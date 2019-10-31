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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/10/30  108/10/29  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.45440   10.45580  -0.00140   -0.01339
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.16700   10.16840  -0.00140   -0.01377
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.52660   10.52550   0.00110    0.01045
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.24780   10.24680   0.00100    0.00976
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.17620   10.17550   0.00070    0.00688
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.31210   10.31070   0.00140    0.01358
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.16510   10.16370   0.00140    0.01377
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.22960   10.23000  -0.00040   -0.00391
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.91810    9.91980  -0.00170   -0.01714
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.91730    9.91910  -0.00180   -0.01815
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.91030    9.91100  -0.00070   -0.00706
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.90840    9.90910  -0.00070   -0.00706
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A             10.13020   10.12910   0.00110    0.01086
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B             10.13030   10.12920   0.00110    0.01086
大華銀多元特別收益平衡基金                                         11.00000   11.00000   0.00000    0.00000
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中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金                        39.91550   39.94230  -0.02680   -0.06710
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.88090   10.89160  -0.01070   -0.09824
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.67770   10.68810  -0.01040   -0.09730
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.78440   10.79270  -0.00830   -0.07690
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.67100   10.67930  -0.00830   -0.07772
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                         39.83070   39.83940  -0.00870   -0.02184
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.27000   22.43000  -0.16000   -0.71333
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         23.28000   23.55000  -0.27000   -1.14650
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.18630   41.14680   0.03950    0.09600
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 38.57450   38.66170  -0.08720   -0.22555
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.96750    9.97960  -0.01210   -0.12125
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.56230   10.57420  -0.01190   -0.11254
中國信託台灣活力基金                                               14.19000   14.09000   0.10000    0.70972
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.52000   11.48000   0.04000    0.34843
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   11.00000   10.98000   0.02000    0.18215
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.70000    8.72000  -0.02000   -0.22936
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.30630   10.30600   0.00030    0.00291
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.02410   10.04230  -0.01820   -0.18123
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                8.84830    8.86430  -0.01600   -0.18050
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.51950   10.52140  -0.00190   -0.01806
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.25860    9.26020  -0.00160   -0.01728
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.17860   11.20680  -0.02820   -0.25163
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.39950    9.42330  -0.02380   -0.25257
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.11020   11.12420  -0.01400   -0.12585
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.59810    9.61020  -0.01210   -0.12591
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金                                39.77800   39.84680  -0.06880   -0.17266
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.66650   43.60160   0.06490    0.14885
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  40.49850   40.49390   0.00460    0.01136
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              46.12360   46.16930  -0.04570   -0.09898
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                46.79800   46.77290   0.02510    0.05366
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
中國信託智能運動基金-美元                                          10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.05280   11.05260   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.29300   10.30230  -0.00930   -0.09027
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.34790    9.35640  -0.00850   -0.09085
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.70600   10.70000   0.00600    0.05607
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.72330    9.71790   0.00540    0.05557
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         39.64490   39.70930  -0.06440   -0.16218
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  40.19040   40.26050  -0.07010   -0.17412
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.04000   10.99000   0.05000    0.45496
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.43000   10.38000   0.05000    0.48170
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.75000   10.68000   0.07000    0.65543
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    42.81180   42.72620   0.08560    0.20035
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            44.29920   44.22170   0.07750    0.17525
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        44.23550   44.24690  -0.01140   -0.02576
元大2001基金                                                       70.85000   70.69000   0.16000    0.22634
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          46.55940   46.56930  -0.00990   -0.02126
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             44.35640   44.48870  -0.13230   -0.29738
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.00000   21.09000  -0.09000   -0.42674
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.79300   11.79220   0.00080    0.00678
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.47080   10.48910  -0.01830   -0.17447
元大上證50基金                                                     32.54000   32.84000  -0.30000   -0.91352
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.49000   11.73000  -0.24000   -2.04604
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.87000   10.09000  -0.22000   -2.18038
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.31200   12.32500  -0.01300   -0.10548
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.44900   16.49400  -0.04500   -0.27283
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.63800   11.67400  -0.03600   -0.30838
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.78700   10.83900  -0.05200   -0.47975
元大中國平衡基金-人民幣                                             3.05000    3.04000   0.01000    0.32895
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      44.81170   44.89730  -0.08560   -0.19066
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.10520   11.10200   0.00320    0.02882
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.06870   10.06580   0.00290    0.02881
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.84180    9.85680  -0.01500   -0.15218
元大巴西指數基金                                                    7.18600    7.25500  -0.06900   -0.95107
元大日經225基金                                                    29.09000   29.26000  -0.17000   -0.58100
元大台商收成基金                                                   24.36000   24.31000   0.05000    0.20568
元大台灣50單日反向1倍基金                                          10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
元大台灣50單日正向2倍基金                                          47.00000   46.85000   0.15000    0.32017
元大台灣中型100基金                                                35.48000   35.31000   0.17000    0.48145
元大台灣加權股價指數基金                                           27.84900   27.74100   0.10800    0.38932
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.40000   11.36000   0.04000    0.35211
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.30000   11.26000   0.04000    0.35524
元大台灣卓越50基金                                                 90.10000   89.81000   0.29000    0.32290
元大台灣金融基金                                                   19.16000   19.08000   0.08000    0.41929
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.96000   32.94000   0.02000    0.06072
元大台灣高股息基金                                                 27.57000   27.55000   0.02000    0.07260
元大台灣電子科技基金                                               40.61000   40.51000   0.10000    0.24685
元大全球ETF成長組合基金                                            10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.88000   14.92000  -0.04000   -0.26810
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.89000   24.14000  -0.25000   -1.03563
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               14.01000   13.98000   0.03000    0.21459
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.56000    9.54000   0.02000    0.20964
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    14.28000   14.22000   0.06000    0.42194
元大全球不動產證券化基金-美元                                      13.05400   13.00000   0.05400    0.41538
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.58000    8.61000  -0.03000   -0.34843
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.44000    6.46000  -0.02000   -0.30960
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     7.08000    7.07000   0.01000    0.14144
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.47400    8.46900   0.00500    0.05904
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.54000   13.57000  -0.03000   -0.22108
元大全球農業商機基金                                               17.31000   17.21000   0.10000    0.58106
元大印尼指數基金                                                    9.48900    9.48500   0.00400    0.04217
元大印度指數基金                                                    9.82100    9.66600   0.15500    1.60356
元大印度基金                                                       12.69000   12.62000   0.07000    0.55468
元大多多基金                                                       19.23000   19.09000   0.14000    0.73337
元大多福基金                                                       57.74000   57.42000   0.32000    0.55730
元大亞太成長基金                                                    8.61000    8.60000   0.01000    0.11628
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.36910    9.39380  -0.02470   -0.26294
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.44380    7.46340  -0.01960   -0.26261
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.21700    9.16200   0.05500    0.60031
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.33000    9.29000   0.04000    0.43057
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.96000    9.92000   0.04000    0.40323
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.34700   10.32400   0.02300    0.22278
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.22170   10.22150   0.00020    0.00196
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.52220   10.52180   0.00040    0.00380
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.20240   10.20200   0.00040    0.00392
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.41070   10.42680  -0.01610   -0.15441
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.09590   10.11140  -0.01550   -0.15329
元大卓越基金                                                       45.05000   44.74000   0.31000    0.69289
元大店頭基金                                                        9.51000    9.43000   0.08000    0.84836
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.54320   10.54270   0.00050    0.00474
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.72880    9.72480   0.00400    0.04113
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.11350   32.13720  -0.02370   -0.07375
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   43.15880   43.06140   0.09740    0.22619
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        16.04600   16.09750  -0.05150   -0.31993
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        23.99720   23.85290   0.14430    0.60496
元大美國政府7至10年期債券基金                                      41.98460   41.96510   0.01950    0.04647
元大高科技基金                                                     22.80000   22.65000   0.15000    0.66225
元大得利貨幣市場基金                                               16.35520   16.35500   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.05350   12.05330   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              11.69000   11.62000   0.07000    0.60241
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                11.69000   11.63000   0.06000    0.51591
元大富櫃50基金                                                     14.16000   14.08000   0.08000    0.56818
元大華夏中小基金                                                    7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
元大新中國基金-人民幣                                              10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
元大新中國基金-美元                                                 9.40600    9.45000  -0.04400   -0.46561
元大新中國基金-新台幣                                               9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
元大新主流基金                                                     27.68000   27.60000   0.08000    0.28986
元大新東協平衡基金-美元                                             9.44900    9.44800   0.00100    0.01058
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.11000    9.13000  -0.02000   -0.21906
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.34290   11.35570  -0.01280   -0.11272
元大新興印尼機會債券基金-美金                                      10.18060   10.19390  -0.01330   -0.13047
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.55040   11.58450  -0.03410   -0.29436
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.38110    9.40880  -0.02770   -0.29441
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.69240   10.68960   0.00280    0.02619
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.83520    9.83260   0.00260    0.02644
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.74870   10.76360  -0.01490   -0.13843
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.89630    9.91000  -0.01370   -0.13824
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.15880   10.15840   0.00040    0.00394
元大新興亞洲基金                                                   11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.91760    9.93700  -0.01940   -0.19523
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            9.07640    9.09410  -0.01770   -0.19463
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.08680   10.12300  -0.03620   -0.35760
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.24850    9.28170  -0.03320   -0.35769
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.18980   15.18960   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       40.36000   40.13000   0.23000    0.57314
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
元大實質多重資產基金-美元                                           8.43100    8.41200   0.01900    0.22587
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.80000    8.80000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日反向1倍基金                                         11.93000   11.83000   0.10000    0.84531
元大滬深300單日正向2倍基金                                         18.15000   18.55000  -0.40000   -2.15633
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             21.99000   21.92000   0.07000    0.31934
元大摩臺基金                                                       42.10000   41.96000   0.14000    0.33365
元大標普500基金                                                    28.19000   28.23000  -0.04000   -0.14169
元大標普500單日反向1倍基金                                         11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                         37.73000   37.76000  -0.03000   -0.07945
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.83000   20.82000   0.01000    0.04803
元大標智滬深300基金                                                17.90000   18.07000  -0.17000   -0.94079
元大歐洲50基金                                                     25.71000   25.71000   0.00000    0.00000
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.03100    9.00350   0.02750    0.30544
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.31450   10.31440   0.00010    0.00097
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    17.29000   17.21000   0.08000    0.46485
日盛上選基金(A類型)                                                40.39000   40.00000   0.39000    0.97500
日盛上選基金(I類型)                                                40.39000   40.00000   0.39000    0.97500
日盛小而美基金                                                     21.21000   20.98000   0.23000    1.09628
日盛中國內需動力基金                                                9.93000    9.96000  -0.03000   -0.30120
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.52080   12.50030   0.02050    0.16400
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.83560    9.81950   0.01610    0.16396
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.66420   12.63920   0.02500    0.19780
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.94340    9.92380   0.01960    0.19750
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.30190   11.29460   0.00730    0.06463
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.85750    8.85180   0.00570    0.06439
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       13.92000   13.75000   0.17000    1.23636
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
日盛全球抗暖化基金                                                 11.28000   11.30000  -0.02000   -0.17699
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.69720   10.69940  -0.00220   -0.02056
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.41000    9.41190  -0.00190   -0.02019
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.32350   10.33540  -0.01190   -0.11514
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.08220    9.09270  -0.01050   -0.11548
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.55430    2.55180   0.00250    0.09797
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64960    1.64800   0.00160    0.09709
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.39140    0.39080   0.00060    0.15353
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25330    0.25290   0.00040    0.15817
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.73650   12.73550   0.00100    0.00785
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.12090    8.12030   0.00060    0.00739
日盛亞洲機會基金                                                    7.38000    7.37000   0.01000    0.13569
日盛首選基金                                                       19.91000   19.84000   0.07000    0.35282
日盛高科技基金                                                     21.31000   21.09000   0.22000    1.04315
日盛貨幣市場基金                                                   14.86310   14.86290   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     48.10000   47.52000   0.58000    1.22054
日盛精選五虎基金                                                   40.42000   40.09000   0.33000    0.82315
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.57140   13.57120   0.00020    0.00147
台新2000高科技基金                                                 36.66000   36.16000   0.50000    1.38274
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.84000   10.01000  -0.17000   -1.69830
台新MSCI中國基金                                                   19.75000   19.88000  -0.13000   -0.65392
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.13000   20.31000  -0.18000   -0.88626
台新大眾貨幣市場基金                                               14.24830   14.24810   0.00020    0.00140
台新中國通基金                                                     53.83000   53.25000   0.58000    1.08920
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.59230    0.59460  -0.00230   -0.38681
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              18.04200   18.14000  -0.09800   -0.54024
台新中國精選中小基金-美元                                           0.34530    0.34470   0.00060    0.17406
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
台新主流基金                                                       26.55000   26.35000   0.20000    0.75901
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.70000   24.66000   0.04000    0.16221
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.81450    0.81170   0.00280    0.34496
