 0.00600 0.05607 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.72330 9.71790 0.00540 0.05557 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 39.64490 39.70930 -0.06440 -0.16218 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 40.19040 40.26050 -0.07010 -0.17412 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 42.81180 42.72620 0.08560 0.20035 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 44.29920 44.22170 0.07750 0.17525 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 44.23550 44.24690 -0.01140 -0.02576 元大2001基金 70.85000 70.69000 0.16000 0.22634 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 46.55940 46.56930 -0.00990 -0.02126 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 44.35640 44.48870 -0.13230 -0.29738 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.00000 21.09000 -0.09000 -0.42674 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.79300 11.79220 0.00080 0.00678 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.47080 10.48910 -0.01830 -0.17447 元大上證50基金 32.54000 32.84000 -0.30000 -0.91352 元大大中華TMT基金-人民幣 11.49000 11.73000 -0.24000 -2.04604 元大大中華TMT基金-新台幣 9.87000 10.09000 -0.22000 -2.18038 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 元大大中華價值指數基金-美元 12.31200 12.32500 -0.01300 -0.10548 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.44900 16.49400 -0.04500 -0.27283 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.63800 11.67400 -0.03600 -0.30838 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.78700 10.83900 -0.05200 -0.47975 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.04000 0.01000 0.32895 元大中國平衡基金-新台幣 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 44.81170 44.89730 -0.08560 -0.19066 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.10520 11.10200 0.00320 0.02882 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06870 10.06580 0.00290 0.02881 元大中國機會債券基金-新台幣 9.84180 9.85680 -0.01500 -0.15218 元大巴西指數基金 7.18600 7.25500 -0.06900 -0.95107 元大日經225基金 29.09000 29.26000 -0.17000 -0.58100 元大台商收成基金 24.36000 24.31000 0.05000 0.20568 元大台灣50單日反向1倍基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 元大台灣50單日正向2倍基金 47.00000 46.85000 0.15000 0.32017 元大台灣中型100基金 35.48000 35.31000 0.17000 0.48145 元大台灣加權股價指數基金 27.84900 27.74100 0.10800 0.38932 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 元大台灣卓越50基金 90.10000 89.81000 0.29000 0.32290 元大台灣金融基金 19.16000 19.08000 0.08000 0.41929 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.96000 32.94000 0.02000 0.06072 元大台灣高股息基金 27.57000 27.55000 0.02000 0.07260 元大台灣電子科技基金 40.61000 40.51000 0.10000 0.24685 元大全球ETF成長組合基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 元大全球ETF穩健組合基金 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810 元大全球人工智慧ETF基金 23.89000 24.14000 -0.25000 -1.03563 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 元大全球不動產證券化基金-人民幣 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194 元大全球不動產證券化基金-美元 13.05400 13.00000 0.05400 0.41538 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.46000 -0.02000 -0.30960 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.07000 0.01000 0.14144 元大全球股票入息基金-美元配息 8.47400 8.46900 0.00500 0.05904 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 元大全球新興市場精選組合基金 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108 元大全球農業商機基金 17.31000 17.21000 0.10000 0.58106 元大印尼指數基金 9.48900 9.48500 0.00400 0.04217 元大印度指數基金 9.82100 9.66600 0.15500 1.60356 元大印度基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468 元大多多基金 19.23000 19.09000 0.14000 0.73337 元大多福基金 57.74000 57.42000 0.32000 0.55730 元大亞太成長基金 8.61000 8.60000 0.01000 0.11628 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.36910 9.39380 -0.02470 -0.26294 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44380 7.46340 -0.01960 -0.26261 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.21700 9.16200 0.05500 0.60031 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.34700 10.32400 0.02300 0.22278 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.22170 10.22150 0.00020 0.00196 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.52220 10.52180 0.00040 0.00380 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.20240 10.20200 0.00040 0.00392 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.41070 10.42680 -0.01610 -0.15441 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.09590 10.11140 -0.01550 -0.15329 元大卓越基金 45.05000 44.74000 0.31000 0.69289 元大店頭基金 9.51000 9.43000 0.08000 0.84836 元大美元貨幣市場基金-美元 10.54320 10.54270 0.00050 0.00474 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.72880 9.72480 0.00400 0.04113 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.11350 32.13720 -0.02370 -0.07375 元大美國政府20年期(以上)債券基金 43.15880 43.06140 0.09740 0.22619 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 16.04600 16.09750 -0.05150 -0.31993 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 23.99720 23.85290 0.14430 0.60496 元大美國政府7至10年期債券基金 41.98460 41.96510 0.01950 0.04647 元大高科技基金 22.80000 22.65000 0.15000 0.66225 元大得利貨幣市場基金 16.35520 16.35500 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.05350 12.05330 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.69000 11.62000 0.07000 0.60241 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 11.69000 11.63000 0.06000 0.51591 元大富櫃50基金 14.16000 14.08000 0.08000 0.56818 元大華夏中小基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 元大新中國基金-人民幣 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 元大新中國基金-美元 9.40600 9.45000 -0.04400 -0.46561 元大新中國基金-新台幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 元大新主流基金 27.68000 27.60000 0.08000 0.28986 元大新東協平衡基金-美元 9.44900 9.44800 0.00100 0.01058 元大新東協平衡基金-新台幣 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.34290 11.35570 -0.01280 -0.11272 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.18060 10.19390 -0.01330 -0.13047 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.55040 11.58450 -0.03410 -0.29436 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38110 9.40880 -0.02770 -0.29441 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69240 10.68960 0.00280 0.02619 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.83520 9.83260 0.00260 0.02644 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.74870 10.76360 -0.01490 -0.13843 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.89630 9.91000 -0.01370 -0.13824 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.15880 10.15840 0.00040 0.00394 元大新興亞洲基金 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.91760 9.93700 -0.01940 -0.19523 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.07640 9.09410 -0.01770 -0.19463 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.08680 10.12300 -0.03620 -0.35760 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.24850 9.28170 -0.03320 -0.35769 元大萬泰貨幣市場基金 15.18980 15.18960 0.00020 0.00132 元大經貿基金 40.36000 40.13000 0.23000 0.57314 元大實質多重資產基金-人民幣 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 元大實質多重資產基金-美元 8.43100 8.41200 0.01900 0.22587 元大實質多重資產基金-新台幣 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日反向1倍基金 11.93000 11.83000 0.10000 0.84531 元大滬深300單日正向2倍基金 18.15000 18.55000 -0.40000 -2.15633 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.99000 21.92000 0.07000 0.31934 元大摩臺基金 42.10000 41.96000 0.14000 0.33365 元大標普500基金 28.19000 28.23000 -0.04000 -0.14169 元大標普500單日反向1倍基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 37.73000 37.76000 -0.03000 -0.07945 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.83000 20.82000 0.01000 0.04803 元大標智滬深300基金 17.90000 18.07000 -0.17000 -0.94079 元大歐洲50基金 25.71000 25.71000 0.00000 0.00000 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.03100 9.00350 0.02750 0.30544 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.31450 10.31440 0.00010 0.00097 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 17.29000 17.21000 0.08000 0.46485 日盛上選基金(A類型) 40.39000 40.00000 0.39000 0.97500 日盛上選基金(I類型) 40.39000 40.00000 0.39000 0.97500 日盛小而美基金 21.21000 20.98000 0.23000 1.09628 日盛中國內需動力基金 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.52080 12.50030 0.02050 0.16400 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.83560 9.81950 0.01610 0.16396 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.66420 12.63920 0.02500 0.19780 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.94340 9.92380 0.01960 0.19750 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.30190 11.29460 0.00730 0.06463 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.85750 8.85180 0.00570 0.06439 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 13.92000 13.75000 0.17000 1.23636 日盛目標收益組合基金(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 日盛全球抗暖化基金 11.28000 11.30000 -0.02000 -0.17699 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.69720 10.69940 -0.00220 -0.02056 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.41000 9.41190 -0.00190 -0.02019 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.32350 10.33540 -0.01190 -0.11514 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.08220 9.09270 -0.01050 -0.11548 日盛全球智能車基金(美元) 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.55430 2.55180 0.00250 0.09797 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64960 1.64800 0.00160 0.09709 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39140 0.39080 0.00060 0.15353 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25330 0.25290 0.00040 0.15817 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.73650 12.73550 0.00100 0.00785 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.12090 8.12030 0.00060 0.00739 日盛亞洲機會基金 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569 日盛首選基金 19.91000 19.84000 0.07000 0.35282 日盛高科技基金 21.31000 21.09000 0.22000 1.04315 日盛貨幣市場基金 14.86310 14.86290 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 48.10000 47.52000 0.58000 1.22054 日盛精選五虎基金 40.42000 40.09000 0.33000 0.82315 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.57140 13.57120 0.00020 0.00147 台新2000高科技基金 36.66000 36.16000 0.50000 1.38274 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.84000 10.01000 -0.17000 -1.69830 台新MSCI中國基金 19.75000 19.88000 -0.13000 -0.65392 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.13000 20.31000 -0.18000 -0.88626 台新大眾貨幣市場基金 14.24830 14.24810 0.00020 0.00140 台新中國通基金 53.83000 53.25000 0.58000 1.08920 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59230 0.59460 -0.00230 -0.38681 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.04200 18.14000 -0.09800 -0.54024 台新中國精選中小基金-美元 0.34530 0.34470 0.00060 0.17406 台新中國精選中小基金-新台幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 台新主流基金 26.55000 26.35000 0.20000 0.75901 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.70000 24.66000 0.04000 0.16221 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.81450 0.81170 0.00280 0.34496 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.25000 17.22000 0.03000 0.17422 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56740 0.56550 0.00190 0.33599 台新台灣中小基金 40.82000 40.77000 0.05000 0.12264 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.31910 11.26980 0.04930 0.43745 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.22200 10.17450 0.04750 0.46685 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.94190 11.88540 0.05650 0.47537 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.03780 10.03040 0.00740 0.07378 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.34910 11.34080 0.00830 0.07319 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 台新印度基金 14.60000 14.54000 0.06000 0.41265 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.61140 8.61590 -0.00450 -0.05223 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28740 0.28710 0.00030 0.10449 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.83690 12.84370 -0.00680 -0.05294 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.42330 0.42280 0.00050 0.11826 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 38.33000 38.44000 -0.11000 -0.28616 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 41.45000 41.59000 -0.14000 -0.33662 台新真吉利貨幣市場基金 11.14490 11.14470 0.00020 0.00179 台新高股息平衡基金 34.42840 34.37370 0.05470 0.15913 台新智慧生活基金-美元 10.69500 10.71640 -0.02140 -0.19969 台新智慧生活基金-新台幣 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.11040 8.10510 0.00530 0.06539 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.20550 8.21340 -0.00790 -0.09618 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.35040 9.34420 0.00620 0.06635 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.47020 9.47940 -0.00920 -0.09705 台新新興市場債券基金(A類型) 11.47520 11.54070 -0.06550 -0.56756 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.37010 0.37160 -0.00150 -0.40366 台新新興市場債券基金(B類型) 8.02600 8.07180 -0.04580 -0.56741 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27330 0.27450 -0.00120 -0.43716 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.37000 0.01000 0.18622 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.19000 22.24000 -0.05000 -0.22482 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.56760 10.57700 -0.00940 -0.08887 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.07590 10.08660 -0.01070 -0.10608 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.05270 10.07210 -0.01940 -0.19261 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.72220 10.73190 -0.00970 -0.09038 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.21380 10.22480 -0.01100 -0.10758 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.19220 10.21190 -0.01970 -0.19291 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 42.58920 42.57970 0.00950 0.02231 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.90520 41.77480 0.13040 0.31215 永豐1至3年期美國公債ETF基金 39.42670 39.49110 -0.06440 -0.16307 永豐20年期以上美國公債ETF基金 38.07630 38.02910 0.04720 0.12412 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 38.21840 38.27430 -0.05590 -0.14605 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.43940 11.43870 0.00070 0.00612 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82220 9.83690 -0.01470 -0.14944 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.29650 9.29730 -0.00080 -0.00860 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.06190 11.06280 -0.00090 -0.00814 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.55660 7.56860 -0.01200 -0.15855 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.05950 9.07400 -0.01450 -0.15980 永豐中小基金 56.95000 56.66000 0.29000 0.51182 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83990 1.83880 0.00110 0.05982 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.61520 2.61360 0.00160 0.06122 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.06900 8.07650 -0.00750 -0.09286 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11360 11.12380 -0.01020 -0.09170 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.11000 5.13000 -0.02000 -0.38986 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.12000 22.24000 -0.12000 -0.53957 永豐主流品牌基金 19.16000 19.33000 -0.17000 -0.87946 永豐永豐基金 36.13000 35.79000 0.34000 0.94999 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 8.86960 8.87370 -0.00410 -0.04620 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.49940 9.50380 -0.00440 -0.04630 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 8.62840 8.64460 -0.01620 -0.18740 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.24490 9.26220 -0.01730 -0.18678 永豐亞洲民生消費基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 永豐南非幣2021保本基金 14.39100 14.38740 0.00360 0.02502 永豐美國大型500股票ETF基金 20.02000 20.07000 -0.05000 -0.24913 永豐貨幣市場基金 13.96250 13.96230 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16730 2.16640 0.00090 0.04154 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.72170 2.72060 0.00110 0.04043 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.65950 7.66820 -0.00870 -0.11346 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.91050 10.92290 -0.01240 -0.11352 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 6.99200 7.00620 -0.01420 -0.20268 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.38890 11.41210 -0.02320 -0.20329 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.09000 8.08000 0.01000 0.12376 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.37000 18.37000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 56.85000 56.64000 0.21000 0.37076 永豐領航科技基金 42.56000 42.37000 0.19000 0.44843 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.79000 11.71000 0.08000 0.68318 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 永豐趨勢平衡基金 45.66000 45.43000 0.23000 0.50627 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.97980 11.97900 0.00080 0.00668 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76840 9.76820 0.00020 0.00205 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.50660 10.50640 0.00020 0.00190 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.85500 9.85340 0.00160 0.01624 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.41770 10.41600 0.00170 0.01632 