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.25000   17.22000   0.03000    0.17422
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.56740    0.56550   0.00190    0.33599
台新台灣中小基金                                                   40.82000   40.77000   0.05000    0.12264
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.31910   11.26980   0.04930    0.43745
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.22200   10.17450   0.04750    0.46685
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.51000    9.48000   0.03000    0.31646
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.94190   11.88540   0.05650    0.47537
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.03780   10.03040   0.00740    0.07378
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.34910   11.34080   0.00830    0.07319
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
台新印度基金                                                       14.60000   14.54000   0.06000    0.41265
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.61140    8.61590  -0.00450   -0.05223
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28740    0.28710   0.00030    0.10449
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.83690   12.84370  -0.00680   -0.05294
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.42330    0.42280   0.00050    0.11826
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             38.33000   38.44000  -0.11000   -0.28616
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                41.45000   41.59000  -0.14000   -0.33662
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.14490   11.14470   0.00020    0.00179
台新高股息平衡基金                                                 34.42840   34.37370   0.05470    0.15913
台新智慧生活基金-美元                                              10.69500   10.71640  -0.02140   -0.19969
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.11040    8.10510   0.00530    0.06539
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.20550    8.21340  -0.00790   -0.09618
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.35040    9.34420   0.00620    0.06635
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.47020    9.47940  -0.00920   -0.09705
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.47520   11.54070  -0.06550   -0.56756
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.37010    0.37160  -0.00150   -0.40366
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.02600    8.07180  -0.04580   -0.56741
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27330    0.27450  -0.00120   -0.43716
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.37000   0.01000    0.18622
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.19000   22.24000  -0.05000   -0.22482
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.56760   10.57700  -0.00940   -0.08887
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.07590   10.08660  -0.01070   -0.10608
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.05270   10.07210  -0.01940   -0.19261
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.72220   10.73190  -0.00970   -0.09038
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.21380   10.22480  -0.01100   -0.10758
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.19220   10.21190  -0.01970   -0.19291
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               42.58920   42.57970   0.00950    0.02231
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.90520   41.77480   0.13040    0.31215
永豐1至3年期美國公債ETF基金                                        39.42670   39.49110  -0.06440   -0.16307
永豐20年期以上美國公債ETF基金                                      38.07630   38.02910   0.04720    0.12412
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             38.21840   38.27430  -0.05590   -0.14605
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.43940   11.43870   0.00070    0.00612
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.82220    9.83690  -0.01470   -0.14944
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.29650    9.29730  -0.00080   -0.00860
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  11.06190   11.06280  -0.00090   -0.00814
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.55660    7.56860  -0.01200   -0.15855
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.05950    9.07400  -0.01450   -0.15980
永豐中小基金                                                       56.95000   56.66000   0.29000    0.51182
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.83990    1.83880   0.00110    0.05982
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.61520    2.61360   0.00160    0.06122
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.06900    8.07650  -0.00750   -0.09286
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11360   11.12380  -0.01020   -0.09170
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     5.11000    5.13000  -0.02000   -0.38986
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    22.12000   22.24000  -0.12000   -0.53957
永豐主流品牌基金                                                   19.16000   19.33000  -0.17000   -0.87946
永豐永豐基金                                                       36.13000   35.79000   0.34000    0.94999
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   8.86960    8.87370  -0.00410   -0.04620
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.49940    9.50380  -0.00440   -0.04630
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 8.62840    8.64460  -0.01620   -0.18740
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.24490    9.26220  -0.01730   -0.18678
永豐亞洲民生消費基金                                               11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
永豐南非幣2021保本基金                                             14.39100   14.38740   0.00360    0.02502
永豐美國大型500股票ETF基金                                         20.02000   20.07000  -0.05000   -0.24913
永豐貨幣市場基金                                                   13.96250   13.96230   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.16730    2.16640   0.00090    0.04154
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.72170    2.72060   0.00110    0.04043
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.65950    7.66820  -0.00870   -0.11346
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.91050   10.92290  -0.01240   -0.11352
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    6.99200    7.00620  -0.01420   -0.20268
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.38890   11.41210  -0.02320   -0.20329
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.09000    8.08000   0.01000    0.12376
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.37000   18.37000   0.00000    0.00000
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.85000   56.64000   0.21000    0.37076
永豐領航科技基金                                                   42.56000   42.37000   0.19000    0.44843
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.79000   11.71000   0.08000    0.68318
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.13000   11.06000   0.07000    0.63291
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
永豐趨勢平衡基金                                                   45.66000   45.43000   0.23000    0.50627
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.97980   11.97900   0.00080    0.00668
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76840    9.76820   0.00020    0.00205
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.50660   10.50640   0.00020    0.00190
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.85500    9.85340   0.00160    0.01624
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.41770   10.41600   0.00170    0.01632
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.83040    9.83000   0.00040    0.00407
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.69590   10.69540   0.00050    0.00467
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.86740    9.86550   0.00190    0.01926
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.50280   10.50070   0.00210    0.02000
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.32000   11.33000  -0.01000   -0.08826
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.43000   15.38000   0.05000    0.32510
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.52000   19.47000   0.05000    0.25681
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.68000   19.61000   0.07000    0.35696
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                      10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                      10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                     9.89450    9.89370   0.00080    0.00809
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.02640   10.02560   0.00080    0.00798
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                       9.86890    9.86950  -0.00060   -0.00608
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                       9.92110    9.92170  -0.00060   -0.00605
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                     9.87780    9.87330   0.00450    0.04558
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.19060   10.18590   0.00470    0.04614
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                       9.88550    9.88390   0.00160    0.01619
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.01720   10.01550   0.00170    0.01697
兆豐國際生命科學基金                                               14.50000   14.44000   0.06000    0.41551
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.44050   10.45800  -0.01750   -0.16734
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.82710   10.83320  -0.00610   -0.05631
兆豐國際全球基金                                                   31.26000   31.27000  -0.01000   -0.03198
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.55260   10.55210   0.00050    0.00474
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.10120   10.09730   0.00390    0.03862
兆豐國際國民基金                                                   25.18000   24.99000   0.19000    0.76030
兆豐國際第一基金                                                   15.17000   15.04000   0.13000    0.86436
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.70770   10.71470  -0.00700   -0.06533
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.09810    8.10340  -0.00530   -0.06540
兆豐國際萬全基金                                                   22.75000   22.61000   0.14000    0.61920
兆豐國際電子基金                                                   29.45000   29.19000   0.26000    0.89072
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          23.85000   23.75000   0.10000    0.42105
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              14.47000   14.49000  -0.02000   -0.13803
兆豐國際豐台灣基金                                                 38.92000   38.64000   0.28000    0.72464
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.57870   12.57850   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.83350    9.83130   0.00220    0.02238
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.89470    9.89220   0.00250    0.02527
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.77980    9.78920  -0.00940   -0.09602
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.88940    9.88680   0.00260    0.02630
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        10.03940   10.03760   0.00180    0.01793
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.83380    9.83160   0.00220    0.02238
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.89680    9.89420   0.00260    0.02628
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.78750    9.79700  -0.00950   -0.09697
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.89370    9.89110   0.00260    0.02629
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          10.04740   10.04560   0.00180    0.01792
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           11.01820   11.02350  -0.00530   -0.04808
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.69670   10.70390  -0.00720   -0.06727
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.99410   10.99880  -0.00470   -0.04273
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.58550   10.59010  -0.00460   -0.04344
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.76280   10.77010  -0.00730   -0.06778
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.72090   10.72550  -0.00460   -0.04289
合庫台灣基金                                                       13.32000   13.21000   0.11000    0.83270
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.70920   11.71650  -0.00730   -0.06231
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.89970   12.89880   0.00090    0.00698
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.47110   11.46760   0.00350    0.03052
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.23700   12.23410   0.00290    0.02370
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.03030    8.03530  -0.00500   -0.06223
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.41570    9.41480   0.00090    0.00956
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.14240    9.13970   0.00270    0.02954
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.77410    8.77180   0.00230    0.02622
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.26430    9.26150   0.00280    0.03023
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                                9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.39000    9.40000  -0.01000   -0.10638
合庫貨幣市場基金                                                   10.18950   10.18940   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.95420    9.96070  -0.00650   -0.06526
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.37070   10.37540  -0.00470   -0.04530
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.45950   10.47550  -0.01600   -0.15274
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.15820   12.17140  -0.01320   -0.10845
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.60480   15.60600  -0.00120   -0.00769
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.62590    8.63160  -0.00570   -0.06604
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.48270    9.48710  -0.00440   -0.04638
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.75780    7.76960  -0.01180   -0.15187
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.60460    8.61370  -0.00910   -0.10565
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.58000   10.58400  -0.00400   -0.03779
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 人民幣避險                     10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 美元                           10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
安本標準360動態入息組合基金 A月配息 新臺幣                          9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360動態入息組合基金 A累積 人民幣避險                       10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
安本標準360動態入息組合基金 A累積 美元                             10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
安本標準360動態入息組合基金 A累積 新臺幣                            9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        12.28000   12.28000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.74000   11.75000  -0.01000   -0.08511
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.21270   10.21190   0.00080    0.00783
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.18700   10.18690   0.00010    0.00098
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.73450    9.72960   0.00490    0.05036
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.15180   10.15370  -0.00190   -0.01871
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.30470   10.30390   0.00080    0.00776
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.27270   10.27260   0.00010    0.00097
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.80080    9.79590   0.00490    0.05002
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.22010   10.22210  -0.00200   -0.01957
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.28370   11.28300   0.00070    0.00620
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89020    9.88790   0.00230    0.02326
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.67330    9.68690  -0.01360   -0.14040
安聯中國東協基金                                                   14.85000   14.87000  -0.02000   -0.13450
安聯中國策略基金-美元                                              13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.73000   16.79000  -0.06000   -0.35736
安聯中華新思路基金-人民幣                                          16.94000   16.99000  -0.05000   -0.29429
安聯中華新思路基金-美元                                            15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          14.28000   14.34000  -0.06000   -0.41841
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣                                      36.80000   36.54000   0.26000    0.71155
安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣                                      10.85000   10.78000   0.07000    0.64935
安聯台灣科技基金                                                   59.69000   59.41000   0.28000    0.47130
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.56870   12.56850   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   42.97000   42.72000   0.25000    0.58521
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86840   10.87120  -0.00280   -0.02576
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.85120   15.86530  -0.01410   -0.08887
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.80110    9.80990  -0.00880   -0.08971
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.91670    9.92540  -0.00870   -0.08765
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.00000   12.03000  -0.03000   -0.24938
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.02000   10.04000  -0.02000   -0.19920
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.83000   11.83000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29790   13.30640  -0.00850   -0.06388
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.87030   10.87470  -0.00440   -0.04046
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.87630   12.88490  -0.00860   -0.06674
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.51340    9.51970  -0.00630   -0.06618
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.45950    9.46330  -0.00380   -0.04016
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.94670    8.95270  -0.00600   -0.06702
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.16440   10.17040  -0.00600   -0.05899
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元                         9.89780    9.90180  -0.00400   -0.04040
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.13280   10.13960  -0.00680   -0.06706
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.73000   11.73000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.52000   11.55000  -0.03000   -0.25974
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.33000   11.34000  -0.01000   -0.08818
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.25000    9.26000  -0.01000   -0.10799
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.57810   12.58490  -0.00680   -0.05403
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.38320   11.38900  -0.00580   -0.05093
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.95980   10.96740  -0.00760   -0.06930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.52510    8.53020  -0.00510   -0.05979
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39900    8.40330  -0.00430   -0.05117
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.06010    8.06570  -0.00560   -0.06943
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.15280   10.15640  -0.00360   -0.03545
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.01660   10.02360  -0.00700   -0.06984
安聯全球人口趨勢基金                                               12.24000   12.20000   0.04000    0.32787
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        33.02000   32.89000   0.13000    0.39526
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.66000    7.65000   0.01000    0.13072
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.52690   12.52940  -0.00250   -0.01995
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.53050   10.53260  -0.00210   -0.01994
安聯全球新興市場基金                                               17.00000   17.00000   0.00000    0.00000
安聯全球農金趨勢基金                                                8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.90000   10.92000  -0.02000   -0.18315
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
安聯亞洲動態策略基金                                               22.45000   22.47000  -0.02000   -0.08901
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.21860   10.22300  -0.00440   -0.04304
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.24210   10.24640  -0.00430   -0.04197
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.13190   10.13600  -0.00410   -0.04045
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.09770   10.10180  -0.00410   -0.04059
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.14810   10.15240  -0.00430   -0.04235
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.09930   10.10350  -0.00420   -0.04157
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.04910   10.05480  -0.00570   -0.05669
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.14560   10.15140  -0.00580   -0.05713
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.04900   10.05480  -0.00580   -0.05768
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宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.68150   10.67800   0.00350    0.03278
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.16140   10.15810   0.00330    0.03249
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               93.00910   92.92510   0.08400    0.09040
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.62520   13.60890   0.01630    0.11977
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               69.59180   69.52670   0.06510    0.09363
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 10.06110   10.04910   0.01200    0.11941
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.79550    2.79700  -0.00150   -0.05363
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.90460   10.90900  -0.00440   -0.04033
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33630    2.33900  -0.00270   -0.11543
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.71650    8.72810  -0.01160   -0.13290
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.23680   10.25340  -0.01660   -0.16190
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.38460   10.38410   0.00050    0.00482
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.92570   10.92050   0.00520    0.04762
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.32660   10.32570   0.00090    0.00872
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.33850   10.33690   0.00160    0.01548
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.03860   10.05480  -0.01620   -0.16112
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.12500   10.12450   0.00050    0.00494
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.49730   10.49340   0.00390    0.03717
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.12350   10.12260   0.00090    0.00889
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.15420   10.15230   0.00190    0.01871
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.16870   10.17040  -0.00170   -0.01672
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.39790   10.39450   0.00340    0.03271
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.14130   10.14260  -0.00130   -0.01282
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.02120   10.02410  -0.00290   -0.02893
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.05970   10.06140  -0.00170   -0.01690
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12820   10.12620   0.00200    0.01975
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.04010   10.04130  -0.00120   -0.01195
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.97100    9.97420  -0.00320   -0.03208
宏利台灣動力基金A類型                                              34.60000   34.22000   0.38000    1.11046
宏利台灣動力基金I類型                                              34.60000   34.22000   0.38000    1.11046
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)                   10.00750   10.00580   0.00170    0.01699
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)                          9.98650    9.98520   0.00130    0.01302
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)                   10.09830   10.09530   0.00300    0.02972
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)                         10.00340   10.00110   0.00230    0.02300
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.12590   10.12110   0.00480    0.04743
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.83720    9.84930  -0.01210   -0.12285
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.57320    7.56960   0.00360    0.04756
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.44490    7.45010  -0.00520   -0.06980
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
宏利全球債券組合基金                                               13.75630   13.76760  -0.01130   -0.08208
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.02820    3.02960  -0.00140   -0.04621
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.42860   12.44330  -0.01470   -0.11814
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.87990    8.89160  -0.01170   -0.13158
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61920    2.62300  -0.00380   -0.14487
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.31640   11.34920  -0.03280   -0.28901
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.30200    3.29920   0.00280    0.08487
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53930    0.53880   0.00050    0.09280
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.04000   15.03000   0.01000    0.06653
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.53260   12.52970   0.00290    0.02315
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.08710   11.08380   0.00330    0.02977
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.51740   10.52060  -0.00320   -0.03042
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.76240    8.76020   0.00220    0.02511
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.38430    8.38180   0.00250    0.02983
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.17540    8.17770  -0.00230   -0.02813
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.38040    8.37710   0.00330    0.03939
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.88000   10.82000   0.06000    0.55453
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.85000   10.80000   0.05000    0.46296
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.92000   10.94000  -0.02000   -0.18282
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.77000   10.80000  -0.03000   -0.27778
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.56000   10.58000  -0.02000   -0.18904
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        3.03140    3.03090   0.00050    0.01650
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.43480    0.43470   0.00010    0.02300
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.95840   12.96480  -0.00640   -0.04936
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.98750    0.98740   0.00010    0.01013
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33750    7.34080  -0.00330   -0.04495
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06250    2.06220   0.00030    0.01455
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29690    0.29680   0.00010    0.03369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.91480    8.91890  -0.00410   -0.04597
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32550    0.32550   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.70410   13.70400   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.53000    2.54000  -0.01000   -0.39370
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          28.30000   28.25000   0.05000    0.17699
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          28.30000   28.25000   0.05000    0.17699
宏利澳幣保本基金                                                   12.73480   12.73500  -0.00020   -0.00157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.78000   11.86000  -0.08000   -0.67454
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.07000   11.16000  -0.09000   -0.80645
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.19000    9.22000  -0.03000   -0.32538
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.64000   11.67000  -0.03000   -0.25707
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51330   10.47080   0.04250    0.40589
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.46600    9.44720   0.01880    0.19900
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.81490    8.81820  -0.00330   -0.03742
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.28800   11.29230  -0.00430   -0.03808
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德新台幣基金                                                   12.98570   12.98560   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     29.41000   29.30000   0.11000    0.37543
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.46750   11.47000  -0.00250   -0.02180
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83780    9.84870  -0.01090   -0.11067
保德信大中華基金-人民幣                                            10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
保德信大中華基金-美元                                              10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            30.87000   30.93000  -0.06000   -0.19399
保德信中小型股基金                                                 56.46000   56.31000   0.15000    0.26638
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.60000    9.72000  -0.12000   -1.23457
保德信中國中小基金-美元                                             9.01000    9.12000  -0.11000   -1.20614
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.61000    8.73000  -0.12000   -1.37457
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.94720    9.96890  -0.02170   -0.21768
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.97350   10.00030  -0.02680   -0.26799
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.06850   10.09050  -0.02200   -0.21803
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.24620   11.27080  -0.02460   -0.21826
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
保德信中國品牌基金-美元                                            10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.62000   11.61000   0.01000    0.08613
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.50000   28.58000  -0.08000   -0.27992
保德信全球消費商機基金                                             19.25000   19.37000  -0.12000   -0.61951
保德信全球基礎建設基金                                             13.87000   13.89000  -0.02000   -0.14399
保德信全球資源基金                                                  7.06000    7.06000   0.00000    0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.86000    9.81000   0.05000    0.50968
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.34000   32.23000   0.11000    0.34130
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.27010   10.27440  -0.00430   -0.04185
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.87520   10.87970  -0.00450   -0.04136
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.14070   10.16890  -0.02820   -0.27732
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.73470   10.76450  -0.02980   -0.27684
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.74160    9.74370  -0.00210   -0.02155
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  11.00750   11.01040  -0.00290   -0.02634
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.15020    9.16750  -0.01730   -0.18871
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.32670   10.34630  -0.01960   -0.18944
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.06800    8.08310  -0.01510   -0.18681
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.23540   11.25650  -0.02110   -0.18745
保德信亞太基金                                                     20.18000   20.17000   0.01000    0.04958
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.57570    8.59510  -0.01940   -0.22571
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.03170   12.05890  -0.02720   -0.22556
保德信店頭市場基金                                                 41.12000   40.98000   0.14000    0.34163
保德信拉丁美洲基金                                                  7.19000    7.25000  -0.06000   -0.82759
保德信金平衡基金                                                   32.56000   32.46000   0.10000    0.30807
保德信金滿意基金                                                   45.94000   45.85000   0.09000    0.19629
保德信科技島基金                                                   30.76000   30.72000   0.04000    0.13021
保德信美國投資級企業債券基金－人民幣累積(E)                         9.97110    9.97380  -0.00270   -0.02707
保德信美國投資級企業債券基金－美元月配息(D)                         9.92920    9.92690   0.00230    0.02317
保德信美國投資級企業債券基金－美元累積(C)                           9.92910    9.92690   0.00220    0.02216
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣月配息型(B)                     9.89740    9.91130  -0.01390   -0.14024
保德信美國投資級企業債券基金－新臺幣累積型(A)                       9.89740    9.91130  -0.01390   -0.14024
保德信高成長基金                                                  109.10000  108.72000   0.38000    0.34952
保德信貨幣市場基金                                                 15.86660   15.86640   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.84410   10.85140  -0.00730   -0.06727
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.91100   10.93620  -0.02520   -0.23043
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     11.15740   11.16180  -0.00440   -0.03942
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.51150   10.53290  -0.02140   -0.20317
保德信新世紀基金                                                   10.78000   10.72000   0.06000    0.55970
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.08910    8.09940  -0.01030   -0.12717
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.38660   10.39800  -0.01140   -0.10964
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.66850   11.68340  -0.01490   -0.12753
保德信新興趨勢組合基金                                             10.82000   10.90000  -0.08000   -0.73394
保德信瑞騰基金                                                     15.66600   15.66540   0.00060    0.00383
保德信歐洲組合基金                                                 10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.55940    9.55810   0.00130    0.01360
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.19450   10.19310   0.00140    0.01373
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.41090    9.41750  -0.00660   -0.07008
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.75740    9.76540  -0.00800   -0.08192
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.68590    9.68770  -0.00180   -0.01858
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.23860   10.24100  -0.00240   -0.02344
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.56800    9.56790   0.00010    0.00105
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01800   10.01790   0.00010    0.00100
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.17790   10.18750  -0.00960   -0.09423
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.86140    9.86420  -0.00280   -0.02839
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.38190   10.38480  -0.00290   -0.02793
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.83160    9.83260  -0.00100   -0.01017
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.25370   10.25470  -0.00100   -0.00975
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.84960    9.85500  -0.00540   -0.05479
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.51880   10.52370  -0.00490   -0.04656
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74990    9.75290  -0.00300   -0.03076
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.23830   10.24120  -0.00290   -0.02832
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     10.04650   10.04710  -0.00060   -0.00597
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     10.05030   10.05120  -0.00090   -0.00895
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.37610   10.36690   0.00920    0.08874
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       10.02280   10.02120   0.00160    0.01597
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       10.02320   10.02160   0.00160    0.01597
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.25030   10.26520  -0.01490   -0.14515
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.35880   10.35760   0.00120    0.01159
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06310   10.06000   0.00310    0.03082
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.99570    9.99770  -0.00200   -0.02000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.49770   10.50000  -0.00230   -0.02190
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.12030   10.11190   0.00840    0.08307
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.95770   10.94650   0.01120    0.10232
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.02660   10.02670  -0.00010   -0.00100
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.43090   10.43100  -0.00010   -0.00096
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.57510   10.57700  -0.00190   -0.01796
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.60400   10.60320   0.00080    0.00754
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.45290   10.46920  -0.01630   -0.15569
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11740   10.11700   0.00040    0.00395
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型             10.12070   10.12020   0.00050    0.00494
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             10.08050   10.05320   0.02730    0.27156
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             10.08670   10.06010   0.02660    0.26441
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型               10.12990   10.12750   0.00240    0.02370
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型               10.13120   10.12880   0.00240    0.02369
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型                9.99360   10.01900  -0.02540   -0.25352
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型                9.99410   10.01960  -0.02550   -0.25450
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.11000   10.11560  -0.00560   -0.05536
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.23230   10.23770  -0.00540   -0.05275
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.18620   10.17680   0.00940    0.09237
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.55060   10.53940   0.01120    0.10627
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.93500    9.93740  -0.00240   -0.02415
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13120   10.13360  -0.00240   -0.02368
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97470    1.97340   0.00130    0.06588
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.86390    2.86190   0.00200    0.06988
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29050    0.29030   0.00020    0.06889
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.46030    0.45990   0.00040    0.08698
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.15910    8.15780   0.00130    0.01594
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.05130   12.05060   0.00070    0.00581
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75500    9.74750   0.00750    0.07694
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.55220   12.54260   0.00960    0.07654
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.66410    8.65550   0.00860    0.09936
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.19110   11.18000   0.01110    0.09928
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.66850   10.66910  -0.00060   -0.00562
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.35500   10.36430  -0.00930   -0.08973
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       20.60000   20.48000   0.12000    0.58594
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4789.03000 4761.29000  27.74000    0.58262
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.13610   10.13470   0.00140    0.01381
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.11510   11.11350   0.00160    0.01440
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.94450    9.95150  -0.00700   -0.07034
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.41590    9.40910   0.00680    0.07227
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.09330   10.08600   0.00730    0.07238
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.33630    9.33800  -0.00170   -0.01821
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.76610    9.76540   0.00070    0.00717
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.46890   10.46930  -0.00040   -0.00382
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.87070    5.87820  -0.00750   -0.12759
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.94790   10.96180  -0.01390   -0.12680
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣)                     10.04910   10.04160   0.00750    0.07469
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)                     10.00960   10.00030   0.00930    0.09300
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.04340   10.03450   0.00890    0.08869
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣)                     10.04910   10.04160   0.00750    0.07469