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83040 9.83000 0.00040 0.00407 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.69590 10.69540 0.00050 0.00467 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86740 9.86550 0.00190 0.01926 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.50280 10.50070 0.00210 0.02000 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.43000 15.38000 0.05000 0.32510 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.52000 19.47000 0.05000 0.25681 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.68000 19.61000 0.07000 0.35696 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 9.89450 9.89370 0.00080 0.00809 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.02640 10.02560 0.00080 0.00798 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.86890 9.86950 -0.00060 -0.00608 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.92110 9.92170 -0.00060 -0.00605 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 9.87780 9.87330 0.00450 0.04558 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.19060 10.18590 0.00470 0.04614 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 9.88550 9.88390 0.00160 0.01619 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.01720 10.01550 0.00170 0.01697 兆豐國際生命科學基金 14.50000 14.44000 0.06000 0.41551 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.44050 10.45800 -0.01750 -0.16734 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.82710 10.83320 -0.00610 -0.05631 兆豐國際全球基金 31.26000 31.27000 -0.01000 -0.03198 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.55260 10.55210 0.00050 0.00474 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10120 10.09730 0.00390 0.03862 兆豐國際國民基金 25.18000 24.99000 0.19000 0.76030 兆豐國際第一基金 15.17000 15.04000 0.13000 0.86436 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.70770 10.71470 -0.00700 -0.06533 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.09810 8.10340 -0.00530 -0.06540 兆豐國際萬全基金 22.75000 22.61000 0.14000 0.61920 兆豐國際電子基金 29.45000 29.19000 0.26000 0.89072 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.85000 23.75000 0.10000 0.42105 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 14.47000 14.49000 -0.02000 -0.13803 兆豐國際豐台灣基金 38.92000 38.64000 0.28000 0.72464 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.57870 12.57850 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.83350 9.83130 0.00220 0.02238 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.89470 9.89220 0.00250 0.02527 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.77980 9.78920 -0.00940 -0.09602 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.88940 9.88680 0.00260 0.02630 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 10.03940 10.03760 0.00180 0.01793 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.83380 9.83160 0.00220 0.02238 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.89680 9.89420 0.00260 0.02628 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.78750 9.79700 -0.00950 -0.09697 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.89370 9.89110 0.00260 0.02629 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 10.04740 10.04560 0.00180 0.01792 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 11.01820 11.02350 -0.00530 -0.04808 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.69670 10.70390 -0.00720 -0.06727 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.99410 10.99880 -0.00470 -0.04273 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58550 10.59010 -0.00460 -0.04344 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.76280 10.77010 -0.00730 -0.06778 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.72090 10.72550 -0.00460 -0.04289 合庫台灣基金 13.32000 13.21000 0.11000 0.83270 合庫全球高收益債券基金A類型 11.70920 11.71650 -0.00730 -0.06231 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.89970 12.89880 0.00090 0.00698 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.47110 11.46760 0.00350 0.03052 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.23700 12.23410 0.00290 0.02370 合庫全球高收益債券基金B類型 8.03030 8.03530 -0.00500 -0.06223 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.41570 9.41480 0.00090 0.00956 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14240 9.13970 0.00270 0.02954 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.77410 8.77180 0.00230 0.02622 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26430 9.26150 0.00280 0.03023 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 合庫貨幣市場基金 10.18950 10.18940 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95420 9.96070 -0.00650 -0.06526 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.37070 10.37540 -0.00470 -0.04530 合庫新興多重收益基金A類型 10.45950 10.47550 -0.01600 -0.15274 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.15820 12.17140 -0.01320 -0.10845 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.60480 15.60600 -0.00120 -0.00769 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.62590 8.63160 -0.00570 -0.06604 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.48270 9.48710 -0.00440 -0.04638 合庫新興多重收益基金B類型 7.75780 7.76960 -0.01180 -0.15187 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.60460 8.61370 -0.00910 -0.10565 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58000 10.58400 -0.00400 -0.03779 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.28000 12.28000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 美元 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.21270 10.21190 0.00080 0.00783 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18700 10.18690 0.00010 0.00098 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.73450 9.72960 0.00490 0.05036 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15180 10.15370 -0.00190 -0.01871 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.30470 10.30390 0.00080 0.00776 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.27270 10.27260 0.00010 0.00097 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.80080 9.79590 0.00490 0.05002 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.22010 10.22210 -0.00200 -0.01957 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.28370 11.28300 0.00070 0.00620 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89020 9.88790 0.00230 0.02326 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67330 9.68690 -0.01360 -0.14040 安聯中國東協基金 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450 安聯中國策略基金-美元 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 安聯中國策略基金-新臺幣 16.73000 16.79000 -0.06000 -0.35736 安聯中華新思路基金-人民幣 16.94000 16.99000 -0.05000 -0.29429 安聯中華新思路基金-美元 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 36.80000 36.54000 0.26000 0.71155 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 10.85000 10.78000 0.07000 0.64935 安聯台灣科技基金 59.69000 59.41000 0.28000 0.47130 安聯台灣貨幣市場基金 12.56870 12.56850 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 42.97000 42.72000 0.25000 0.58521 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86840 10.87120 -0.00280 -0.02576 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.85120 15.86530 -0.01410 -0.08887 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80110 9.80990 -0.00880 -0.08971 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.91670 9.92540 -0.00870 -0.08765 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.00000 12.03000 -0.03000 -0.24938 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920 安聯四季成長組合基金-美元 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29790 13.30640 -0.00850 -0.06388 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.87030 10.87470 -0.00440 -0.04046 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.87630 12.88490 -0.00860 -0.06674 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51340 9.51970 -0.00630 -0.06618 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.45950 9.46330 -0.00380 -0.04016 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.94670 8.95270 -0.00600 -0.06702 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.16440 10.17040 -0.00600 -0.05899 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元 9.89780 9.90180 -0.00400 -0.04040 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.13280 10.13960 -0.00680 -0.06706 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.33000 11.34000 -0.01000 -0.08818 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57810 12.58490 -0.00680 -0.05403 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.38320 11.38900 -0.00580 -0.05093 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.95980 10.96740 -0.00760 -0.06930 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.52510 8.53020 -0.00510 -0.05979 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39900 8.40330 -0.00430 -0.05117 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.06010 8.06570 -0.00560 -0.06943 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.15280 10.15640 -0.00360 -0.03545 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.01660 10.02360 -0.00700 -0.06984 安聯全球人口趨勢基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.86000 8.81000 0.05000 0.56754 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.02000 32.89000 0.13000 0.39526 安聯全球油礦金趨勢基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.52690 12.52940 -0.00250 -0.01995 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.53050 10.53260 -0.00210 -0.01994 安聯全球新興市場基金 17.00000 17.00000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 安聯全球綠能趨勢基金 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 安聯亞洲動態策略基金 22.45000 22.47000 -0.02000 -0.08901 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.21860 10.22300 -0.00440 -0.04304 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.24210 10.24640 -0.00430 -0.04197 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.13190 10.13600 -0.00410 -0.04045 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.09770 10.10180 -0.00410 -0.04059 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.14810 10.15240 -0.00430 -0.04235 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.09930 10.10350 -0.00420 -0.04157 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.04910 10.05480 -0.00570 -0.05669 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14560 10.15140 -0.00580 -0.05713 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04900 10.05480 -0.00580 -0.05768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.68150 10.67800 0.00350 0.03278 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.16140 10.15810 0.00330 0.03249 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 93.00910 92.92510 0.08400 0.09040 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.62520 13.60890 0.01630 0.11977 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 69.59180 69.52670 0.06510 0.09363 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.06110 10.04910 0.01200 0.11941 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79550 2.79700 -0.00150 -0.05363 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90460 10.90900 -0.00440 -0.04033 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33630 2.33900 -0.00270 -0.11543 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.71650 8.72810 -0.01160 -0.13290 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.23680 10.25340 -0.01660 -0.16190 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.38460 10.38410 0.00050 0.00482 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.92570 10.92050 0.00520 0.04762 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.32660 10.32570 0.00090 0.00872 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.33850 10.33690 0.00160 0.01548 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.03860 10.05480 -0.01620 -0.16112 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12500 10.12450 0.00050 0.00494 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.49730 10.49340 0.00390 0.03717 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.12350 10.12260 0.00090 0.00889 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.15420 10.15230 0.00190 0.01871 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.16870 10.17040 -0.00170 -0.01672 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.39790 10.39450 0.00340 0.03271 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.14130 10.14260 -0.00130 -0.01282 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.02120 10.02410 -0.00290 -0.02893 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.05970 10.06140 -0.00170 -0.01690 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12820 10.12620 0.00200 0.01975 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04010 10.04130 -0.00120 -0.01195 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.97100 9.97420 -0.00320 -0.03208 宏利台灣動力基金A類型 34.60000 34.22000 0.38000 1.11046 宏利台灣動力基金I類型 34.60000 34.22000 0.38000 1.11046 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) 10.00750 10.00580 0.00170 0.01699 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) 9.98650 9.98520 0.00130 0.01302 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) 10.09830 10.09530 0.00300 0.02972 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) 10.00340 10.00110 0.00230 0.02300 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12590 10.12110 0.00480 0.04743 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.83720 9.84930 -0.01210 -0.12285 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57320 7.56960 0.00360 0.04756 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.44490 7.45010 -0.00520 -0.06980 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 宏利全球債券組合基金 13.75630 13.76760 -0.01130 -0.08208 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02820 3.02960 -0.00140 -0.04621 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.42860 12.44330 -0.01470 -0.11814 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.87990 8.89160 -0.01170 -0.13158 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61920 2.62300 -0.00380 -0.14487 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.31640 11.34920 -0.03280 -0.28901 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.30200 3.29920 0.00280 0.08487 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53930 0.53880 0.00050 0.09280 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53260 12.52970 0.00290 0.02315 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.08710 11.08380 0.00330 0.02977 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.51740 10.52060 -0.00320 -0.03042 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76240 8.76020 0.00220 0.02511 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.38430 8.38180 0.00250 0.02983 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.17540 8.17770 -0.00230 -0.02813 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.38040 8.37710 0.00330 0.03939 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 3.03140 3.03090 0.00050 0.01650 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43480 0.43470 0.00010 0.02300 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.95840 12.96480 -0.00640 -0.04936 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98750 0.98740 0.00010 0.01013 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33750 7.34080 -0.00330 -0.04495 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06250 2.06220 0.00030 0.01455 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29680 0.00010 0.03369 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.91480 8.91890 -0.00410 -0.04597 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32550 0.32550 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.70410 13.70400 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.53000 2.54000 -0.01000 -0.39370 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 宏利臺灣股息收益基金A類型 28.30000 28.25000 0.05000 0.17699 宏利臺灣股息收益基金I類型 28.30000 28.25000 0.05000 0.17699 宏利澳幣保本基金 12.73480 12.73500 -0.00020 -0.00157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.78000 11.86000 -0.08000 -0.67454 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.07000 11.16000 -0.09000 -0.80645 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51330 10.47080 0.04250 0.40589 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.46600 9.44720 0.01880 0.19900 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.81490 8.81820 -0.00330 -0.03742 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.28800 11.29230 -0.00430 -0.03808 貝萊德亞美利加收益基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德新台幣基金 12.98570 12.98560 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 29.41000 29.30000 0.11000 0.37543 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46750 11.47000 -0.00250 -0.02180 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83780 9.84870 -0.01090 -0.11067 保德信大中華基金-人民幣 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 保德信大中華基金-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 30.87000 30.93000 -0.06000 -0.19399 保德信中小型股基金 56.46000 56.31000 0.15000 0.26638 保德信中國中小基金-人民幣 