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(南非幣)                     10.00960   10.00030   0.00930    0.09300
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.04340   10.03450   0.00890    0.08869
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.94000   10.00000  -0.06000   -0.60000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.55000   10.60000  -0.05000   -0.47170
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                               10.05000   10.10000  -0.05000   -0.49505
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.43500   10.45730  -0.02230   -0.21325
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.59490   11.60600  -0.01110   -0.09564
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.80920   10.81910  -0.00990   -0.09150
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.91630    8.93530  -0.01900   -0.21264
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.36260    9.37150  -0.00890   -0.09497
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.24820    9.25670  -0.00850   -0.09183
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.24310   10.26500  -0.02190   -0.21335
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.86310   10.87350  -0.01040   -0.09565
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.84610   10.85610  -0.01000   -0.09211
柏瑞巨人基金-A類型                                                 13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.71580   13.71570   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.34000   16.34000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25990   14.28960  -0.02970   -0.20784
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.83340   12.84640  -0.01300   -0.10120
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.38710   13.40110  -0.01400   -0.10447
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.37330    8.39070  -0.01740   -0.20737
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.67430    6.68820  -0.01390   -0.20783
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66390    8.67260  -0.00870   -0.10032
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.50340    8.51280  -0.00940   -0.11042
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73460   10.74580  -0.01120   -0.10423
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.39890    8.41240  -0.01350   -0.16048
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          13.02390   13.03710  -0.01320   -0.10125
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.35180   12.37760  -0.02580   -0.20844
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.50610   13.52100  -0.01490   -0.11020
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.18650   12.19930  -0.01280   -0.10492
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83540    8.85380  -0.01840   -0.20782
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.67490    9.68470  -0.00980   -0.10119
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71630    9.72700  -0.01070   -0.11000
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.54270    9.55280  -0.01010   -0.10573
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40800    9.42310  -0.01510   -0.16024
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.70150   10.72090  -0.01940   -0.18095
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.82970   10.83960  -0.00990   -0.09133
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.59760   10.60680  -0.00920   -0.08674
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.70640   10.72180  -0.01540   -0.14363
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72270    9.74030  -0.01760   -0.18069
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.57050    9.57920  -0.00870   -0.09082
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.70870   10.71880  -0.01010   -0.09423
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.60810    9.61640  -0.00830   -0.08631
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.71610    9.73000  -0.01390   -0.14286
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.68170   10.70110  -0.01940   -0.18129
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.83060   10.84040  -0.00980   -0.09040
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.59810   10.60720  -0.00910   -0.08579
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.70770   10.72300  -0.01530   -0.14268
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72270    9.74030  -0.01760   -0.18069
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.57080    9.57950  -0.00870   -0.09082
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.89570   10.90590  -0.01020   -0.09353
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.60830    9.61660  -0.00830   -0.08631
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.71670    9.73070  -0.01400   -0.14387
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.35080   11.35220  -0.00140   -0.01233
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.97680   12.96570   0.01110    0.08561
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.21110   12.19770   0.01340    0.10986
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.88560    8.88670  -0.00110   -0.01238
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.70450    9.69640   0.00810    0.08354
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.62100    9.61040   0.01060    0.11030
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.04550   11.04690  -0.00140   -0.01267
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              12.08340   12.07330   0.01010    0.08366
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.79690   11.78390   0.01300    0.11032
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.88590    8.88700  -0.00110   -0.01238
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.70510    9.69700   0.00810    0.08353
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.62140    9.61080   0.01060    0.11029
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.28000   14.23000   0.05000    0.35137
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.35000    9.32000   0.03000    0.32189
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.29000    9.26000   0.03000    0.32397
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.15000   11.13000   0.02000    0.17969
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.34000   13.31000   0.03000    0.22539
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.43000   13.42000   0.01000    0.07452
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.08710   12.08710   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.43450   10.42350   0.01100    0.10553
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.65330    7.65330   0.00000    0.00000
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.23880   10.22800   0.01080    0.10559
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.91000   10.94000  -0.03000   -0.27422
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.87000   11.89000  -0.02000   -0.16821
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.42000   11.44000  -0.02000   -0.17483
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.50000    9.53000  -0.03000   -0.31480
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.84000  -0.02000   -0.20325
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.26510   12.27210  -0.00700   -0.05704
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.18980   12.18570   0.00410    0.03365
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.13440   11.12940   0.00500    0.04493
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.44920    8.45400  -0.00480   -0.05678
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.64880    9.64560   0.00320    0.03318
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.67950    9.67520   0.00430    0.04444
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.72620   11.72240   0.00380    0.03242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.77030   10.77650  -0.00620   -0.05753
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          11.11570   11.11080   0.00490    0.04410
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.99210    9.98880   0.00330    0.03304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.12910    9.13430  -0.00520   -0.05693
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.21380    9.21000   0.00380    0.04126
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.70630    9.70200   0.00430    0.04432
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.64090   12.65420  -0.01330   -0.10510
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.34640   12.34730  -0.00090   -0.00729
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.62750   11.62730   0.00020    0.00172
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.98390    6.99120  -0.00730   -0.10442
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.81890    8.81950  -0.00060   -0.00680
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.48280    9.48270   0.00010    0.00105
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.86680   10.87820  -0.01140   -0.10480
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.64570   11.64550   0.00020    0.00172
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.55340    9.55410  -0.00070   -0.00733
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.91280    8.92210  -0.00930   -0.10424
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.68570    9.68560   0.00010    0.00103
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.11230   12.12830  -0.01600   -0.13192
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             13.08920   13.09230  -0.00310   -0.02368
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.89330   11.89450  -0.00120   -0.01009
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.31900    9.33130  -0.01230   -0.13181
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.09590   10.09830  -0.00240   -0.02377
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07060   10.07160  -0.00100   -0.00993
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.33760   12.34050  -0.00290   -0.02350
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.80650   10.82070  -0.01420   -0.13123
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.33200   11.33320  -0.00120   -0.01059
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.94560    9.95880  -0.01320   -0.13255
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.48540    9.49790  -0.01250   -0.13161
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.34100   10.34350  -0.00250   -0.02417
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80760    9.80860  -0.00100   -0.01020
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型                                    9.99350   10.00010  -0.00660   -0.06600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(人民幣)                            9.99810    9.99970  -0.00160   -0.01600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-A類型(美元)                              9.99850    9.99860  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型                                    9.99350   10.00010  -0.00660   -0.06600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(人民幣)                            9.99810    9.99970  -0.00160   -0.01600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(南非幣)                           10.00420   10.00720  -0.00300   -0.02998
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(美元)                              9.99850    9.99860  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興邊境高收益債券基金-B類型(澳幣)                              9.98560    9.99800  -0.01240   -0.12402
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N9類型(澳幣)                             9.98560    9.99800  -0.01240   -0.12402
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型                                    9.99350   10.00010  -0.00660   -0.06600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.99810    9.99970  -0.00160   -0.01600
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(南非幣)                           10.00420   10.00720  -0.00300   -0.02998
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)                              9.99850    9.99860  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.98560    9.99800  -0.01240   -0.12402
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.88000   18.90000  -0.02000   -0.10582
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.64000   17.67000  -0.03000   -0.16978
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.34040   13.35150  -0.01110   -0.08314
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.39350   10.39840  -0.00490   -0.04712
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.55900   11.55820   0.00080    0.00692
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.51780   12.52470  -0.00690   -0.05509
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.03630   11.03480   0.00150    0.01359
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.91900    8.92320  -0.00420   -0.04707
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.57200    9.57140   0.00060    0.00627
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.36820    9.37340  -0.00520   -0.05548
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.52120    9.51990   0.00130    0.01366
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.05340    9.05770  -0.00430   -0.04747
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.37050    9.36990   0.00060    0.00640
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.25460   11.26090  -0.00630   -0.05595
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.46300    9.46180   0.00120    0.01268
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            44.38440   44.40120  -0.01680   -0.03784
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.91420    9.97020  -0.05600   -0.56167
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.90570    9.90650  -0.00080   -0.00808
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        10.86000   10.76000   0.10000    0.92937
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        34.30000   34.98000  -0.68000   -1.94397
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.87850   11.87790   0.00060    0.00505
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.67660    1.67690  -0.00030   -0.01789
國泰大中華基金                                                     23.15000   22.99000   0.16000    0.69595
國泰小龍基金-新台幣                                                17.20000   17.08000   0.12000    0.70258
國泰中小成長基金-新台幣                                            50.77000   50.40000   0.37000    0.73413
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.78570    4.78540   0.00030    0.00627
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.74000    0.74010  -0.00010   -0.01351
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.79350    0.79350   0.00000    0.00000
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        20.68000   20.71000  -0.03000   -0.14486
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               42.67790   42.74450  -0.06660   -0.15581
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.45970    2.46680  -0.00710   -0.28782
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34580    0.34680  -0.00100   -0.28835
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.58490   10.63470  -0.04980   -0.46828
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33920    0.33920   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.18180   10.19790  -0.01610   -0.15788
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.55140    4.57550  -0.02410   -0.52672
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.63860    0.64210  -0.00350   -0.54509
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.65000   19.79000  -0.14000   -0.70743
國泰中港台基金-人民幣                                               3.58270    3.60020  -0.01750   -0.48608
國泰中港台基金-美元                                                 0.50900    0.51150  -0.00250   -0.48876
國泰中港台基金-新台幣                                              15.48000   15.58000  -0.10000   -0.64185
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    10.12140   10.14830  -0.02690   -0.26507
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.26860   10.26510   0.00350    0.03410
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.14020   10.16060  -0.02040   -0.20078
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.39000   28.55000  -0.16000   -0.56042
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       36.79000   37.12000  -0.33000   -0.88901
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35890    0.35900  -0.00010   -0.02786
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33440    0.33450  -0.00010   -0.02990
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33530    0.33540  -0.00010   -0.02982
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   10.96560   10.98610  -0.02050   -0.18660
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.22710   10.24620  -0.01910   -0.18641
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.26000   10.27920  -0.01920   -0.18678
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.47680   12.47670   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.42950    0.42970  -0.00020   -0.04654
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.37740    0.37760  -0.00020   -0.05297
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.45930    0.45940  -0.00010   -0.02177
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56580    0.56810  -0.00230   -0.40486
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.65480    2.64770   0.00710    0.26816
國泰全球高股息基金-美元                                             0.37610    0.37510   0.00100    0.26660
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.49000   11.48000   0.01000    0.08711
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.55070    0.55140  -0.00070   -0.12695
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.50020    0.50240  -0.00220   -0.43790
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.36000   14.45000  -0.09000   -0.62284
國泰全球資源基金-美元                                               0.16490    0.16440   0.00050    0.30414
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.11000    5.10000   0.01000    0.19608
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.62320    0.62290   0.00030    0.04816
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               19.02000   19.04000  -0.02000   -0.10504
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.37000   18.39000  -0.02000   -0.10875
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.90800    0.91090  -0.00290   -0.31837
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.04000   21.06000  -0.02000   -0.09497
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    23.22000   23.14000   0.08000    0.34572
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.61150    2.60660   0.00490    0.18798
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.37090    0.37030   0.00060    0.16203
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.31460    0.31410   0.00050    0.15918
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.30370   11.29910   0.00460    0.04071
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.58910    9.58530   0.00380    0.03964
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53950    0.54060  -0.00110   -0.20348
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39970    0.39840   0.00130    0.32631
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
國泰科技生化基金                                                   41.57000   41.26000   0.31000    0.75133
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.65000   29.72000  -0.07000   -0.23553
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.08000   12.08000   0.00000    0.00000
國泰美國費城半導體基金                                             16.01000   16.18000  -0.17000   -1.05068
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.75590   44.69380   0.06210    0.13895
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    16.39660   16.45460  -0.05800   -0.35249
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    24.34710   24.20680   0.14030    0.57959
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   45.00450   44.99920   0.00530    0.01178
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.47000   45.56480  -0.09480   -0.20806
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         42.11260   42.21030  -0.09770   -0.23146
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.32350    0.32370  -0.00020   -0.06179
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.98350    9.99380  -0.01030   -0.10306
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.04960   10.05990  -0.01030   -0.10239