9.60000 9.72000 -0.12000 -1.23457 保德信中國中小基金-美元 9.01000 9.12000 -0.11000 -1.20614 保德信中國中小基金-新臺幣 8.61000 8.73000 -0.12000 -1.37457 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.94720 9.96890 -0.02170 -0.21768 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.97350 10.00030 -0.02680 -0.26799 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.06850 10.09050 -0.02200 -0.21803 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.24620 11.27080 -0.02460 -0.21826 保德信中國品牌基金-人民幣 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 保德信中國品牌基金-美元 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.50000 28.58000 -0.08000 -0.27992 保德信全球消費商機基金 19.25000 19.37000 -0.12000 -0.61951 保德信全球基礎建設基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399 保德信全球資源基金 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.34000 32.23000 0.11000 0.34130 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.27010 10.27440 -0.00430 -0.04185 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.87520 10.87970 -0.00450 -0.04136 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.14070 10.16890 -0.02820 -0.27732 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.73470 10.76450 -0.02980 -0.27684 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.74160 9.74370 -0.00210 -0.02155 保德信多元收益組合基金-美元累積型 11.00750 11.01040 -0.00290 -0.02634 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15020 9.16750 -0.01730 -0.18871 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.32670 10.34630 -0.01960 -0.18944 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.06800 8.08310 -0.01510 -0.18681 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.23540 11.25650 -0.02110 -0.18745 保德信亞太基金 20.18000 20.17000 0.01000 0.04958 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.57570 8.59510 -0.01940 -0.22571 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.03170 12.05890 -0.02720 -0.22556 保德信店頭市場基金 41.12000 40.98000 0.14000 0.34163 保德信拉丁美洲基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759 保德信金平衡基金 32.56000 32.46000 0.10000 0.30807 保德信金滿意基金 45.94000 45.85000 0.09000 0.19629 保德信科技島基金 30.76000 30.72000 0.04000 0.13021 保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E) 9.97110 9.97380 -0.00270 -0.02707 保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D) 9.92920 9.92690 0.00230 0.02317 保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C) 9.92910 9.92690 0.00220 0.02216 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B) 9.89740 9.91130 -0.01390 -0.14024 保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A) 9.89740 9.91130 -0.01390 -0.14024 保德信高成長基金 109.10000 108.72000 0.38000 0.34952 保德信貨幣市場基金 15.86660 15.86640 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.84410 10.85140 -0.00730 -0.06727 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.91100 10.93620 -0.02520 -0.23043 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.15740 11.16180 -0.00440 -0.03942 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.51150 10.53290 -0.02140 -0.20317 保德信新世紀基金 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.08910 8.09940 -0.01030 -0.12717 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.38660 10.39800 -0.01140 -0.10964 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.66850 11.68340 -0.01490 -0.12753 保德信新興趨勢組合基金 10.82000 10.90000 -0.08000 -0.73394 保德信瑞騰基金 15.66600 15.66540 0.00060 0.00383 保德信歐洲組合基金 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.55940 9.55810 0.00130 0.01360 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.19450 10.19310 0.00140 0.01373 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.41090 9.41750 -0.00660 -0.07008 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.75740 9.76540 -0.00800 -0.08192 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.68590 9.68770 -0.00180 -0.01858 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.23860 10.24100 -0.00240 -0.02344 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.56800 9.56790 0.00010 0.00105 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01800 10.01790 0.00010 0.00100 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.17790 10.18750 -0.00960 -0.09423 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86140 9.86420 -0.00280 -0.02839 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.38190 10.38480 -0.00290 -0.02793 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.83160 9.83260 -0.00100 -0.01017 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.25370 10.25470 -0.00100 -0.00975 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84960 9.85500 -0.00540 -0.05479 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.51880 10.52370 -0.00490 -0.04656 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74990 9.75290 -0.00300 -0.03076 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.23830 10.24120 -0.00290 -0.02832 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 10.04650 10.04710 -0.00060 -0.00597 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 10.05030 10.05120 -0.00090 -0.00895 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.37610 10.36690 0.00920 0.08874 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 10.02280 10.02120 0.00160 0.01597 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 10.02320 10.02160 0.00160 0.01597 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.25030 10.26520 -0.01490 -0.14515 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.35880 10.35760 0.00120 0.01159 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06310 10.06000 0.00310 0.03082 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99570 9.99770 -0.00200 -0.02000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.49770 10.50000 -0.00230 -0.02190 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.12030 10.11190 0.00840 0.08307 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.95770 10.94650 0.01120 0.10232 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.02660 10.02670 -0.00010 -0.00100 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43090 10.43100 -0.00010 -0.00096 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.57510 10.57700 -0.00190 -0.01796 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.60400 10.60320 0.00080 0.00754 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.45290 10.46920 -0.01630 -0.15569 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11740 10.11700 0.00040 0.00395 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.12070 10.12020 0.00050 0.00494 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 10.08050 10.05320 0.02730 0.27156 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 10.08670 10.06010 0.02660 0.26441 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.12990 10.12750 0.00240 0.02370 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.13120 10.12880 0.00240 0.02369 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.99360 10.01900 -0.02540 -0.25352 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.99410 10.01960 -0.02550 -0.25450 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.11000 10.11560 -0.00560 -0.05536 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.23230 10.23770 -0.00540 -0.05275 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.18620 10.17680 0.00940 0.09237 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.55060 10.53940 0.01120 0.10627 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.93500 9.93740 -0.00240 -0.02415 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13120 10.13360 -0.00240 -0.02368 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97470 1.97340 0.00130 0.06588 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.86390 2.86190 0.00200 0.06988 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29050 0.29030 0.00020 0.06889 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.46030 0.45990 0.00040 0.08698 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.15910 8.15780 0.00130 0.01594 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.05130 12.05060 0.00070 0.00581 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75500 9.74750 0.00750 0.07694 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.55220 12.54260 0.00960 0.07654 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.66410 8.65550 0.00860 0.09936 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.19110 11.18000 0.01110 0.09928 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.66850 10.66910 -0.00060 -0.00562 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.35500 10.36430 -0.00930 -0.08973 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 20.60000 20.48000 0.12000 0.58594 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4789.03000 4761.29000 27.74000 0.58262 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13610 10.13470 0.00140 0.01381 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.11510 11.11350 0.00160 0.01440 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.94450 9.95150 -0.00700 -0.07034 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.41590 9.40910 0.00680 0.07227 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09330 10.08600 0.00730 0.07238 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.33630 9.33800 -0.00170 -0.01821 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.76610 9.76540 0.00070 0.00717 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.46890 10.46930 -0.00040 -0.00382 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.87070 5.87820 -0.00750 -0.12759 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.94790 10.96180 -0.01390 -0.12680 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) 10.04910 10.04160 0.00750 0.07469 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) 10.00960 10.00030 0.00930 0.09300 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.04340 10.03450 0.00890 0.08869 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) 10.04910 10.04160 0.00750 0.07469 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣) 10.00960 10.00030 0.00930 0.09300 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.04340 10.03450 0.00890 0.08869 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.43500 10.45730 -0.02230 -0.21325 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.59490 11.60600 -0.01110 -0.09564 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.80920 10.81910 -0.00990 -0.09150 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.91630 8.93530 -0.01900 -0.21264 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.36260 9.37150 -0.00890 -0.09497 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.24820 9.25670 -0.00850 -0.09183 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.24310 10.26500 -0.02190 -0.21335 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.86310 10.87350 -0.01040 -0.09565 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.84610 10.85610 -0.01000 -0.09211 柏瑞巨人基金-A類型 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.71580 13.71570 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.34000 16.34000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25990 14.28960 -0.02970 -0.20784 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.83340 12.84640 -0.01300 -0.10120 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.38710 13.40110 -0.01400 -0.10447 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.37330 8.39070 -0.01740 -0.20737 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.67430 6.68820 -0.01390 -0.20783 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66390 8.67260 -0.00870 -0.10032 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50340 8.51280 -0.00940 -0.11042 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73460 10.74580 -0.01120 -0.10423 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39890 8.41240 -0.01350 -0.16048 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 13.02390 13.03710 -0.01320 -0.10125 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70510 9.69700 0.00810 0.08353 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.62140 9.61080 0.01060 0.11029 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.28000 14.23000 0.05000 0.35137 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.45000 8.43000 0.02000 0.23725 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 柏瑞拉丁美洲基金 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08710 12.08710 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.43450 10.42350 0.01100 0.10553 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.65330 7.65330 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.23880 10.22800 0.01080 0.10559 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.42000 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.52120 9.51990 0.00130 0.01366 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.05340 9.05770 -0.00430 -0.04747 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.37050 9.36990 0.00060 0.00640 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.25460 11.26090 -0.00630 -0.05595 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.46300 9.46180 0.00120 0.01268 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.38440 44.40120 -0.01680 -0.03784 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.91420 9.97020 -0.05600 -0.56167 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.90570 9.90650 -0.00080 -0.00808 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.86000 10.76000 0.10000 0.92937 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.30000 34.98000 -0.68000 -1.94397 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.87850 11.87790 0.00060 0.00505 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.67660 1.67690 -0.00030 -0.01789 國泰大中華基金 23.15000 22.99000 0.16000 0.69595 國泰小龍基金-新台幣 17.20000 17.08000 0.12000 0.70258 國泰中小成長基金-新台幣 50.77000 50.40000 0.37000 0.73413 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.78570 4.78540 0.00030 0.00627 國泰中國內需增長基金-美元A 0.74000 0.74010 -0.00010 -0.01351 國泰中國內需增長基金-美元I 0.79350 0.79350 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金-新台幣 20.68000 20.71000 -0.03000 -0.14486 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.67790 42.74450 -0.06660 -0.15581 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.45970 2.46680 -0.00710 -0.28782 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34580 0.34680 -0.00100 -0.28835 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.58490 10.63470 -0.04980 -0.46828 國泰中國新興債券基金-美元 0.33920 0.33920 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.18180 10.19790 -0.01610 -0.15788 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.55140 4.57550 -0.02410 -0.52672 國泰中國新興戰略基金-美元 0.63860 0.64210 -0.00350 -0.54509 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.65000 19.79000 -0.14000 -0.70743 國泰中港台基金-人民幣 3.58270 3.60020 -0.01750 -0.48608 國泰中港台基金-美元 0.50900 0.51150 -0.00250 -0.48876 國泰中港台基金-新台幣 15.48000 15.58000 -0.10000 -0.64185 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 10.12140 10.14830 -0.02690 -0.26507 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.26860 10.26510 0.00350 0.03410 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.14020 10.16060 -0.02040 -0.20078 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.39000 28.55000 -0.16000 -0.56042 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 36.79000 37.12000 -0.33000 -0.88901 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35890 0.35900 -0.00010 -0.02786 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33440 0.33450 -0.00010 -0.02990 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33530 0.33540 -0.00010 -0.02982 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.96560 10.98610 -0.02050 -0.18660 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.22710 10.24620 -0.01910 -0.18641 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.26000 10.27920 -0.01920 -0.18678 國泰台灣貨幣市場基金 12.47680 12.47670 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42950 0.42970 -0.00020 -0.04654 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37740 0.37760 -0.00020 -0.05297 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45930 0.45940 -0.00010 -0.02177 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56580 0.56810 -0.00230 -0.40486 國泰全球高股息基金-人民幣 2.65480 2.64770 0.00710 0.26816 國泰全球高股息基金-美元 0.37610 0.37510 0.00100 0.26660 國泰全球高股息基金-新台幣 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 國泰全球高股息基金-澳幣 0.55070 0.55140 -0.00070 -0.12695 國泰全球基礎建設基金-美元 0.50020 0.50240 -0.00220 -0.43790 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.36000 14.45000 -0.09000 -0.62284 國泰全球資源基金-美元 0.16490 0.16440 0.00050 0.30414 國泰全球資源基金-新台幣 5.11000 5.10000 0.01000 0.19608 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.62320 0.62290 0.00030 0.04816 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.02000 19.04000 -0.02000 -0.10504 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.37000 18.39000 -0.02000 -0.10875 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.90800 0.91090 -0.00290 -0.31837 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.04000 21.06000 -0.02000 -0.09497 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 23.22000 23.14000 0.08000 0.34572 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.61150 2.60660 0.00490 0.18798 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.37090 0.37030 0.00060 0.16203 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31460 0.31410 0.00050 0.15918 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.30370 11.29910 0.00460 0.04071 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.58910 9.58530 0.00380 0.03964 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53950 0.54060 -0.00110 -0.20348 國泰亞洲成長基金-美元 0.39970 0.39840 0.00130 0.32631 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 國泰科技生化基金 41.57000 41.26000 0.31000 0.75133 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.65000 29.72000 -0.07000 -0.23553 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 國泰美國費城半導體基金 16.01000 16.18000 -0.17000 -1.05068 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.75590 44.69380 0.06210 0.13895 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 16.39660 16.45460 -0.05800 -0.35249 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 24.34710 24.20680 0.14030 0.57959 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 45.00450 44.99920 0.00530 0.01178 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.47000 45.56480 -0.09480 -0.20806 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.11260 42.21030 -0.09770 -0.23146 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32350 0.32370 -0.00020 -0.06179 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.98350 9.99380 -0.01030 -0.10306 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.04960 10.05990 -0.01030 -0.10239 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.03060 10.03760 -0.00700 -0.06974 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.11460 10.12160 -0.00700 -0.06916 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32610 0.32610 0.00000 0.00000 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.05090 10.05850 -0.00760 -0.07556 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.14540 10.15300 -0.00760 -0.07485 國泰紐幣2021保本基金 12.96410 12.97530 -0.01120 -0.08632 國泰紐幣八年期保本基金 13.33570 13.34950 -0.01380 -0.10337 國泰國泰基金-新台幣A 27.21000 26.98000 0.23000 0.85248 國泰富時中國A50基金 21.63000 21.79000 -0.16000 -0.73428 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 47.37530 47.42050 -0.04520 -0.09532 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35030 0.35030 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52050 0.52240 -0.00190 -0.36371 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.61330 40.74070 -0.12740 -0.31271 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.57000 20.72000 -0.15000 -0.72394 國泰新興市場基金-美元 0.38700 0.38910 -0.00210 -0.53971 國泰新興市場基金-新台幣 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.48230 2.48160 0.00070 0.02821 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.50610 1.50570 0.00040 0.02657 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.36240 0.36240 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22210 0.22200 0.00010 0.04505 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.83050 10.84020 -0.00970 -0.08948 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.44690 6.45270 -0.00580 -0.08988 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.94000 15.96000 -0.02000 -0.12531 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.75910 44.71430 0.04480 0.10019 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 45.01960 45.03480 -0.01520 -0.03375 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.51150 42.55120 -0.03970 -0.09330 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 42.66000 42.56000 0.10000 0.23496 國泰標普北美科技ETF基金 23.70000 23.95000 -0.25000 -1.04384 國泰歐洲精選基金-美元 0.34310 0.34490 -0.00180 -0.52189 國泰歐洲精選基金-新台幣 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.44230 38.49660 -0.05430 -0.14105 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.56000 21.65000 -0.09000 -0.41570 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.91000 19.93000 -0.02000 -0.10035 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.71000 19.80000 -0.09000 -0.45455 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41820 0.41810 0.00010 0.02392 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.47700 12.48150 -0.00450 -0.03605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.67520 10.67560 -0.00040 -0.00375 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.58050 10.57870 0.00180 0.01702 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.50460 10.52000 -0.01540 -0.14639 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24520 10.24560 -0.00040 -0.00390 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16840 10.16660 0.00180 0.01771 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.05870 10.07340 -0.01470 -0.14593 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.05810 10.05770 0.00040 0.00398 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.99480 9.98570 0.00910 0.09113 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.02340 10.02080 0.00260 0.02595 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.67840 9.69170 -0.01330 -0.13723 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92150 9.92110 0.00040 0.00403 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.86400 9.85510 0.00890 0.09031 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.88300 9.88040 0.00260 0.02631 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.54050 9.55360 -0.01310 -0.13712 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50280 11.50250 0.00030 0.00261 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74140 9.75460 -0.01320 -0.13532 第一金大中華基金 28.17000 28.09000 0.08000 0.28480 第一金小型精選基金 34.90000 34.72000 0.18000 0.51843 第一金中國世紀基金-人民幣 14.85000 14.87000 -0.02000 -0.13450 第一金中國世紀基金-美元 9.02700 9.04180 -0.01480 -0.16368 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86680 9.86280 0.00400 0.04056 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.11470 8.12370 -0.00900 -0.11079 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.54160 11.53680 0.00480 0.04161 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.67880 9.68940 -0.01060 -0.10940 第一金中概平衡基金 29.73000 29.57000 0.16000 0.54109 第一金台灣貨幣市場基金 15.34870 15.34850 0.00020 0.00130 第一金全家福貨幣市場基金 178.94300 178.94100 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.37890 15.35500 0.02390 0.15565 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.37740 15.35360 0.02380 0.15501 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.37940 10.44590 -0.06650 -0.63661 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.37770 10.44420 -0.06650 -0.63672 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.25000 10.33000 -0.08000 -0.77444 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.40540 10.34210 0.06330 0.61206 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.40550 10.34210 0.06340 0.61303 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.08400 14.08220 0.00180 0.01278 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.10270 14.10080 0.00190 0.01347 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.92910 9.91880 0.01030 0.10384 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.92150 9.91120 0.01030 0.10392 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.44050 9.43770 0.00280 0.02967 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.46510 9.46230 0.00280 0.02959 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.92150 10.91010 0.01140 0.10449 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.42670 10.42360 0.00310 0.02974 第一金全球大趨勢基金 25.13000 25.17000 -0.04000 -0.15892 第一金全球不動產證券化基金A 9.39540 9.37850 0.01690 0.18020 第一金全球不動產證券化基金B 6.43570 6.42420 0.01150 0.17901 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.30840 10.33060 -0.02220 -0.21490 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.30870 10.33100 -0.02230 -0.21586 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.34590 11.37030 -0.02440 -0.21459 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.34770 11.37240 -0.02470 -0.21719 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.63340 8.64980 -0.01640 -0.18960 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.69260 10.71290 -0.02030 -0.18949 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.22520 9.23010 -0.00490 -0.05309 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.22370 9.22850 -0.00480 -0.05201 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.66160 7.66570 -0.00410 -0.05349 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65670 7.66080 -0.00410 -0.05352 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.33600 8.34640 -0.01040 -0.12460 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.33660 8.34700 -0.01040 -0.12460 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.76360 11.76970 -0.00610 -0.05183 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.76420 11.77030 -0.00610 -0.05183 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.31230 10.31790 -0.00560 -0.05427 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.31320 10.31880 -0.00560 -0.05427 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.95980 14.97840 -0.01860 -0.12418 第一金亞洲科技基金 19.68000 19.64000 0.04000 0.20367 第一金亞洲新興市場基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670 第一金店頭市場基金 8.62000 8.58000 0.04000 0.46620 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.17520 10.16430 0.01090 0.10724 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.17520 10.16420 0.01100 0.10822 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 9.98610 9.99160 -0.00550 -0.05505 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 9.98600 9.99150 -0.00550 -0.05505 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.23870 10.22750 0.01120 0.10951 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.25860 10.24720 0.01140 0.11125 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.23850 10.22730 0.01120 0.10951 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.04800 10.05350 -0.00550 -0.05471 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.06760 10.07290 -0.00530 -0.05262 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.04790 10.05340 -0.00550 -0.05471 第一金創新趨勢基金 23.62000 23.53000 0.09000 0.38249 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 43.44520 43.41070 0.03450 0.07947 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 43.07350 43.06230 0.01120 0.02601 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.89660 42.82730 0.06930 0.16181 第一金電子基金 37.43000 37.21000 0.22000 0.59124 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.39000 20.74000 -0.35000 -1.68756 統一大中華中小基金(人民幣) 9.10000 9.24000 -0.14000 -1.51515 統一大中華中小基金(美元) 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163 統一大中華中小基金(新台幣) 11.83000 12.04000 -0.21000 -1.74419 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 統一大東協高股息基金(美元) 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 統一大滿貫基金-A類型 38.98000 38.77000 0.21000 0.54166 統一大滿貫基金-I類型 38.98000 38.77000 0.21000 0.54166 統一大龍印基金 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636 統一大龍騰中國基金(美元) 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.94000 11.04000 -0.10000 -0.90580 統一中小基金 28.04000 27.72000 0.32000 1.15440 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.01860 10.01340 0.00520 0.05193 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.07700 9.07210 0.00490 0.05401 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.68800 8.69500 -0.00700 -0.08051 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.73710 12.73060 0.00650 0.05106 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.49760 11.49140 0.00620 0.05395 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.96110 10.97000 -0.00890 -0.08113 統一台灣動力基金 22.28000 21.97000 0.31000 1.41102 統一全天候基金-A類型 128.52000 127.41000 1.11000 0.87120 統一全天候基金-I類型 129.45000 128.33000 1.12000 0.87275 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.46720 8.49840 -0.03120 -0.36713 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.96450 7.99370 -0.02920 -0.36529 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.86070 7.90240 -0.04170 -0.52769 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.23190 9.26600 -0.03410 -0.36801 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.69170 8.72360 -0.03190 -0.36567 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.57110 8.61660 -0.04550 -0.52805 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 統一全球債券組合基金 12.35880 12.36730 -0.00850 -0.06873 統一全球新科技基金(人民幣) 16.56000 16.71000 -0.15000 -0.89767 統一全球新科技基金(美元) 15.17000 15.31000 -0.14000 -0.91444 統一全球新科技基金(新台幣) 14.39000 14.54000 -0.15000 -1.03164 統一亞太基金 26.17000 26.26000 -0.09000 -0.34273 統一亞洲大金磚基金 12.48000 12.50000 -0.02000 -0.16000 統一奔騰基金 67.18000 66.57000 0.61000 0.91633 統一強棒貨幣市場基金 16.76250 16.76230 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 12.48000 12.65000 -0.17000 -1.34387 統一強漢基金(美元) 10.94000 11.10000 -0.16000 -1.44144 統一強漢基金(新台幣) 28.47000 28.92000 -0.45000 -1.55602 統一統信基金 34.22000 33.97000 0.25000 0.73594 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 37.63640 37.63890 -0.00250 -0.00664 統一黑馬基金 67.24000 66.68000 0.56000 0.83983 統一新亞洲科技能源基金 17.44000 17.63000 -0.19000 -1.07771 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.05500 8.06300 -0.00800 -0.09922 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.85200 10.86290 -0.01090 -0.10034 統一經建基金 54.11000 53.65000 0.46000 0.85741 統一龍馬基金 76.69000 76.13000 0.56000 0.73558 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 23.60000 23.35000 0.25000 1.07066 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 54.49000 53.91000 0.58000 1.07587 野村中國機會基金 15.18000 15.29000 -0.11000 -0.71942 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.43550 10.43130 0.00420 0.04026 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.38340 10.37820 0.00520 0.05011 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.20400 10.21600 -0.01200 -0.11746 野村巴西基金 6.92000 6.98000 -0.06000 -0.85960 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774 野村台灣高股息基金 27.01000 26.94000 0.07000 0.25984 野村台灣運籌基金 42.89000 42.44000 0.45000 1.06032 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.90910 9.90500 0.00410 0.04139 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77240 9.76920 0.00320 0.03276 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.80140 9.80240 -0.00100 -0.01020 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.61570 10.61120 0.00450 0.04241 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.36830 10.36490 0.00340 0.03280 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.05220 10.05330 -0.00110 -0.01094 野村平衡基金 22.03000 21.92000 0.11000 0.50182 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.95700 9.94860 0.00840 0.08443 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.17900 10.16140 0.01760 0.17320 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.97370 9.96440 0.00930 0.09333 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.00420 9.99580 0.00840 0.08404 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.27920 10.26140 0.01780 0.17347 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.01860 10.00930 0.00930 0.09291 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.92070 9.91520 0.00550 0.05547 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.06180 10.05500 0.00680 0.06763 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.08070 10.07310 0.00760 0.07545 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.90370 9.90440 -0.00070 -0.00707 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.00000 15.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 野村全球生技醫療基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 9.98530 9.98760 -0.00230 -0.02303 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28100 10.27880 0.00220 0.02140 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.24620 10.24240 0.00380 0.03710 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.09210 10.09440 -0.00230 -0.02278 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52180 10.51980 0.00200 0.01901 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.44910 10.44550 0.00360 0.03446 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.30090 10.30330 -0.00240 -0.02329 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.24220 10.24460 -0.00240 -0.02343 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 11.00850 11.00630 0.00220 0.01999 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.88290 10.87890 0.00400 0.03677 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.72930 10.73180 -0.00250 -0.02330 野村全球品牌基金 28.37000 28.60000 -0.23000 -0.80420 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.47000 19.48000 -0.01000 -0.05133 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.54000 12.52000 0.02000 0.15974 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.10280 11.09860 0.00420 0.03784 野村全球短期收益基金-美元計價 11.10930 11.10330 0.00600 0.05404 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.79680 10.79600 0.00080 0.00741 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.58280 8.57820 0.00460 0.05362 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.40130 8.39560 0.00570 0.06789 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.89450 7.89430 0.00020 0.00253 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.18820 11.18210 0.00610 0.05455 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.66460 10.65730 0.00730 0.06850 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12960 10.12910 0.00050 0.00494 野村成長基金 36.57000 36.25000 0.32000 0.88276 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.44090 8.43250 0.00840 0.09961 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.45130 8.44140 0.00990 0.11728 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55160 8.55120 0.00040 0.00468 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.90850 9.89850 0.01000 0.10103 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.76020 9.74880 0.01140 0.11694 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.85440 9.85410 0.00030 0.00304 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.02890 10.02640 0.00250 0.02493 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 9.95600 9.95280 0.00320 0.03215 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.73660 9.74080 -0.00420 -0.04312 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.47540 9.47320 0.00220 0.02322 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.48110 9.47830 0.00280 0.02954 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.47650 9.48080 -0.00430 -0.04535 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 9.91330 9.91760 -0.00430 -0.04336 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.70240 10.69950 0.00290 0.02710 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.59240 10.58930 0.00310 0.02927 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.58590 10.59060 -0.00470 -0.04438 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.83250 9.82630 0.00620 0.06310 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.83840 9.83060 0.00780 0.07934 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.65110 9.64960 0.00150 0.01554 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.21780 8.21650 0.00130 0.01582 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.92340 8.91670 0.00670 0.07514 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.78890 8.78200 0.00690 0.07857 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.87540 9.87390 0.00150 0.01519 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.52290 13.52080 0.00210 0.01553 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.85640 12.84710 0.00930 0.07239 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39750 10.38930 0.00820 0.07893 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44970 10.44920 0.00050 0.00479 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.38970 10.38740 0.00230 0.02214 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.40440 10.41130 -0.00690 -0.06627 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.83800 10.83750 0.00050 0.00461 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.76610 10.76370 0.00240 0.02230 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.64640 10.65360 -0.00720 -0.06758 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.85370 10.85000 0.00370 0.03410 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.77110 10.76670 0.00440 0.04087 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.72800 10.74700 -0.01900 -0.17679 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.23780 10.24170 -0.00390 -0.03808 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82350 9.82410 -0.00060 -0.00611 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.44320 9.44210 0.00110 0.01165 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.83840 8.84190 -0.00350 -0.03958 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44110 11.44560 -0.00450 -0.03932 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41300 10.41320 -0.00020 -0.00192 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.66310 11.66100 0.00210 0.01801 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.06420 11.06010 0.00410 0.03707 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.73950 10.73990 -0.00040 -0.00372 野村泰國基金 41.92000 41.97000 -0.05000 -0.11913 野村高科技基金 12.45000 12.32000 0.13000 1.05519 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.50960 10.54410 -0.03450 -0.32720 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.23060 10.25360 -0.02300 -0.22431 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.89580 10.89840 -0.00260 -0.02386 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.57930 9.60080 -0.02150 -0.22394 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.43090 9.46200 -0.03110 -0.32868 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.82700 9.85800 -0.03100 -0.31447 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.34070 12.36820 -0.02750 -0.22234 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.60190 14.59280 0.00910 0.06236 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14900 11.17400 -0.02500 -0.22373 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.98410 11.02040 -0.03630 -0.32939 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.62150 11.65810 -0.03660 -0.31394 野村貨幣市場基金 16.36470 16.36450 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.63000 14.60000 0.03000 0.20548 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.38780 10.37630 0.01150 0.11083 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.02170 10.00700 0.01470 0.14690 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96440 9.96580 -0.00140 -0.01405 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.27050 10.27430 -0.00380 -0.03699 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.21630 10.21730 -0.00100 -0.00979 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.19790 10.20690 -0.00900 -0.08818 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.78240 10.78640 -0.00400 -0.03708 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.68500 10.68600 -0.00100 -0.00936 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.69700 10.70670 -0.00970 -0.09060 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.08180 10.08820 -0.00640 -0.06344 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.05340 10.05810 -0.00470 -0.04673 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.84600 9.85820 -0.01220 -0.12375 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.83800 10.84520 -0.00720 -0.06639 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.75900 10.76390 -0.00490 -0.04552 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.54280 10.55590 -0.01310 -0.12410 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.51920 10.52490 -0.00570 -0.05416 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.82480 7.82910 -0.00430 -0.05492 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.22570 12.23240 -0.00670 -0.05477 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.32000 9.23000 0.09000 0.97508 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.47820 10.47420 0.00400 0.03819 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.78390 10.76830 0.01560 0.14487 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.41250 10.40680 0.00570 0.05477 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.30460 10.31590 -0.01130 -0.10954 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.44640 10.44660 -0.00020 -0.00191 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.47810 10.47400 0.00410 0.03914 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.78550 10.76990 0.01560 0.14485 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.41250 10.40680 0.00570 0.05477 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.30840 10.31960 -0.01120 -0.10853 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.44380 10.44400 -0.00020 -0.00191 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.49410 10.49230 0.00180 0.01716 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.80700 10.82100 -0.01400 -0.12938 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.42770 10.42470 0.00300 0.02878 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.32340 10.34480 -0.02140 -0.20687 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.46370 10.47730 -0.01360 -0.12980 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.49410 10.49220 0.00190 0.01811 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.80860 10.82260 -0.01400 -0.12936 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.43520 10.43220 0.00300 0.02876 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.33370 10.35520 -0.02150 -0.20763 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.46500 10.47860 -0.01360 -0.12979 野村精選貨幣市場基金 12.12710 12.12700 0.00010 0.00082 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.94000 11.97000 -0.03000 -0.25063 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 野村積極成長基金 15.51000 15.38000 0.13000 0.84525 野村優質基金-S類型新臺幣計價 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 44.04000 43.59000 0.45000 1.03235 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.66410 10.67100 -0.00690 -0.06466 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51500 8.51710 -0.00210 -0.02466 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.82530 7.82730 -0.00200 -0.02555 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.59460 7.59960 -0.00500 -0.06579 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.38100 12.38430 -0.00330 -0.02665 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.04510 11.04800 -0.00290 -0.02625 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.76270 10.76980 -0.00710 -0.06593 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773 野村環球基金-人民幣計價 17.99000 18.01000 -0.02000 -0.11105 野村環球基金-美元計價 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.24000 19.29000 -0.05000 -0.25920 野村鴻利基金 26.47000 26.34000 0.13000 0.49355 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91890 16.91880 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 23.13000 22.89000 0.24000 1.04849 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.98000 13.80000 0.18000 1.30435 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.67470 10.67770 -0.00300 -0.02810 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.97210 13.97610 -0.00400 -0.02862 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 11.06720 11.06540 0.00180 0.01627 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.70170 10.70220 -0.00050 -0.00467 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.90280 10.89990 0.00290 0.02661 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.50570 10.50390 0.00180 0.01714 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) 9.94150 9.93960 0.00190 0.01912 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) 9.93990 9.93820 0.00170 0.01711 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) 9.96900 9.96950 -0.00050 -0.00502 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) 9.96900 9.96950 -0.00050 -0.00502 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) 9.90660 9.92380 -0.01720 -0.17332 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) 9.90790 9.92530 -0.01740 -0.17531 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45790 10.45320 0.00470 0.04496 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.26900 10.26650 0.00250 0.02435 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 9.91260 9.92700 -0.01440 -0.14506 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.47100 10.47560 -0.00460 -0.04391 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.72460 10.72230 0.00230 0.02145 凱基台商天下基金 15.36000 15.46000 -0.10000 -0.64683 凱基台灣精五門基金 24.25000 24.14000 0.11000 0.45568 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 45.26580 45.25590 0.00990 0.02188 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 46.95560 47.02160 -0.06600 -0.14036 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.61560 40.67080 -0.05520 -0.13572 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 45.49310 45.50830 -0.01520 -0.03340 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 46.44290 46.41910 0.02380 0.05127 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 45.54410 45.45940 0.08470 0.18632 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) 10.10200 10.08990 0.01210 0.11992 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) 10.10150 10.08950 0.01200 0.11894 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) 10.10100 10.08860 0.01240 0.12291 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) 10.09910 10.08750 0.01160 0.11499 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 9.93040 9.84870 0.08170 0.82955 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 9.91400 9.83600 0.07800 0.79301 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) 10.19080 10.17980 0.01100 0.10806 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) 10.19080 10.17980 0.01100 0.10806 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) 10.19080 10.17980 0.01100 0.10806 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) 10.19080 10.17980 0.01100 0.10806 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 10.00450 10.01240 -0.00790 -0.07890 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) 10.00440 10.01240 -0.00800 -0.07990 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) 10.00520 10.01280 -0.00760 -0.07590 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) 10.00530 10.01300 -0.00770 -0.07690 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.26000 14.16000 0.10000 0.70621 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.53210 12.44930 0.08280 0.66510 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 凱基凱旋貨幣市場基金 11.61330 11.61320 0.00010 0.00086 凱基開創基金 31.84000 31.57000 0.27000 0.85524 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.51000 22.68000 -0.17000 -0.74956 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.01240 22.14520 -0.13280 -0.59968 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.43000 17.56000 -0.13000 -0.74032 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.80920 16.90540 -0.09620 -0.56905 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 41.70840 41.69490 0.01350 0.03238 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 42.29070 42.27940 0.01130 0.02673 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 41.96620 42.00600 -0.03980 -0.09475 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.24250 11.23090 0.01160 0.10329 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.35700 12.25390 0.10310 0.84136 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.54000 12.46000 0.08000 0.64205 凱基護城河基金-台幣計價A 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837 凱基護城河基金-美元計價B 12.88680 12.92220 -0.03540 -0.27395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.74760 10.78510 -0.03750 -0.34770 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.21800 10.25570 -0.03770 -0.36760 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.13970 10.19370 -0.05400 -0.52974 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.74750 10.78490 -0.03740 -0.34678 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.21800 10.25570 -0.03770 -0.36760 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.13960 10.19370 -0.05410 -0.53072 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 37.45000 37.81000 -0.36000 -0.95213 富邦NASDAQ-100基金 31.64000 31.91000 -0.27000 -0.84613 富邦上証180基金 30.70000 30.92000 -0.22000 -0.71151 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20800 0.21010 -0.00210 -0.99952 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.35000 6.43000 -0.08000 -1.24417 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.94000 5.90000 0.04000 0.67797 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.25000 48.30000 -1.05000 -2.17391 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.86750 12.92610 -0.05860 -0.45335 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.78190 11.83720 -0.05530 -0.46717 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.01590 11.08640 -0.07050 -0.63591 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.85580 10.90530 -0.04950 -0.45391 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.85550 9.90180 -0.04630 -0.46759 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.22500 9.28410 -0.05910 -0.63657 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.45880 19.56780 -0.10900 -0.55704 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.73380 11.73300 0.00080 0.00682 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.33230 10.35050 -0.01820 -0.17584 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 