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.32540    0.32540   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                         10.03060   10.03760  -0.00700   -0.06974
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.11460   10.12160  -0.00700   -0.06916
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.32610    0.32610   0.00000    0.00000
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                         10.05090   10.05850  -0.00760   -0.07556
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.14540   10.15300  -0.00760   -0.07485
國泰紐幣2021保本基金                                               12.96410   12.97530  -0.01120   -0.08632
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.33570   13.34950  -0.01380   -0.10337
國泰國泰基金-新台幣A                                               27.21000   26.98000   0.23000    0.85248
國泰富時中國A50基金                                                21.63000   21.79000  -0.16000   -0.73428
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   47.37530   47.42050  -0.04520   -0.09532
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.35030    0.35030   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52050    0.52240  -0.00190   -0.36371
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       40.61330   40.74070  -0.12740   -0.31271
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.57000   20.72000  -0.15000   -0.72394
國泰新興市場基金-美元                                               0.38700    0.38910  -0.00210   -0.53971
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.81000   11.89000  -0.08000   -0.67283
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.48230    2.48160   0.00070    0.02821
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.50610    1.50570   0.00040    0.02657
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.36240    0.36240   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22210    0.22200   0.00010    0.04505
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.83050   10.84020  -0.00970   -0.08948
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.44690    6.45270  -0.00580   -0.08988
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                15.94000   15.96000  -0.02000   -0.12531
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.75910   44.71430   0.04480    0.10019
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           45.01960   45.03480  -0.01520   -0.03375
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.51150   42.55120  -0.03970   -0.09330
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   12.11000   12.13000  -0.02000   -0.16488
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   42.66000   42.56000   0.10000    0.23496
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.70000   23.95000  -0.25000   -1.04384
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34310    0.34490  -0.00180   -0.52189
國泰歐洲精選基金-新台幣                                             9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.44230   38.49660  -0.05430   -0.14105
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.56000   21.65000  -0.09000   -0.41570
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.91000   19.93000  -0.02000   -0.10035
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.71000   19.80000  -0.09000   -0.45455
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41820    0.41810   0.00010    0.02392
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.47700   12.48150  -0.00450   -0.03605
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.67520   10.67560  -0.00040   -0.00375
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.58050   10.57870   0.00180    0.01702
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.50460   10.52000  -0.01540   -0.14639
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.24520   10.24560  -0.00040   -0.00390
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.16840   10.16660   0.00180    0.01771
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.05870   10.07340  -0.01470   -0.14593
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.05810   10.05770   0.00040    0.00398
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.99480    9.98570   0.00910    0.09113
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.02340   10.02080   0.00260    0.02595
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.67840    9.69170  -0.01330   -0.13723
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92150    9.92110   0.00040    0.00403
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.86400    9.85510   0.00890    0.09031
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.88300    9.88040   0.00260    0.02631
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.54050    9.55360  -0.01310   -0.13712
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.50280   11.50250   0.00030    0.00261
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.74140    9.75460  -0.01320   -0.13532
第一金大中華基金                                                   28.17000   28.09000   0.08000    0.28480
第一金小型精選基金                                                 34.90000   34.72000   0.18000    0.51843
第一金中國世紀基金-人民幣                                          14.85000   14.87000  -0.02000   -0.13450
第一金中國世紀基金-美元                                             9.02700    9.04180  -0.01480   -0.16368
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.86680    9.86280   0.00400    0.04056
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.11470    8.12370  -0.00900   -0.11079
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.54160   11.53680   0.00480    0.04161
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.67880    9.68940  -0.01060   -0.10940
第一金中概平衡基金                                                 29.73000   29.57000   0.16000    0.54109
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.34870   15.34850   0.00020    0.00130
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.94300  178.94100   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.37890   15.35500   0.02390    0.15565
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.37740   15.35360   0.02380    0.15501
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.37940   10.44590  -0.06650   -0.63661
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.37770   10.44420  -0.06650   -0.63672
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.25000   10.33000  -0.08000   -0.77444
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.25000   10.34000  -0.09000   -0.87041
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.40540   10.34210   0.06330    0.61206
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.40550   10.34210   0.06340    0.61303
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            14.08400   14.08220   0.00180    0.01278
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          14.10270   14.10080   0.00190    0.01347
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          13.15000   13.17000  -0.02000   -0.15186
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.92910    9.91880   0.01030    0.10384
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.92150    9.91120   0.01030    0.10392
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.44050    9.43770   0.00280    0.02967
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.46510    9.46230   0.00280    0.02959
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.92150   10.91010   0.01140    0.10449
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.42670   10.42360   0.00310    0.02974
第一金全球大趨勢基金                                               25.13000   25.17000  -0.04000   -0.15892
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.39540    9.37850   0.01690    0.18020
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.43570    6.42420   0.01150    0.17901
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.30840   10.33060  -0.02220   -0.21490
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.30870   10.33100  -0.02230   -0.21586
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   11.34590   11.37030  -0.02440   -0.21459
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 11.34770   11.37240  -0.02470   -0.21719
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.63340    8.64980  -0.01640   -0.18960
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.69260   10.71290  -0.02030   -0.18949
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.22520    9.23010  -0.00490   -0.05309
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.22370    9.22850  -0.00480   -0.05201
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.66160    7.66570  -0.00410   -0.05349
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65670    7.66080  -0.00410   -0.05352
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.33600    8.34640  -0.01040   -0.12460
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.33660    8.34700  -0.01040   -0.12460
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.76360   11.76970  -0.00610   -0.05183
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.76420   11.77030  -0.00610   -0.05183
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.31230   10.31790  -0.00560   -0.05427
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.31320   10.31880  -0.00560   -0.05427
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.95980   14.97840  -0.01860   -0.12418
第一金亞洲科技基金                                                 19.68000   19.64000   0.04000    0.20367
第一金亞洲新興市場基金                                             12.98000   12.93000   0.05000    0.38670
第一金店頭市場基金                                                  8.62000    8.58000   0.04000    0.46620
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.17520   10.16430   0.01090    0.10724
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.17520   10.16420   0.01100    0.10822
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                           9.98610    9.99160  -0.00550   -0.05505
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                         9.98600    9.99150  -0.00550   -0.05505
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.23870   10.22750   0.01120    0.10951
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.25860   10.24720   0.01140    0.11125
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.23850   10.22730   0.01120    0.10951
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.04800   10.05350  -0.00550   -0.05471
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.06760   10.07290  -0.00530   -0.05262
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.04790   10.05340  -0.00550   -0.05471
第一金創新趨勢基金                                                 23.62000   23.53000   0.09000    0.38249
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  43.44520   43.41070   0.03450    0.07947
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            43.07350   43.06230   0.01120    0.02601
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.89660   42.82730   0.06930    0.16181
第一金電子基金                                                     37.43000   37.21000   0.22000    0.59124
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.44000   20.31000   0.13000    0.64008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.39000   20.74000  -0.35000   -1.68756
統一大中華中小基金(人民幣)                                          9.10000    9.24000  -0.14000   -1.51515
統一大中華中小基金(美元)                                            8.09000    8.21000  -0.12000   -1.46163
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.83000   12.04000  -0.21000   -1.74419
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
統一大東協高股息基金(美元)                                          8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
統一大滿貫基金-A類型                                               38.98000   38.77000   0.21000    0.54166
統一大滿貫基金-I類型                                               38.98000   38.77000   0.21000    0.54166
統一大龍印基金                                                     15.43000   15.47000  -0.04000   -0.25856
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.93000   11.00000  -0.07000   -0.63636
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.94000   11.04000  -0.10000   -0.90580
統一中小基金                                                       28.04000   27.72000   0.32000    1.15440
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                              10.01860   10.01340   0.00520    0.05193
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.07700    9.07210   0.00490    0.05401
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.68800    8.69500  -0.00700   -0.08051
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.73710   12.73060   0.00650    0.05106
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.49760   11.49140   0.00620    0.05395
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.96110   10.97000  -0.00890   -0.08113
統一台灣動力基金                                                   22.28000   21.97000   0.31000    1.41102
統一全天候基金-A類型                                              128.52000  127.41000   1.11000    0.87120
統一全天候基金-I類型                                              129.45000  128.33000   1.12000    0.87275
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.46720    8.49840  -0.03120   -0.36713
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.96450    7.99370  -0.02920   -0.36529
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.86070    7.90240  -0.04170   -0.52769
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.23190    9.26600  -0.03410   -0.36801
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.69170    8.72360  -0.03190   -0.36567
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.57110    8.61660  -0.04550   -0.52805
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)                                      9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(美元)                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)                                      9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
統一全球債券組合基金                                               12.35880   12.36730  -0.00850   -0.06873
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.56000   16.71000  -0.15000   -0.89767
統一全球新科技基金(美元)                                           15.17000   15.31000  -0.14000   -0.91444
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.39000   14.54000  -0.15000   -1.03164
統一亞太基金                                                       26.17000   26.26000  -0.09000   -0.34273
統一亞洲大金磚基金                                                 12.48000   12.50000  -0.02000   -0.16000
統一奔騰基金                                                       67.18000   66.57000   0.61000    0.91633
統一強棒貨幣市場基金                                               16.76250   16.76230   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               12.48000   12.65000  -0.17000   -1.34387
統一強漢基金(美元)                                                 10.94000   11.10000  -0.16000   -1.44144
統一強漢基金(新台幣)                                               28.47000   28.92000  -0.45000   -1.55602
統一統信基金                                                       34.22000   33.97000   0.25000    0.73594
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金             37.63640   37.63890  -0.00250   -0.00664
統一黑馬基金                                                       67.24000   66.68000   0.56000    0.83983
統一新亞洲科技能源基金                                             17.44000   17.63000  -0.19000   -1.07771
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.05500    8.06300  -0.00800   -0.09922
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.85200   10.86290  -0.01090   -0.10034
統一經建基金                                                       54.11000   53.65000   0.46000    0.85741
統一龍馬基金                                                       76.69000   76.13000   0.56000    0.73558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     23.60000   23.35000   0.25000    1.07066
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              54.49000   53.91000   0.58000    1.07587
野村中國機會基金                                                   15.18000   15.29000  -0.11000   -0.71942
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.43550   10.43130   0.00420    0.04026
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.38340   10.37820   0.00520    0.05011
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.20400   10.21600  -0.01200   -0.11746
野村巴西基金                                                        6.92000    6.98000  -0.06000   -0.85960
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.98000   11.91000   0.07000    0.58774
野村台灣高股息基金                                                 27.01000   26.94000   0.07000    0.25984
野村台灣運籌基金                                                   42.89000   42.44000   0.45000    1.06032
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.90910    9.90500   0.00410    0.04139
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77240    9.76920   0.00320    0.03276
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.80140    9.80240  -0.00100   -0.01020
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.61570   10.61120   0.00450    0.04241
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.36830   10.36490   0.00340    0.03280
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.05220   10.05330  -0.00110   -0.01094
野村平衡基金                                                       22.03000   21.92000   0.11000    0.50182
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.95700    9.94860   0.00840    0.08443
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.17900   10.16140   0.01760    0.17320
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.97370    9.96440   0.00930    0.09333
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.00420    9.99580   0.00840    0.08404
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.27920   10.26140   0.01780    0.17347
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.01860   10.00930   0.00930    0.09291
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.92070    9.91520   0.00550    0.05547
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.06180   10.05500   0.00680    0.06763
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.08070   10.07310   0.00760    0.07545
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.90370    9.90440  -0.00070   -0.00707
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           15.00000   15.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.89000   12.87000   0.02000    0.15540
野村全球生技醫療基金                                               16.95000   16.87000   0.08000    0.47421
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                                9.98530    9.98760  -0.00230   -0.02303
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28100   10.27880   0.00220    0.02140
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.24620   10.24240   0.00380    0.03710
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.09210   10.09440  -0.00230   -0.02278
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52180   10.51980   0.00200    0.01901
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.44910   10.44550   0.00360    0.03446
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.30090   10.30330  -0.00240   -0.02329
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.24220   10.24460  -0.00240   -0.02343
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            11.00850   11.00630   0.00220    0.01999
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.88290   10.87890   0.00400    0.03677
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.72930   10.73180  -0.00250   -0.02330
野村全球品牌基金                                                   28.37000   28.60000  -0.23000   -0.80420
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.57000   10.57000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.47000   19.48000  -0.01000   -0.05133
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.54000   12.52000   0.02000    0.15974
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    11.10280   11.09860   0.00420    0.03784
野村全球短期收益基金-美元計價                                      11.10930   11.10330   0.00600    0.05404
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.79680   10.79600   0.00080    0.00741
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.58280    8.57820   0.00460    0.05362
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.40130    8.39560   0.00570    0.06789
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.89450    7.89430   0.00020    0.00253
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.18820   11.18210   0.00610    0.05455
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.66460   10.65730   0.00730    0.06850
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.12960   10.12910   0.00050    0.00494