14.00560 13.99680 0.00880 0.06287 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.02740 2.02620 0.00120 0.05922 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41260 9.40670 0.00590 0.06272 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41180 1.41100 0.00080 0.05670 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.61670 12.61170 0.00500 0.03965 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82400 1.82330 0.00070 0.03839 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.46410 10.45990 0.00420 0.04015 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53440 1.53370 0.00070 0.04564 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.10170 11.10210 -0.00040 -0.00360 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 11.02790 11.02660 0.00130 0.01179 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.29000 21.27000 0.02000 0.09403 富邦日本東証基金 21.58000 21.58000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 48.52000 48.33000 0.19000 0.39313 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 48.34000 48.13000 0.21000 0.43632 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 57.63000 57.45000 0.18000 0.31332 富邦台灣心基金 25.41000 25.12000 0.29000 1.15446 富邦台灣釆吉50基金 50.92000 50.76000 0.16000 0.31521 富邦台灣科技指數基金 64.85000 64.67000 0.18000 0.27834 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 47.90060 47.87550 0.02510 0.05243 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 40.96270 40.98610 -0.02340 -0.05709 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31570 0.31470 0.00100 0.31776 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69620 2.69690 -0.00070 -0.02596 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36270 -0.00010 -0.02757 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.02150 11.03930 -0.01780 -0.16124 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29240 2.29300 -0.00060 -0.02617 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34020 0.34030 -0.00010 -0.02939 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.30370 9.31870 -0.01500 -0.16097 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.93000 23.53000 0.40000 1.69996 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.59000 13.84000 -0.25000 -1.80636 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 29.50000 28.54000 0.96000 3.36370 富邦吉祥貨幣市場基金 15.73100 15.73080 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.22000 17.47000 -0.25000 -1.43102 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 40.68720 40.65870 0.02850 0.07010 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 44.23180 44.18360 0.04820 0.10909 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.05570 40.06000 -0.00430 -0.01073 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 39.82410 39.81800 0.00610 0.01532 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民 9.91130 9.91100 0.00030 0.00303 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元) 9.95940 9.96110 -0.00170 -0.01707 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台 9.91330 9.93040 -0.01710 -0.17220 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民 9.91130 9.91100 0.00030 0.00303 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元) 9.95930 9.96060 -0.00130 -0.01305 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台 9.91280 9.92990 -0.01710 -0.17221 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資 39.59600 39.52280 0.07320 0.18521 富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資 39.67380 39.62620 0.04760 0.12012 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.48150 39.62590 -0.14440 -0.36441 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 45.71980 45.69250 0.02730 0.05975 富邦長紅基金 70.43000 69.61000 0.82000 1.17799 富邦科技基金 27.84000 27.65000 0.19000 0.68716 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.67320 40.70400 -0.03080 -0.07567 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 45.04230 44.93550 0.10680 0.23767 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.54680 39.52810 0.01870 0.04731 富邦恒生國企ETF基金 19.95000 20.15000 -0.20000 -0.99256 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.29000 25.67000 -0.38000 -1.48033 富邦高成長基金 27.16000 26.83000 0.33000 1.22997 富邦基金A類型 15.72000 15.56000 0.16000 1.02828 富邦基金I類型 15.72000 15.56000 0.16000 1.02828 富邦深証100基金 10.67000 10.74000 -0.07000 -0.65177 富邦富時歐洲ETF基金 20.96000 21.03000 -0.07000 -0.33286 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41630 0.41790 -0.00160 -0.38287 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35170 12.38800 -0.03630 -0.29303 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.09690 9.12360 -0.02670 -0.29265 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29050 0.29160 -0.00110 -0.37723 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.26810 8.29240 -0.02430 -0.29304 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.29250 10.27770 0.01480 0.14400 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.75700 10.76680 -0.00980 -0.09102 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.40320 9.38960 0.01360 0.14484 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.81650 9.82550 -0.00900 -0.09160 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420 富邦精準基金 50.93000 50.35000 0.58000 1.15194 富邦精銳中小基金 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.36000 19.30000 0.06000 0.31088 富邦臺灣公司治理100基金 23.19000 23.09000 0.10000 0.43309 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.56000 6.57000 -0.01000 -0.15221 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 18.56000 18.52000 0.04000 0.21598 富邦標普美國特別股ETF基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.22850 11.23780 -0.00930 -0.08276 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.61590 10.62260 -0.00670 -0.06307 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.55930 10.58890 -0.02960 -0.27954 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.57840 10.58720 -0.00880 -0.08312 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.95760 9.96390 -0.00630 -0.06323 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.89430 9.92200 -0.02770 -0.27918 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 33.11000 33.01000 0.10000 0.30294 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99620 9.99220 0.00400 0.04003 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.95600 9.95240 0.00360 0.03617 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70870 9.70560 0.00310 0.03194 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.45560 10.45140 0.00420 0.04019 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.42350 10.41970 0.00380 0.03647 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.16740 10.16420 0.00320 0.03148 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.36830 8.35610 0.01220 0.14600 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.07170 9.05890 0.01280 0.14130 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.55740 8.54740 0.01000 0.11699 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.34320 10.32810 0.01510 0.14620 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.41760 10.40280 0.01480 0.14227 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.86580 9.85420 0.01160 0.11772 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02270 10.01030 0.01240 0.12387 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62760 8.61880 0.00880 0.10210 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.93810 9.92850 0.00960 0.09669 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12870 9.12190 0.00680 0.07455 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.63600 11.62400 0.01200 0.10323 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.44460 11.43350 0.01110 0.09708 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.64450 10.63700 0.00750 0.07051 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.34620 9.33890 0.00730 0.07817 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.55000 15.54000 0.01000 0.06435 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.83190 8.81390 0.01800 0.20422 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.74280 9.72340 0.01940 0.19952 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.16470 9.14780 0.01690 0.18474 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.84200 10.82010 0.02190 0.20240 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.86890 10.84730 0.02160 0.19913 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.28810 10.27010 0.01800 0.17527 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.32740 9.31030 0.01710 0.18367 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.39000 10.29000 0.10000 0.97182 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.77000 10.81000 -0.04000 -0.37003 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.96000 9.01000 -0.05000 -0.55494 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.13000 10.19000 -0.06000 -0.58881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.29850 10.29090 0.00760 0.07385 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52050 9.51410 0.00640 0.06727 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.92700 8.92840 -0.00140 -0.01568 富蘭克林華美中華基金 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 24.73000 24.62000 0.11000 0.44679 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 23.10000 22.98000 0.12000 0.52219 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.98030 7.98520 -0.00490 -0.06136 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.24740 9.24150 0.00590 0.06384 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.30840 10.30180 0.00660 0.06407 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.65110 9.65700 -0.00590 -0.06110 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.83560 11.83350 0.00210 0.01775 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.75060 8.74900 0.00160 0.01829 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.81880 8.81720 0.00160 0.01815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.90750 9.90570 0.00180 0.01817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.68040 14.66440 0.01600 0.10911 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.42540 10.41400 0.01140 0.10947 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.25280 10.24170 0.01110 0.10838 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.80220 10.80020 0.00200 0.01852 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.68180 7.68040 0.00140 0.01823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.98680 8.98520 0.00160 0.01781 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.98110 9.97930 0.00180 0.01804 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.24050 11.25240 -0.01190 -0.10576 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.46430 7.47210 -0.00780 -0.10439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.74950 8.75870 -0.00920 -0.10504 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 9.87980 9.89020 -0.01040 -0.10515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.05230 11.05770 -0.00540 -0.04883 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68790 7.69160 -0.00370 -0.04810 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.08050 8.09060 -0.01010 -0.12484 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27850 9.28200 -0.00350 -0.03771 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.45050 10.45450 -0.00400 -0.03826 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.97540 12.99160 -0.01620 -0.12470 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.07870 13.10250 -0.02380 -0.18164 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.06000 11.11000 -0.05000 -0.45005 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 富蘭克林華美第一富基金 43.19000 42.94000 0.25000 0.58221 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36930 10.36910 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.66000 14.74000 -0.08000 -0.54274 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.35000 -0.08000 -0.59925 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.23000 15.35000 -0.12000 -0.78176 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 10.09680 10.11070 -0.01390 -0.13748 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.56090 9.57410 -0.01320 -0.13787 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.56080 9.57410 -0.01330 -0.13892 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.52490 9.52710 -0.00220 -0.02309 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.52490 9.52710 -0.00220 -0.02309 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.74160 9.75550 -0.01390 -0.14248 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.51120 9.52480 -0.01360 -0.14279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.51110 9.52470 -0.01360 -0.14279 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.66140 9.68860 -0.02720 -0.28074 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.43260 9.45910 -0.02650 -0.28015 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.43260 9.45910 -0.02650 -0.28015 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.34520 6.35570 -0.01050 -0.16521 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.65900 10.66810 -0.00910 -0.08530 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.49870 9.50500 -0.00630 -0.06628 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.66910 11.67690 -0.00780 -0.06680 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.60390 6.61410 -0.01020 -0.15422 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85280 8.85800 -0.00520 -0.05870 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.53010 10.53920 -0.00910 -0.08634 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.85130 10.86810 -0.01680 -0.15458 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 68.35000 68.30000 0.05000 0.07321 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 70.78000 70.72000 0.06000 0.08484 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 61.28640 61.33430 -0.04790 -0.07810 復華1至5年期高收益債券基金 20.40000 20.42000 -0.02000 -0.09794 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 67.43040 67.41720 0.01320 0.01958 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.96800 65.95730 0.01070 0.01622 復華人民幣貨幣市場基金 11.95070 11.95000 0.00070 0.00586 復華人生目標基金 43.11610 42.95880 0.15730 0.36616 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華大中華中小策略基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華中小精選基金 71.48000 71.04000 0.44000 0.61937 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 50.56340 50.69700 -0.13360 -0.26353 復華中國特選信用債券ETF基金 61.58310 61.61900 -0.03590 -0.05826 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 復華台灣智能基金 12.73000 12.65000 0.08000 0.63241 復華全方位基金 33.89000 33.56000 0.33000 0.98331 復華全球大趨勢基金-美元 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.82000 20.97000 -0.15000 -0.71531 復華全球平衡基金-美元 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 復華全球平衡基金-新臺幣 19.59000 19.66000 -0.07000 -0.35605 復華全球物聯網科技基金-美元 14.92000 15.12000 -0.20000 -1.32275 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.18000 14.39000 -0.21000 -1.45935 復華全球原物料基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 復華全球消費基金-新臺幣 12.97000 13.03000 -0.06000 -0.46048 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11930 12.12840 -0.00910 -0.07503 復華全球債券基金 14.76780 14.79700 -0.02920 -0.19734 復華全球債券組合基金 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.72000 15.69000 0.03000 0.19120 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 復華全球戰略配置強基金-美元 9.94000 9.95000 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10.71170 -0.00930 -0.08682 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.61780 10.60960 0.00820 0.07729 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.07560 11.08530 -0.00970 -0.08750 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.81530 10.80080 0.01450 0.13425 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.74370 10.73760 0.00610 0.05681 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.64340 10.65480 -0.01140 -0.10699 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.80520 10.79520 0.01000 0.09263 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.06460 12.07390 -0.00930 -0.07703 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.70330 10.70130 0.00200 0.01869 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.99050 10.98010 0.01040 0.09472 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.37070 12.38000 -0.00930 -0.07512 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.84860 10.84650 0.00210 0.01936 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.79890 10.81460 -0.01570 -0.14517 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.29900 10.28890 0.01010 0.09816 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.26880 10.26580 0.00300 0.02922 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 9.98580 9.99920 -0.01340 -0.13401 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.58870 10.57460 0.01410 0.13334 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90730 10.91070 -0.00340 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8.94000 -0.01000 -0.11186 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 景順全球科技基金 24.18000 24.39000 -0.21000 -0.86101 景順全球康健基金 19.90000 19.75000 0.15000 0.75949 景順貨幣市場基金 16.01210 16.01190 0.00020 0.00125 景順潛力基金 34.99000 34.80000 0.19000 0.54598 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.13000 15.25000 -0.12000 -0.78689 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 14.13000 -0.14000 -0.99080 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.88000 11.89000 -0.01000 -0.08410 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.72560 8.71690 0.00870 0.09981 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.71250 7.72050 -0.00800 -0.10362 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.71290 11.70120 0.01170 0.09999 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34120 10.35190 -0.01070 -0.10336 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.67000 8.68000 -0.01000 -0.11521 華南永昌中國A股基金(美元) 8.08000 8.10000 -0.02000 -0.24691 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66590 9.66390 0.00200 0.02070 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.76120 9.77510 -0.01390 -0.14220 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.35590 10.35370 0.00220 0.02125 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.46110 10.47600 -0.01490 -0.14223 華南永昌永昌基金 20.79000 20.52000 0.27000 1.31579 華南永昌全球亨利組合基金 14.89900 14.90340 -0.00440 -0.02952 華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.89000 9.98000 -0.09000 -0.90180 華南永昌全球精品基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.72000 13.79000 -0.07000 -0.50761 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.47000 13.56000 -0.09000 -0.66372 華南永昌物聯網精選基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.30480 16.30460 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 26.28080 26.03480 0.24600 0.94489 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 華南永昌麒麟貨幣市場基金 12.00720 12.00710 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.85990 10.85990 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.39810 10.41710 -0.01900 -0.18239 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97030 9.97030 0.00000 0.00000 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.47960 9.49680 -0.01720 -0.18111 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.70860 10.70860 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.18690 10.20540 -0.01850 -0.18128 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94980 9.94980 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.40130 9.41810 -0.01680 -0.17838 華頓中小型基金 24.93000 24.67000 0.26000 1.05391 華頓中國多重機會平衡基金 12.40200 12.47470 -0.07270 -0.58278 華頓台灣基金 26.28000 25.97000 0.31000 1.19369 華頓平安貨幣市場基金 11.58840 11.58820 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.39000 17.43000 -0.04000 -0.22949 華頓全球高收益債券基金A 13.84020 13.85410 -0.01390 -0.10033 華頓全球高收益債券基金B 7.93580 7.94380 -0.00800 -0.10071 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.90690 2.92030 -0.01340 -0.45886 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55890 12.64260 -0.08370 -0.66205 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41150 0.41350 -0.00200 -0.48368 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.30600 12.32640 -0.02040 -0.16550 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.22060 12.24060 -0.02000 -0.16339 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.95620 10.96780 -0.01160 -0.10576 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.56960 10.60880 -0.03920 -0.36950 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.49510 10.53390 -0.03880 -0.36833 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.23140 9.26560 -0.03420 -0.36911 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89900 10.92150 -0.02250 -0.20602 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.82490 10.84700 -0.02210 -0.20374 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.58810 9.60320 -0.01510 -0.15724 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.14000 10.23000 -0.09000 -0.87977 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.69950 2.69770 0.00180 0.06672 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.14010 2.13620 0.00390 0.18257 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.07630 12.07930 -0.00300 -0.02484 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.24290 9.24520 -0.00230 -0.02488 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38140 0.38130 0.00010 0.02623 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30000 0.29950 0.00050 0.16694 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.70000 3.71000 -0.01000 -0.26954 匯豐中國動力基金(台幣) 16.00000 16.06000 -0.06000 -0.37360 匯豐中國動力基金(美元) 0.52000 0.52000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 26.45000 26.34000 0.11000 0.41762 匯豐全球趨勢組合基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625 匯豐全球關鍵資源基金 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 匯豐安富基金 27.28000 27.20000 0.08000 0.29412 匯豐成功基金 43.22000 42.98000 0.24000 0.55840 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.81610 2.81220 0.00390 0.13868 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44830 2.44510 0.00320 0.13087 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 12.04090 12.03870 0.00220 0.01827 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.02950 8.02710 0.00240 0.02990 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39940 0.39900 0.00040 0.10025 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33980 0.33950 0.00030 0.08837 匯豐金磚動力基金 14.79000 14.80000 -0.01000 -0.06757 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.02490 15.02480 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.08000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.44210 5.47100 -0.02890 -0.52824 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35760 9.38660 -0.02900 -0.30895 匯豐龍鳳基金-A類型 57.17000 56.93000 0.24000 0.42157 匯豐龍鳳基金-I類型 57.17000 56.93000 0.24000 0.42157 匯豐龍騰電子基金 41.84000 41.67000 0.17000 0.40797 匯豐雙高收益債券組合基金 12.79420 12.79480 -0.00060 -0.00469 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 20.17000 20.02000 0.15000 0.74925 新光中國成長基金(人民幣) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 9.20000 9.21000 -0.01000 -0.10858 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.71520 11.70850 0.00670 0.05722 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.44970 10.44500 0.00470 0.04500 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.67550 10.68230 -0.00680 -0.06366 新光台灣富貴基金 26.33000 26.11000 0.22000 0.84259 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.92000 21.98000 -0.06000 -0.27298 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 38.59680 38.67130 -0.07450 -0.19265 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 44.77810 44.88700 -0.10890 -0.24261 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.36000 10.44000 -0.08000 -0.76628 新光全球AI新創產業基金美元 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 新光全球生技醫療基金(美元) 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 新光全球債券基金(A累積)美元 11.14810 11.15610 -0.00800 -0.07171 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.79070 10.81020 -0.01950 -0.18039 新光全球債券基金(B配息)美元 10.46010 10.46770 -0.00760 -0.07260 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.11120 10.12950 -0.01830 -0.18066 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.53000 8.59000 -0.06000 -0.69849 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 新光吉星貨幣市場基金 15.53020 15.53000 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.60000 -0.01000 -0.11628 新光多重資產基金(A累積)新台幣 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 新光亞洲精選基金-美金 21.60000 21.59000 0.01000 0.04632 新光亞洲精選基金-新台幣 21.67000 21.68000 -0.01000 -0.04613 新光店頭基金 24.37000 24.20000 0.17000 0.70248 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 41.38020 41.30910 0.07110 0.17212 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 新光特選內需收益ETF基金 21.50000 21.46000 0.04000 0.18639 新光創新科技基金 14.49000 14.42000 0.07000 0.48544 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.18920 10.20450 -0.01530 -0.14993 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.48890 10.50610 -0.01720 -0.16371 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11090 10.11210 -0.00120 -0.01187 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21230 9.22600 -0.01370 -0.14849 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.45980 9.47450 -0.01470 -0.15515 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.06130 9.06660 -0.00530 -0.05846 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 40.16500 40.20120 -0.03620 -0.09005 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.76040 44.67110 0.08930 0.19991 新光澳幣八年期保本基金 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 新光澳幣十年期保本基金 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132 新光澳幣保本基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.94010 10.93400 0.00610 0.05579 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.43090 9.42590 0.00500 0.05305 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.31050 9.31230 -0.00180 -0.01933 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.54350 10.54550 -0.00200 -0.01897 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.72340 10.71710 0.00630 0.05878 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45430 9.44880 0.00550 0.05821 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.39350 9.39140 0.00210 0.02236 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.64250 10.64010 0.00240 0.02256 瑞銀全球創新趨勢基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 11.03430 11.01380 0.02050 0.18613 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.63580 9.61770 0.01810 0.18819 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 14.95590 14.94780 0.00810 0.05419 瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 8.55210 8.54750 0.00460 0.05382 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74760 10.72580 0.02180 0.20325 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57480 9.55540 0.01940 0.20303 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.62630 9.60980 0.01650 0.17170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.80950 10.79080 0.01870 0.17330 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 39.76920 39.84580 -0.07660 -0.19224 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 39.27780 39.37260 -0.09480 -0.24078 群益10年期以上金融債ETF基金 43.16510 43.12170 0.04340 0.10065 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 43.81210 43.84350 -0.03140 -0.07162 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 44.03660 44.03610 0.00050 0.00114 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 45.49480 45.45170 0.04310 0.09483 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 43.72190 43.70050 0.02140 0.04897 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 47.46640 47.50470 -0.03830 -0.08062 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 49.02060 49.18550 -0.16490 -0.33526 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 47.12030 47.14790 -0.02760 -0.05854 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 39.70260 39.75430 -0.05170 -0.13005 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.72900 10.75010 -0.02110 -0.19628 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.93710 44.86670 0.07040 0.15691 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 38.90240 38.98210 -0.07970 -0.20445 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.55840 11.55780 0.00060 0.00519 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89690 9.91020 -0.01330 -0.13421 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.44570 14.53320 -0.08750 -0.60207 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.52570 10.58740 -0.06170 -0.58277 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665 群益大印度基金N-新臺幣 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268 群益大印度基金-人民幣 14.12580 13.96340 0.16240 1.16304 群益大印度基金-美元 12.95080 12.77830 0.17250 1.34994 群益大印度基金-新臺幣 12.15000 12.02000 0.13000 1.08153 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.70080 12.72340 -0.02260 -0.17763 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.94050 11.95940 -0.01890 -0.15803 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.20790 11.22780 -0.01990 -0.17724 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.61260 9.62780 -0.01520 -0.15788 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.96000 8.99000 -0.03000 -0.33370 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.19360 10.21170 -0.01810 -0.17725 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.77890 8.79280 -0.01390 -0.15808 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.35840 9.37500 -0.01660 -0.17707 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.33010 8.34330 -0.01320 -0.15821 群益中小型股基金 50.43000 49.91000 0.52000 1.04188 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 11.03110 11.03370 -0.00260 -0.02356 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.98420 9.98450 -0.00030 -0.00300 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.26730 9.28290 -0.01560 -0.16805 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27400 9.27620 -0.00220 -0.02372 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.39250 8.39280 -0.00030 -0.00357 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.79100 7.80400 -0.01300 -0.16658 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.81300 10.79500 0.01800 0.16674 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.89420 11.87440 0.01980 0.16675 群益中國高收益債券基金-美元 11.44980 11.42660 0.02320 0.20304 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.40320 10.40420 -0.00100 -0.00961 群益中國新機會基金N-人民幣 9.83710 9.91190 -0.07480 -0.75465 群益中國新機會基金N-美元 8.80610 8.87140 -0.06530 -0.73607 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 群益中國新機會基金-人民幣 8.72380 8.79020 -0.06640 -0.75539 群益中國新機會基金-美元 9.41530 9.48510 -0.06980 -0.73589 群益中國新機會基金-新臺幣 8.89000 8.97000 -0.08000 -0.89186 群益平衡王基金 21.36550 21.23530 0.13020 0.61313 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 10.02620 10.02150 0.00470 0.04690 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.84240 9.85380 -0.01140 -0.11569 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 10.02630 10.02150 0.00480 0.04790 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.84240 9.85380 -0.01140 -0.11569 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.02640 10.02160 0.00480 0.04790 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.84240 9.85380 -0.01140 -0.11569 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.83590 9.84720 -0.01130 -0.11475 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.11120 10.11390 -0.00270 -0.02670 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 9.92580 9.94470 -0.01890 -0.19005 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.11120 10.11390 -0.00270 -0.02670 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 9.92580 9.94470 -0.01890 -0.19005 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.11120 10.11390 -0.00270 -0.02670 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 9.92580 9.94470 -0.01890 -0.19005 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 9.94310 9.96180 -0.01870 -0.18772 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.09660 10.09460 0.00200 0.01981 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 9.91140 9.92570 -0.01430 -0.14407 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.09660 10.09460 0.00200 0.01981 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 9.91140 9.92570 -0.01430 -0.14407 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.09650 10.09450 0.00200 0.01981 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 9.91140 9.92570 -0.01430 -0.14407 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 9.91800 9.93210 -0.01410 -0.14196 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.81530 12.78550 0.02980 0.23308 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.92430 11.89430 0.03000 0.25222 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.84150 10.81630 0.02520 0.23298 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.08680 10.06140 0.02540 0.25245 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.71480 10.68990 0.02490 0.23293 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.57270 10.58590 -0.01320 -0.12469 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.34120 10.35340 -0.01220 -0.11784 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21800 9.22950 -0.01150 -0.12460 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.22490 9.23590 -0.01100 -0.11910 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.63420 10.64750 -0.01330 -0.12491 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.66580 10.67850 -0.01270 -0.11893 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38080 9.39250 -0.01170 -0.12457 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87050 