野村成長基金                                                       36.57000   36.25000   0.32000    0.88276
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.44090    8.43250   0.00840    0.09961
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.45130    8.44140   0.00990    0.11728
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55160    8.55120   0.00040    0.00468
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.90850    9.89850   0.01000    0.10103
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.76020    9.74880   0.01140    0.11694
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.85440    9.85410   0.00030    0.00304
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 13.72000   13.72000   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.02890   10.02640   0.00250    0.02493
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                              9.95600    9.95280   0.00320    0.03215
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                            9.73660    9.74080  -0.00420   -0.04312
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.47540    9.47320   0.00220    0.02322
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.48110    9.47830   0.00280    0.02954
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.47650    9.48080  -0.00430   -0.04535
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                            9.91330    9.91760  -0.00430   -0.04336
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.70240   10.69950   0.00290    0.02710
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.59240   10.58930   0.00310    0.02927
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.58590   10.59060  -0.00470   -0.04438
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.83250    9.82630   0.00620    0.06310
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.83840    9.83060   0.00780    0.07934
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.65110    9.64960   0.00150    0.01554
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.21780    8.21650   0.00130    0.01582
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.92340    8.91670   0.00670    0.07514
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.78890    8.78200   0.00690    0.07857
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.87540    9.87390   0.00150    0.01519
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.52290   13.52080   0.00210    0.01553
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.85640   12.84710   0.00930    0.07239
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.39750   10.38930   0.00820    0.07893
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44970   10.44920   0.00050    0.00479
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.38970   10.38740   0.00230    0.02214
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.40440   10.41130  -0.00690   -0.06627
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.83800   10.83750   0.00050    0.00461
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.76610   10.76370   0.00240    0.02230
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.64640   10.65360  -0.00720   -0.06758
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.85370   10.85000   0.00370    0.03410
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.77110   10.76670   0.00440    0.04087
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.72800   10.74700  -0.01900   -0.17679
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.23780   10.24170  -0.00390   -0.03808
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.82350    9.82410  -0.00060   -0.00611
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.44320    9.44210   0.00110    0.01165
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.83840    8.84190  -0.00350   -0.03958
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44110   11.44560  -0.00450   -0.03932
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41300   10.41320  -0.00020   -0.00192
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.66310   11.66100   0.00210    0.01801
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  11.06420   11.06010   0.00410    0.03707
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.73950   10.73990  -0.00040   -0.00372
野村泰國基金                                                       41.92000   41.97000  -0.05000   -0.11913
野村高科技基金                                                     12.45000   12.32000   0.13000    1.05519
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.50960   10.54410  -0.03450   -0.32720
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.23060   10.25360  -0.02300   -0.22431
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.89580   10.89840  -0.00260   -0.02386
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.57930    9.60080  -0.02150   -0.22394
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.43090    9.46200  -0.03110   -0.32868
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.82700    9.85800  -0.03100   -0.31447
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.34070   12.36820  -0.02750   -0.22234
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.60190   14.59280   0.00910    0.06236
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          11.14900   11.17400  -0.02500   -0.22373
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.98410   11.02040  -0.03630   -0.32939
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.62150   11.65810  -0.03660   -0.31394
野村貨幣市場基金                                                   16.36470   16.36450   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.63000   14.60000   0.03000    0.20548
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.38780   10.37630   0.01150    0.11083
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.02170   10.00700   0.01470    0.14690
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.96440    9.96580  -0.00140   -0.01405
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.27050   10.27430  -0.00380   -0.03699
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.21630   10.21730  -0.00100   -0.00979
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.19790   10.20690  -0.00900   -0.08818
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.78240   10.78640  -0.00400   -0.03708
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.68500   10.68600  -0.00100   -0.00936
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.69700   10.70670  -0.00970   -0.09060
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.08180   10.08820  -0.00640   -0.06344
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.05340   10.05810  -0.00470   -0.04673
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.84600    9.85820  -0.01220   -0.12375
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.83800   10.84520  -0.00720   -0.06639
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.75900   10.76390  -0.00490   -0.04552
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.54280   10.55590  -0.01310   -0.12410
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.51920   10.52490  -0.00570   -0.05416
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.82480    7.82910  -0.00430   -0.05492
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.22570   12.23240  -0.00670   -0.05477
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      9.32000    9.23000   0.09000    0.97508
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.47820   10.47420   0.00400    0.03819
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.78390   10.76830   0.01560    0.14487
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.41250   10.40680   0.00570    0.05477
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.30460   10.31590  -0.01130   -0.10954
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.44640   10.44660  -0.00020   -0.00191
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.47810   10.47400   0.00410    0.03914
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.78550   10.76990   0.01560    0.14485
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.41250   10.40680   0.00570    0.05477
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.30840   10.31960  -0.01120   -0.10853
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.44380   10.44400  -0.00020   -0.00191
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.49410   10.49230   0.00180    0.01716
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.80700   10.82100  -0.01400   -0.12938
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.42770   10.42470   0.00300    0.02878
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.32340   10.34480  -0.02140   -0.20687
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.46370   10.47730  -0.01360   -0.12980
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.49410   10.49220   0.00190    0.01811
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.80860   10.82260  -0.01400   -0.12936
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.43520   10.43220   0.00300    0.02876
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.33370   10.35520  -0.02150   -0.20763
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.46500   10.47860  -0.01360   -0.12979
野村精選貨幣市場基金                                               12.12710   12.12700   0.00010    0.00082
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
野村積極成長基金                                                   15.51000   15.38000   0.13000    0.84525
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       12.16000   12.03000   0.13000    1.08063
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    44.04000   43.59000   0.45000    1.03235
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.66410   10.67100  -0.00690   -0.06466
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51500    8.51710  -0.00210   -0.02466
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.82530    7.82730  -0.00200   -0.02555
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.59460    7.59960  -0.00500   -0.06579
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.38100   12.38430  -0.00330   -0.02665
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              11.04510   11.04800  -0.00290   -0.02625
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.76270   10.76980  -0.00710   -0.06593
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.61000   11.64000  -0.03000   -0.25773
野村環球基金-人民幣計價                                            17.99000   18.01000  -0.02000   -0.11105
野村環球基金-美元計價                                              13.89000   13.90000  -0.01000   -0.07194
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.24000   19.29000  -0.05000   -0.25920
野村鴻利基金                                                       26.47000   26.34000   0.13000    0.49355
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.91890   16.91880   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       23.13000   22.89000   0.24000    1.04849
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.98000   13.80000   0.18000    1.30435
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.33000   15.37000  -0.04000   -0.26025
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.67470   10.67770  -0.00300   -0.02810
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.97210   13.97610  -0.00400   -0.02862
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               11.06720   11.06540   0.00180    0.01627
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.70170   10.70220  -0.00050   -0.00467
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.90280   10.89990   0.00290    0.02661
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50570   10.50390   0.00180    0.01714
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積)                 9.94150    9.93960   0.00190    0.01912
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配)                 9.93990    9.93820   0.00170    0.01711
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積)                    9.96900    9.96950  -0.00050   -0.00502
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配)                    9.96900    9.96950  -0.00050   -0.00502
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積)                  9.90660    9.92380  -0.01720   -0.17332
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配)                  9.90790    9.92530  -0.01740   -0.17531
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.45790   10.45320   0.00470    0.04496
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.26900   10.26650   0.00250    0.02435
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                            9.91260    9.92700  -0.01440   -0.14506
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.47100   10.47560  -0.00460   -0.04391
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.72460   10.72230   0.00230    0.02145
凱基台商天下基金                                                   15.36000   15.46000  -0.10000   -0.64683
凱基台灣精五門基金                                                 24.25000   24.14000   0.11000    0.45568
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       45.26580   45.25590   0.00990    0.02188
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   46.95560   47.02160  -0.06600   -0.14036
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.61560   40.67080  -0.05520   -0.13572
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   45.49310   45.50830  -0.01520   -0.03340
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         46.44290   46.41910   0.02380    0.05127
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             45.54410   45.45940   0.08470    0.18632
凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積)                             10.10200   10.08990   0.01210    0.11992
凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配)                             10.10150   10.08950   0.01200    0.11894
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積)                            10.10100   10.08860   0.01240    0.12291
凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配)                            10.09910   10.08750   0.01160    0.11499
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                              9.93040    9.84870   0.08170    0.82955
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                             9.91400    9.83600   0.07800    0.79301
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)                               10.19080   10.17980   0.01100    0.10806
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)                               10.19080   10.17980   0.01100    0.10806
凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積)                              10.19080   10.17980   0.01100    0.10806
凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配)                              10.19080   10.17980   0.01100    0.10806
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)                             10.00450   10.01240  -0.00790   -0.07890
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)                             10.00440   10.01240  -0.00800   -0.07990
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積)                            10.00520   10.01280  -0.00760   -0.07590
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配)                            10.00530   10.01300  -0.00770   -0.07690
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     14.26000   14.16000   0.10000    0.70621
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.53210   12.44930   0.08280    0.66510
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.61330   11.61320   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       31.84000   31.57000   0.27000    0.85524
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.51000   22.68000  -0.17000   -0.74956
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.01240   22.14520  -0.13280   -0.59968
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.43000   17.56000  -0.13000   -0.74032
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.80920   16.90540  -0.09620   -0.56905
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.53000    7.56000  -0.03000   -0.39683
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    41.70840   41.69490   0.01350    0.03238
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    42.29070   42.27940   0.01130    0.02673
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   41.96620   42.00600  -0.03980   -0.09475
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.24250   11.23090   0.01160    0.10329
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.35700   12.25390   0.10310    0.84136
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.54000   12.46000   0.08000    0.64205
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.03000   13.09000  -0.06000   -0.45837
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.88680   12.92220  -0.03540   -0.27395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.74760   10.78510  -0.03750   -0.34770
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                         10.21800   10.25570  -0.03770   -0.36760
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.13970   10.19370  -0.05400   -0.52974
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.74750   10.78490  -0.03740   -0.34678
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                         10.21800   10.25570  -0.03770   -0.36760
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.13960   10.19370  -0.05410   -0.53072
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         11.86000   11.80000   0.06000    0.50847
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         37.45000   37.81000  -0.36000   -0.95213
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.64000   31.91000  -0.27000   -0.84613
富邦上証180基金                                                    30.70000   30.92000  -0.22000   -0.71151
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.20800    0.21010  -0.00210   -0.99952
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.35000    6.43000  -0.08000   -1.24417
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    5.94000    5.90000   0.04000    0.67797
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   47.25000   48.30000  -1.05000   -2.17391
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.86750   12.92610  -0.05860   -0.45335
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.78190   11.83720  -0.05530   -0.46717
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               11.01590   11.08640  -0.07050   -0.63591
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.85580   10.90530  -0.04950   -0.45391
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.85550    9.90180  -0.04630   -0.46759
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.22500    9.28410  -0.05910   -0.63657
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        19.45880   19.56780  -0.10900   -0.55704
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.73380   11.73300   0.00080    0.00682
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.33230   10.35050  -0.01820   -0.17584
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             14.00560   13.99680   0.00880    0.06287
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.02740    2.02620   0.00120    0.05922
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.41260    9.40670   0.00590    0.06272
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41180    1.41100   0.00080    0.05670
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.61670   12.61170   0.00500    0.03965
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.82400    1.82330   0.00070    0.03839
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.46410   10.45990   0.00420    0.04015
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53440    1.53370   0.00070    0.04564
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                11.10170   11.10210  -0.00040   -0.00360
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  11.02790   11.02660   0.00130    0.01179
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  21.29000   21.27000   0.02000    0.09403
富邦日本東証基金                                                   21.58000   21.58000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    48.52000   48.33000   0.19000    0.39313
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    48.34000   48.13000   0.21000    0.43632
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    57.63000   57.45000   0.18000    0.31332
富邦台灣心基金                                                     25.41000   25.12000   0.29000    1.15446
富邦台灣釆吉50基金                                                 50.92000   50.76000   0.16000    0.31521
富邦台灣科技指數基金                                               64.85000   64.67000   0.18000    0.27834
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   47.90060   47.87550   0.02510    0.05243
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   40.96270   40.98610  -0.02340   -0.05709
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31570    0.31470   0.00100    0.31776
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69620    2.69690  -0.00070   -0.02596
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36260    0.36270  -0.00010   -0.02757
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.02150   11.03930  -0.01780   -0.16124
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29240    2.29300  -0.00060   -0.02617
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34020    0.34030  -0.00010   -0.02939
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.30370    9.31870  -0.01500   -0.16097
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.93000   23.53000   0.40000    1.69996
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.59000   13.84000  -0.25000   -1.80636
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 29.50000   28.54000   0.96000    3.36370
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.73100   15.73080   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.22000   17.47000  -0.25000   -1.43102
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         40.68720   40.65870   0.02850    0.07010
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   44.23180   44.18360   0.04820    0.10909
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.05570   40.06000  -0.00430   -0.01073
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    39.82410   39.81800   0.00610    0.01532
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(人民     9.91130    9.91100   0.00030    0.00303
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(美元)    9.95940    9.96110  -0.00170   -0.01707
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-A類型(新台     9.91330    9.93040  -0.01710   -0.17220
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民     9.91130    9.91100   0.00030    0.00303
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)    9.95930    9.96060  -0.00130   -0.01305
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新台     9.91280    9.92990  -0.01710   -0.17221
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資   39.59600   39.52280   0.07320    0.18521
富邦多元收益Ⅳ傘型基金之富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資   39.67380   39.62620   0.04760    0.12012
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.48150   39.62590  -0.14440   -0.36441
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   45.71980   45.69250   0.02730    0.05975
富邦長紅基金                                                       70.43000   69.61000   0.82000    1.17799
富邦科技基金                                                       27.84000   27.65000   0.19000    0.68716
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.67320   40.70400  -0.03080   -0.07567
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        45.04230   44.93550   0.10680    0.23767
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.54680   39.52810   0.01870    0.04731
富邦恒生國企ETF基金                                                19.95000   20.15000  -0.20000   -0.99256
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.52000   13.46000   0.06000    0.44577
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              25.29000   25.67000  -0.38000   -1.48033
富邦高成長基金                                                     27.16000   26.83000   0.33000    1.22997
富邦基金A類型                                                      15.72000   15.56000   0.16000    1.02828
富邦基金I類型                                                      15.72000   15.56000   0.16000    1.02828
富邦深証100基金                                                    10.67000   10.74000  -0.07000   -0.65177
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.96000   21.03000  -0.07000   -0.33286
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41630    0.41790  -0.00160   -0.38287
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35170   12.38800  -0.03630   -0.29303
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.09690    9.12360  -0.02670   -0.29265
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29050    0.29160  -0.00110   -0.37723
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.26810    8.29240  -0.02430   -0.29304
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.29250   10.27770   0.01480    0.14400
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.75700   10.76680  -0.00980   -0.09102
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.40320    9.38960   0.01360    0.14484
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.81650    9.82550  -0.00900   -0.09160
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.09000   18.01000   0.08000    0.44420
富邦精準基金                                                       50.93000   50.35000   0.58000    1.15194
富邦精銳中小基金                                                   13.13000   13.04000   0.09000    0.69018
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.36000   19.30000   0.06000    0.31088
富邦臺灣公司治理100基金                                            23.19000   23.09000   0.10000    0.43309
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               6.56000    6.57000  -0.01000   -0.15221
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              18.56000   18.52000   0.04000    0.21598
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.58000   19.62000  -0.04000   -0.20387
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           11.22850   11.23780  -0.00930   -0.08276
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.61590   10.62260  -0.00670   -0.06307
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.55930   10.58890  -0.02960   -0.27954
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.57840   10.58720  -0.00880   -0.08312
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.95760    9.96390  -0.00630   -0.06323
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.89430    9.92200  -0.02770   -0.27918
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富達台灣成長基金                                                   33.11000   33.01000   0.10000    0.30294
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.99620    9.99220   0.00400    0.04003
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.95600    9.95240   0.00360    0.03617
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.70870    9.70560   0.00310    0.03194
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.45560   10.45140   0.00420    0.04019
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.42350   10.41970   0.00380    0.03647
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.16740   10.16420   0.00320    0.03148
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.36830    8.35610   0.01220    0.14600
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.07170    9.05890   0.01280    0.14130
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.55740    8.54740   0.01000    0.11699
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.34320   10.32810   0.01510    0.14620
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.41760   10.40280   0.01480    0.14227
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.86580    9.85420   0.01160    0.11772
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.02270   10.01030   0.01240    0.12387
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62760    8.61880   0.00880    0.10210
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.93810    9.92850   0.00960    0.09669
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.12870    9.12190   0.00680    0.07455
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.63600   11.62400   0.01200    0.10323
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.44460   11.43350   0.01110    0.09708
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.64450   10.63700   0.00750    0.07051
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.34620    9.33890   0.00730    0.07817
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.55000   15.54000   0.01000    0.06435
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.83190    8.81390   0.01800    0.20422
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.74280    9.72340   0.01940    0.19952
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.16470    9.14780   0.01690    0.18474
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.84200   10.82010   0.02190    0.20240
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.86890   10.84730   0.02160    0.19913
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.28810   10.27010   0.01800    0.17527
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.32740    9.31030   0.01710    0.18367
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                    10.39000   10.29000   0.10000    0.97182
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.84000   10.74000   0.10000    0.93110
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.31000    8.34000  -0.03000   -0.35971
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.77000   10.81000  -0.04000   -0.37003
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                  10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.96000    9.01000  -0.05000   -0.55494
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.29850   10.29090   0.00760    0.07385
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.52050    9.51410   0.00640    0.06727
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.92700    8.92840  -0.00140   -0.01568
富蘭克林華美中華基金                                               12.35000   12.41000  -0.06000   -0.48348
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               24.73000   24.62000   0.11000    0.44679
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 23.10000   22.98000   0.12000    0.52219
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.98030    7.98520  -0.00490   -0.06136
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.24740    9.24150   0.00590    0.06384
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.30840   10.30180   0.00660    0.06407
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.65110    9.65700  -0.00590   -0.06110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.83560   11.83350   0.00210    0.01775
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.75060    8.74900   0.00160    0.01829
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.81880    8.81720   0.00160    0.01815
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.90750    9.90570   0.00180    0.01817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.68040   14.66440   0.01600    0.10911
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.42540   10.41400   0.01140    0.10947
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.25280   10.24170   0.01110    0.10838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.80220   10.80020   0.00200    0.01852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.68180    7.68040   0.00140    0.01823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.98680    8.98520   0.00160    0.01781
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.98110    9.97930   0.00180    0.01804
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.24050   11.25240  -0.01190   -0.10576
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.46430    7.47210  -0.00780   -0.10439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.74950    8.75870  -0.00920   -0.10504
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                       9.87980    9.89020  -0.01040   -0.10515
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         11.05230   11.05770  -0.00540   -0.04883
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.68790    7.69160  -0.00370   -0.04810
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.08050    8.09060  -0.01010   -0.12484
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.27850    9.28200  -0.00350   -0.03771
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.45050   10.45450  -0.00400   -0.03826
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.97540   12.99160  -0.01620   -0.12470
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.23000    8.19000   0.04000    0.48840
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.34000   0.03000    0.35971
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.94000    8.93000   0.01000    0.11198
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          11.15000   11.15000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.73000    8.73000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.13000    8.14000  -0.01000   -0.12285
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.64000    9.62000   0.02000    0.20790
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.90000   10.88000   0.02000    0.18382
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.07870   13.10250  -0.02380   -0.18164
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.92000    9.94000  -0.02000   -0.20121
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.06000   11.11000  -0.05000   -0.45005
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.28000   10.32000  -0.04000   -0.38760
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                        10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.22000   10.24000  -0.02000   -0.19531
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
富蘭克林華美第一富基金                                             43.19000   42.94000   0.25000    0.58221
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.36930   10.36910   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.94000    8.91000   0.03000    0.33670
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.89000    9.86000   0.03000    0.30426
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.66000   14.74000  -0.08000   -0.54274
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.27000   13.35000  -0.08000   -0.59925
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.23000   15.35000  -0.12000   -0.78176
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型                     10.09680   10.11070  -0.01390   -0.13748
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.56090    9.57410  -0.01320   -0.13787
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.56080    9.57410  -0.01330   -0.13892
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.52490    9.52710  -0.00220   -0.02309
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.52490    9.52710  -0.00220   -0.02309
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.74160    9.75550  -0.01390   -0.14248
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.51120    9.52480  -0.01360   -0.14279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.51110    9.52470  -0.01360   -0.14279
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.66140    9.68860  -0.02720   -0.28074
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.43260    9.45910  -0.02650   -0.28015
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.43260    9.45910  -0.02650   -0.28015
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.34520    6.35570  -0.01050   -0.16521
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.65900   10.66810  -0.00910   -0.08530
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.49870    9.50500  -0.00630   -0.06628
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.66910   11.67690  -0.00780   -0.06680
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.60390    6.61410  -0.01020   -0.15422
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85280    8.85800  -0.00520   -0.05870
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.53010   10.53920  -0.00910   -0.08634
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.85130   10.86810  -0.01680   -0.15458
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    68.35000   68.30000   0.05000    0.07321
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    70.78000   70.72000   0.06000    0.08484
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                61.28640   61.33430  -0.04790   -0.07810
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.40000   20.42000  -0.02000   -0.09794
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              67.43040   67.41720   0.01320    0.01958
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                              9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                            9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.96800   65.95730   0.01070    0.01622
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.95070   11.95000   0.00070    0.00586
復華人生目標基金                                                   43.11610   42.95880   0.15730    0.36616
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華大中華中小策略基金                                              9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                 10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                                9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華中小精選基金                                                   71.48000   71.04000   0.44000    0.61937
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             50.56340   50.69700  -0.13360   -0.26353
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.58310   61.61900  -0.03590   -0.05826
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.96000   10.93000   0.03000    0.27447
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
復華台灣智能基金                                                   12.73000   12.65000   0.08000    0.63241
復華全方位基金                                                     33.89000   33.56000   0.33000    0.98331
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.41000   13.49000  -0.08000   -0.59303
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.82000   20.97000  -0.15000   -0.71531
復華全球平衡基金-美元                                               9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.59000   19.66000  -0.07000   -0.35605
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.92000   15.12000  -0.20000   -1.32275
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      14.18000   14.39000  -0.21000   -1.45935
復華全球原物料基金                                                  8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.97000   13.03000  -0.06000   -0.46048
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11930   12.12840  -0.00910   -0.07503
復華全球債券基金                                                   14.76780   14.79700  -0.02920   -0.19734
復華全球債券組合基金                                               15.30000   15.31000  -0.01000   -0.06532
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.72000   15.69000   0.03000    0.19120
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.78000   10.76000   0.02000    0.18587
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
復華有利貨幣市場基金                                               13.51440   13.51420   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.58000   11.60000  -0.02000   -0.17241
復華亞太成長基金                                                   13.15000   13.32000  -0.17000   -1.27628
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.64000    9.72000  -0.08000   -0.82305
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.10000   10.20000  -0.10000   -0.98039
復華東協世紀基金                                                   12.38000   12.37000   0.01000    0.08084
復華南非幣長期收益基金A                                            14.35000   14.39000  -0.04000   -0.27797
復華南非幣長期收益基金B                                             8.00000    8.02000  -0.02000   -0.24938
復華南非幣短期收益基金A                                            14.81000   14.82000  -0.01000   -0.06748
復華南非幣短期收益基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                  9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      69.63910   69.47510   0.16400    0.23606
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      22.40000   22.41000  -0.01000   -0.04462
復華美國新星基金-美元                                              13.20000   13.34000  -0.14000   -1.04948
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.20000   13.36000  -0.16000   -1.19760
復華恒生基金                                                       20.19000   20.35000  -0.16000   -0.78624
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.52000    8.48000   0.04000    0.47170
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.99000   28.27000  -0.28000   -0.99045
復華神盾基金                                                       30.10420   29.88740   0.21680    0.72539
復華高成長基金                                                     74.58000   74.07000   0.51000    0.68854
復華高益策略組合基金                                               13.47000   13.48000  -0.01000   -0.07418