9.88220 -0.01170 -0.11839 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) 10.07190 10.06950 0.00240 0.02383 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) 10.06340 10.06070 0.00270 0.02684 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) 9.95860 9.97220 -0.01360 -0.13638 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) 10.07180 10.06950 0.00230 0.02284 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) 10.06340 10.06070 0.00270 0.02684 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) 9.95860 9.97220 -0.01360 -0.13638 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) 10.07180 10.06940 0.00240 0.02383 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) 10.06330 10.06060 0.00270 0.02684 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) 9.95850 9.97210 -0.01360 -0.13638 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) 10.07180 10.06940 0.00240 0.02383 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) 10.06330 10.06060 0.00270 0.02684 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) 9.95860 9.97220 -0.01360 -0.13638 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.34400 11.35790 -0.01390 -0.12238 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.73000 7.73950 -0.00950 -0.12275 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.88270 10.88370 -0.00100 -0.00919 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.68150 10.68190 -0.00040 -0.00374 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.58610 10.60390 -0.01780 -0.16786 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.91020 9.91120 -0.00100 -0.01009 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.85830 9.85870 -0.00040 -0.00406 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.77090 9.78730 -0.01640 -0.16756 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.88270 10.88380 -0.00110 -0.01011 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.68140 10.68180 -0.00040 -0.00374 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.58600 10.60370 -0.01770 -0.16692 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.91030 9.91120 -0.00090 -0.00908 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.85820 9.85860 -0.00040 -0.00406 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.77090 9.78720 -0.01630 -0.16654 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.81570 9.75690 0.05880 0.60265 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 群益全球關鍵生技基金-美元 16.06060 15.96430 0.09630 0.60322 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.09000 11.94000 0.15000 1.25628 群益印度中小基金N-人民幣 11.38510 11.22830 0.15680 1.39647 群益印度中小基金N-美元 9.31710 9.17190 0.14520 1.58310 群益印度中小基金N-新臺幣 8.71000 8.60000 0.11000 1.27907 群益印度中小基金-人民幣 15.41300 15.20070 0.21230 1.39665 群益印度中小基金-美元 13.32640 13.11870 0.20770 1.58324 群益印度中小基金-新臺幣 15.25000 15.05000 0.20000 1.32890 群益多利策略組合基金 11.86000 11.87000 -0.01000 -0.08425 群益多重收益組合基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 群益多重資產組合基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106 群益安家基金 28.39820 28.16200 0.23620 0.83872 群益安穩貨幣市場基金 16.18260 16.18230 0.00030 0.00185 群益那斯達克生技基金 21.54000 21.48000 0.06000 0.27933 群益亞太中小基金 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.53000 16.57000 -0.04000 -0.24140 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.68000 10.68870 -0.00870 -0.08139 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.82770 7.83410 -0.00640 -0.08169 群益店頭市場基金 105.32000 104.31000 1.01000 0.96827 群益東方盛世基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 群益東協成長基金-人民幣 13.52150 13.48350 0.03800 0.28183 群益東協成長基金-美元 11.57030 11.53550 0.03480 0.30168 群益東協成長基金-新臺幣 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.20140 12.21170 -0.01030 -0.08435 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.30530 11.31380 -0.00850 -0.07513 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.53830 10.56050 -0.02220 -0.21022 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84130 9.84950 -0.00820 -0.08325 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.12150 9.12830 -0.00680 -0.07449 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.50080 8.51880 -0.01800 -0.21130 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.89700 10.92000 -0.02300 -0.21062 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63070 9.63880 -0.00810 -0.08404 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.28350 9.29040 -0.00690 -0.07427 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.49660 9.51670 -0.02010 -0.21121 群益長安基金 33.25000 33.02000 0.23000 0.69655 群益美國新創亮點基金N-美元 10.62170 10.64300 -0.02130 -0.20013 群益美國新創亮點基金-美元 16.06820 16.10050 -0.03230 -0.20061 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.35000 15.41000 -0.06000 -0.38936 群益真善美基金 16.22980 16.13550 0.09430 0.58443 群益馬拉松基金 132.54000 131.45000 1.09000 0.82921 群益深証中小板基金 12.25000 12.33000 -0.08000 -0.64882 群益創新科技基金 38.22000 37.96000 0.26000 0.68493 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.90930 10.99240 -0.08310 -0.75598 群益華夏盛世基金N-美元 9.78890 9.86150 -0.07260 -0.73620 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409 群益華夏盛世基金-人民幣 11.88070 11.97120 -0.09050 -0.75598 群益華夏盛世基金-美元 10.79340 10.87340 -0.08000 -0.73574 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.61000 17.77000 -0.16000 -0.90039 群益奧斯卡基金 33.96000 33.69000 0.27000 0.80142 群益新興金鑽基金-美元 11.79670 11.81010 -0.01340 -0.11346 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.92000 8.94000 -0.02000 -0.22371 群益葛萊美基金 26.96000 26.64000 0.32000 1.20120 群益道瓊美國地產ETF基金 22.62000 22.58000 0.04000 0.17715 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.56060 11.57310 -0.01250 -0.10801 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.11100 11.12080 -0.00980 -0.08812 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.00810 11.03580 -0.02770 -0.25100 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.03280 11.04470 -0.01190 -0.10774 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.60350 10.61290 -0.00940 -0.08857 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.50520 10.53170 -0.02650 -0.25162 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.56050 11.57300 -0.01250 -0.10801 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.11140 11.12120 -0.00980 -0.08812 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 9.71860 9.74310 -0.02450 -0.25146 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.03290 11.04480 -0.01190 -0.10774 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.60300 10.61240 -0.00940 -0.08858 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 9.74290 9.76750 -0.02460 -0.25186 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.13570 13.13320 0.00250 0.01904 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.83570 11.83300 0.00270 0.02282 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.69290 11.69180 0.00110 0.00941 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62060 8.61900 0.00160 0.01856 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90830 8.90630 0.00200 0.02246 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.05000 8.05000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.36200 8.36120 0.00080 0.00957 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.85480 9.85260 0.00220 0.02233 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.05000 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路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 11.36000 11.36000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.04000 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11.15840 -0.00060 -0.00538 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 11.01230 11.01280 -0.00050 -0.00454 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.73260 11.73240 0.00020 0.00170 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.81000 19.63000 0.18000 0.91696 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.65000 17.66000 -0.01000 -0.05663 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89480 10.88430 0.01050 0.09647 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.91440 16.89780 0.01660 0.09824 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07420 8.08100 -0.00680 -0.08415 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13540 11.12610 0.00930 0.08359 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.29040 12.28060 0.00980 0.07980 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.90240 13.91410 -0.01170 -0.08409 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.31000 17.29000 0.02000 0.11567 摩根中小基金 23.97000 23.88000 0.09000 0.37688 摩根中國A股基金 15.75000 15.82000 -0.07000 -0.44248 摩根中國A股基金(美元) 12.50000 12.54000 -0.04000 -0.31898 摩根中國亮點基金 13.40000 13.44000 -0.04000 -0.29762 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.24760 11.25600 -0.00840 -0.07463 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.86610 12.85940 0.00670 0.05210 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.68310 9.67900 0.00410 0.04236 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.23910 13.24900 -0.00990 -0.07472 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.78590 15.77780 0.00810 0.05134 摩根台灣金磚基金-累積型 20.95000 20.88000 0.07000 0.33525 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.95000 20.88000 0.07000 0.33525 摩根台灣增長基金 53.29000 53.13000 0.16000 0.30115 摩根平衡基金 28.61000 28.54000 0.07000 0.24527 摩根全球α基金 18.64000 18.64000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 16.21740 16.22840 -0.01100 -0.06778 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.48510 9.48810 -0.00300 -0.03162 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.74800 10.74690 0.00110 0.01024 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11500 10.11410 0.00090 0.00890 摩根多元入息成長基金-累積型 11.80570 11.80910 -0.00340 -0.02879 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.62910 10.62810 0.00100 0.00941 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.41770 10.40930 0.00840 0.08070 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.01450 14.00320 0.01130 0.08070 摩根亞洲基金 60.41000 60.29000 0.12000 0.19904 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.39560 8.39110 0.00450 0.05363 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.02210 10.01190 0.01020 0.10188 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85200 8.84290 0.00910 0.10291 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.95060 12.94360 0.00700 0.05408 摩根東方內需機會基金 19.09000 19.05000 0.04000 0.20997 摩根東方科技基金 34.08000 34.01000 0.07000 0.20582 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 摩根金龍收成基金 23.16000 23.18000 -0.02000 -0.08628 摩根第一貨幣市場基金 15.14930 15.14910 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 14.36000 14.27000 0.09000 0.63069 摩根新金磚五國基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15810 摩根新絲路基金 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 摩根新興35基金 13.86000 13.85000 0.01000 0.07220 摩根新興日本基金 24.13000 23.88000 0.25000 1.04690 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.09720 7.10710 -0.00990 -0.13930 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52930 9.53940 -0.01010 -0.10588 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31490 9.32460 -0.00970 -0.10403 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.15300 11.16850 -0.01550 -0.13878 摩根新興科技基金 58.37000 58.15000 0.22000 0.37833 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.74370 8.75220 -0.00850 -0.09712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60090 9.59600 0.00490 0.05106 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.05370 9.04980 0.00390 0.04309 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.52560 10.53570 -0.01010 -0.09586 摩根龍揚基金 34.60000 34.62000 -0.02000 -0.05777 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 摩根總收益組合基金-月配息型 9.27260 9.28220 -0.00960 -0.10342 摩根總收益組合基金-累積型 11.53480 11.54680 -0.01200 -0.10392 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 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聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.66990 10.66730 0.00260 0.02437 聯邦中國龍基金 29.14000 28.98000 0.16000 0.55210 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.66740 12.65910 0.00830 0.06557 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.84060 11.82610 0.01450 0.12261 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.60720 10.60910 -0.00190 -0.01791 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26610 10.25920 0.00690 0.06726 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.64730 9.63550 0.01180 0.12246 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63760 8.63900 -0.00140 -0.01621 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.07590 10.07200 0.00390 0.03872 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.12580 10.13850 -0.01270 -0.12527 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.49200 9.48840 0.00360 0.03794 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.53560 9.54750 -0.01190 -0.12464 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.94190 11.97800 -0.03610 -0.30139 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.76360 11.80300 -0.03940 -0.33381 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.76680 10.81860 -0.05180 -0.47881 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.93880 10.97080 -0.03200 -0.29168 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.76220 10.79820 -0.03600 -0.33339 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.84840 9.89580 -0.04740 -0.47899 聯邦金鑽平衡基金 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0.71846 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.03310 10.03860 -0.00550 -0.05479 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.94670 10.01410 -0.06740 -0.67305 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 10.01980 10.02370 -0.00390 -0.03891 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基 9.86540 9.87810 -0.01270 -0.12857 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.01900 10.02500 -0.00600 -0.05985 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.96700 10.03480 -0.06780 -0.67565 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 10.00620 10.01050 -0.00430 -0.04295 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基 9.84990 9.86310 -0.01320 -0.13383 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 11.59330 11.60210 -0.00880 -0.07585 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 11.05260 11.05850 -0.00590 -0.05335 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.80680 12.82560 -0.01880 -0.14658 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.98540 11.01380 -0.02840 -0.25786 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.29550 7.30070 -0.00520 -0.07123 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.98640 7.99060 -0.00420 -0.05256 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.09460 8.10650 -0.01190 -0.14680 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.06110 7.07890 -0.01780 -0.25145 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.60500 8.61760 -0.01260 -0.14621 瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣 9.92480 9.93920 -0.01440 -0.14488 瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.97200 8.97850 -0.00650 -0.07240 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.33790 9.34320 -0.00530 -0.05673 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.96930 8.98250 -0.01320 -0.14695 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.28000 10.28720 -0.00720 -0.06999 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.72620 9.72040 0.00580 0.05967 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.39290 9.38120 0.01170 0.12472 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.31490 9.32140 -0.00650 -0.06973 瀚亞印度基金-人民幣 15.33000 15.06000 0.27000 1.79283 瀚亞印度基金-美元 14.08000 13.83000 0.25000 1.80766 瀚亞印度基金-新台幣 30.90000 30.42000 0.48000 1.57791 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.32000 10.19000 0.13000 1.27576 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.43000 9.33000 0.10000 1.07181 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.41000 10.43000 -0.02000 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瀚亞新興豐收基金B-美元 8.71190 8.72640 -0.01450 -0.16616 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.03890 8.06540 -0.02650 -0.32856 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.06200 8.09830 -0.03630 -0.44824 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.06060 14.06950 -0.00890 -0.06326 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.74940 10.75170 -0.00230 -0.02139 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.93950 9.93850 0.00100 0.01006 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.40770 11.41490 -0.00720 -0.06308 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.18510 10.18730 -0.00220 -0.02160 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 9.91250 9.91870 -0.00620 -0.06251 瀚亞歐洲基金 10.93000 11.01000 -0.08000 -0.72661 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------