復華貨幣市場基金                                                   14.47920   14.47900   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           17.85000   17.78000   0.07000    0.39370
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.77000   49.66000   0.11000    0.22151
復華復華基金                                                       23.37000   23.22000   0.15000    0.64599
復華華人世紀基金                                                   18.74000   18.78000  -0.04000   -0.21299
復華傳家二號基金                                                   37.67100   37.34470   0.32630    0.87375
復華傳家基金                                                       24.86730   24.80040   0.06690    0.26975
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.97000   15.97000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.90000   11.90000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
復華新興人民幣債券基金A                                            12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     22.12000   22.14000  -0.02000   -0.09033
復華新興市場企業債券ETF基金                                        69.91000   69.89000   0.02000    0.02862
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.30000    5.30000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
復華新興市場短期收益基金                                           11.36000   11.37000  -0.01000   -0.08795
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
復華滬深300 A股基金                                                23.33000   23.51000  -0.18000   -0.76563
復華數位經濟基金                                                   53.35000   52.96000   0.39000    0.73640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         10.10490   10.10410   0.00080    0.00792
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.78570    9.78910  -0.00340   -0.03473
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.65340   10.65260   0.00080    0.00751
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.17760   10.18120  -0.00360   -0.03536
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.22450   10.22660  -0.00210   -0.02053
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.19000   10.18330   0.00670    0.06579
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.33600   10.32930   0.00670    0.06486
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.76730   10.77800  -0.01070   -0.09928
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.25230   10.24450   0.00780    0.07614
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.70240   10.71170  -0.00930   -0.08682
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.61780   10.60960   0.00820    0.07729
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.07560   11.08530  -0.00970   -0.08750
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.81530   10.80080   0.01450    0.13425
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.74370   10.73760   0.00610    0.05681
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.64340   10.65480  -0.01140   -0.10699
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.80520   10.79520   0.01000    0.09263
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           12.06460   12.07390  -0.00930   -0.07703
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.70330   10.70130   0.00200    0.01869
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.99050   10.98010   0.01040    0.09472
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.37070   12.38000  -0.00930   -0.07512
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.84860   10.84650   0.00210    0.01936
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.79890   10.81460  -0.01570   -0.14517
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.29900   10.28890   0.01010    0.09816
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.26880   10.26580   0.00300    0.02922
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                            9.98580    9.99920  -0.01340   -0.13401
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.58870   10.57460   0.01410    0.13334
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.90730   10.91070  -0.00340   -0.03116
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.57380   10.56780   0.00600    0.05678
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.58770   10.57360   0.01410    0.13335
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.90730   10.91070  -0.00340   -0.03116
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.57090   10.56490   0.00600    0.05679
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.49460   10.47930   0.01530    0.14600
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.46330   10.45510   0.00820    0.07843
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.49280   10.47750   0.01530    0.14603
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.46460   10.45630   0.00830    0.07938
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           11.12730   11.11860   0.00870    0.07825
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             11.08900   11.08850   0.00050    0.00451
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.97620   10.99350  -0.01730   -0.15737
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.29770   10.28890   0.00880    0.08553
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.26640   10.26470   0.00170    0.01656
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                            9.98450    9.99920  -0.01470   -0.14701
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.24290    9.24100   0.00190    0.02056
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.08520    8.08690  -0.00170   -0.02102
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              7.97590    7.99070  -0.01480   -0.18522
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.20740   12.20480   0.00260    0.02130
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71340   10.71570  -0.00230   -0.02146
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.68690   10.70670  -0.01980   -0.18493
景順十年到期特選新興債券基金年配型人民幣                           10.05400   10.04480   0.00920    0.09159
景順十年到期特選新興債券基金年配型美元                             10.00810   10.00610   0.00200    0.01999
景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣                            9.86020    9.87440  -0.01420   -0.14381
景順六年到期特選全球債券基金年配型人民幣                           10.06110   10.05080   0.01030    0.10248
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                            9.99120    9.99800  -0.00680   -0.06801
景順六年到期特選全球債券基金年配型美元                             10.01540   10.01250   0.00290    0.02896
景順六年到期特選全球債券基金累積型人民幣                           10.06140   10.05120   0.01020    0.10148
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                            9.99100    9.99790  -0.00690   -0.06901
景順六年到期特選全球債券基金累積型美元                             10.01570   10.01270   0.00300    0.02996
景順六年到期特選新興債券基金累積型人民幣                           10.04300   10.03280   0.01020    0.10167
景順六年到期特選新興債券基金累積型型新台幣                          9.85150    9.86460  -0.01310   -0.13280
景順六年到期特選新興債券基金累積美元                                9.99930    9.99620   0.00310    0.03101
景順主流基金                                                       20.63000   20.51000   0.12000    0.58508
景順台灣科技基金                                                   36.01000   35.82000   0.19000    0.53043
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.60000    9.60000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
景順全球科技基金                                                   24.18000   24.39000  -0.21000   -0.86101
景順全球康健基金                                                   19.90000   19.75000   0.15000    0.75949
景順貨幣市場基金                                                   16.01210   16.01190   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       34.99000   34.80000   0.19000    0.54598
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           15.13000   15.25000  -0.12000   -0.78689
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.99000   14.13000  -0.14000   -0.99080
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.88000   11.89000  -0.01000   -0.08410
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.72560    8.71690   0.00870    0.09981
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.71250    7.72050  -0.00800   -0.10362
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.71290   11.70120   0.01170    0.09999
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.34120   10.35190  -0.01070   -0.10336
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.67000    8.68000  -0.01000   -0.11521
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.08000    8.10000  -0.02000   -0.24691
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.66590    9.66390   0.00200    0.02070
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.76120    9.77510  -0.01390   -0.14220
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.35590   10.35370   0.00220    0.02125
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.46110   10.47600  -0.01490   -0.14223
華南永昌永昌基金                                                   20.79000   20.52000   0.27000    1.31579
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89900   14.90340  -0.00440   -0.02952
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.74000    9.72000   0.02000    0.20576
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.69000    9.76000  -0.07000   -0.71721
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.89000    9.98000  -0.09000   -0.90180
華南永昌全球精品基金                                               17.19000   17.29000  -0.10000   -0.57837
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.67000   10.72000  -0.05000   -0.46642
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.72000   13.79000  -0.07000   -0.50761
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.47000   13.56000  -0.09000   -0.66372
華南永昌物聯網精選基金                                             12.76000   12.65000   0.11000    0.86957
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.30480   16.30460   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               26.28080   26.03480   0.24600    0.94489
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           12.00720   12.00710   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.85990   10.85990   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.39810   10.41710  -0.01900   -0.18239
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97030    9.97030   0.00000    0.00000
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.47960    9.49680  -0.01720   -0.18111
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.70860   10.70860   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.18690   10.20540  -0.01850   -0.18128
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94980    9.94980   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.40130    9.41810  -0.01680   -0.17838
華頓中小型基金                                                     24.93000   24.67000   0.26000    1.05391
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.40200   12.47470  -0.07270   -0.58278
華頓台灣基金                                                       26.28000   25.97000   0.31000    1.19369
華頓平安貨幣市場基金                                               11.58840   11.58820   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.39000   17.43000  -0.04000   -0.22949
華頓全球高收益債券基金A                                            13.84020   13.85410  -0.01390   -0.10033
華頓全球高收益債券基金B                                             7.93580    7.94380  -0.00800   -0.10071
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.90690    2.92030  -0.01340   -0.45886
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.55890   12.64260  -0.08370   -0.66205
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41150    0.41350  -0.00200   -0.48368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.30600   12.32640  -0.02040   -0.16550
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.22060   12.24060  -0.02000   -0.16339
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.95620   10.96780  -0.01160   -0.10576
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.56960   10.60880  -0.03920   -0.36950
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.49510   10.53390  -0.03880   -0.36833
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.23140    9.26560  -0.03420   -0.36911
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.89900   10.92150  -0.02250   -0.20602
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.82490   10.84700  -0.02210   -0.20374
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.58810    9.60320  -0.01510   -0.15724
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.14000   10.23000  -0.09000   -0.87977
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.99000   11.07000  -0.08000   -0.72267
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.69950    2.69770   0.00180    0.06672
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.14010    2.13620   0.00390    0.18257
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.07630   12.07930  -0.00300   -0.02484
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.24290    9.24520  -0.00230   -0.02488
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38140    0.38130   0.00010    0.02623
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30000    0.29950   0.00050    0.16694
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.70000    3.71000  -0.01000   -0.26954
匯豐中國動力基金(台幣)                                             16.00000   16.06000  -0.06000   -0.37360
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.52000    0.52000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   26.45000   26.34000   0.11000    0.41762
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.78000   12.80000  -0.02000   -0.15625
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.41000    8.44000  -0.03000   -0.35545
匯豐安富基金                                                       27.28000   27.20000   0.08000    0.29412
匯豐成功基金                                                       43.22000   42.98000   0.24000    0.55840
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.81610    2.81220   0.00390    0.13868
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.44830    2.44510   0.00320    0.13087
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  12.04090   12.03870   0.00220    0.01827
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     8.02950    8.02710   0.00240    0.02990
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39940    0.39900   0.00040    0.10025
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33980    0.33950   0.00030    0.08837
匯豐金磚動力基金                                                   14.79000   14.80000  -0.01000   -0.06757
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.02490   15.02480   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.08000    5.08000   0.00000    0.00000
匯豐新鑽動力基金                                                   10.74000   10.72000   0.02000    0.18657
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.44210    5.47100  -0.02890   -0.52824
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35760    9.38660  -0.02900   -0.30895
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 57.17000   56.93000   0.24000    0.42157
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 57.17000   56.93000   0.24000    0.42157
匯豐龍騰電子基金                                                   41.84000   41.67000   0.17000    0.40797
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.79420   12.79480  -0.00060   -0.00469
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     20.17000   20.02000   0.15000    0.74925
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.20000    9.21000  -0.01000   -0.10858
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.71520   11.70850   0.00670    0.05722
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.44970   10.44500   0.00470    0.04500
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.67550   10.68230  -0.00680   -0.06366
新光台灣富貴基金                                                   26.33000   26.11000   0.22000    0.84259
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.92000   21.98000  -0.06000   -0.27298
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    38.59680   38.67130  -0.07450   -0.19265
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    44.77810   44.88700  -0.10890   -0.24261
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.36000   10.44000  -0.08000   -0.76628
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.97000   10.06000  -0.09000   -0.89463
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.78000   10.73000   0.05000    0.46598
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.14810   11.15610  -0.00800   -0.07171
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.79070   10.81020  -0.01950   -0.18039
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.46010   10.46770  -0.00760   -0.07260
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.11120   10.12950  -0.01830   -0.18066
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.53000    8.59000  -0.06000   -0.69849
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                   9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.55000    9.57000  -0.02000   -0.20899
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.73000    9.72000   0.01000    0.10288
新光吉星貨幣市場基金                                               15.53020   15.53000   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.60000  -0.01000   -0.11628
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
新光亞洲精選基金-美金                                              21.60000   21.59000   0.01000    0.04632
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.67000   21.68000  -0.01000   -0.04613
新光店頭基金                                                       24.37000   24.20000   0.17000    0.70248
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.96000   10.97000  -0.01000   -0.09116
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          41.38020   41.30910   0.07110    0.17212
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元            10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣          10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣          10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
新光特選內需收益ETF基金                                            21.50000   21.46000   0.04000    0.18639
新光創新科技基金                                                   14.49000   14.42000   0.07000    0.48544
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.18920   10.20450  -0.01530   -0.14993
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.48890   10.50610  -0.01720   -0.16371
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11090   10.11210  -0.00120   -0.01187
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21230    9.22600  -0.01370   -0.14849
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.45980    9.47450  -0.01470   -0.15515
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.06130    9.06660  -0.00530   -0.05846
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           40.16500   40.20120  -0.03620   -0.09005
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.76040   44.67110   0.08930    0.19991
新光澳幣八年期保本基金                                             11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
新光澳幣十年期保本基金                                             11.01000   11.03000  -0.02000   -0.18132
新光澳幣保本基金                                                   12.57000   12.57000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.94010   10.93400   0.00610    0.05579
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.43090    9.42590   0.00500    0.05305
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.31050    9.31230  -0.00180   -0.01933
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.54350   10.54550  -0.00200   -0.01897
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.72340   10.71710   0.00630    0.05878
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.45430    9.44880   0.00550    0.05821
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.39350    9.39140   0.00210    0.02236
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.64250   10.64010   0.00240    0.02256
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.35000    7.34000   0.01000    0.13624
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       11.03430   11.01380   0.02050    0.18613
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.63580    9.61770   0.01810    0.18819
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                          14.95590   14.94780   0.00810    0.05419
瑞銀亞洲高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息)                         8.55210    8.54750   0.00460    0.05382
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.74760   10.72580   0.02180    0.20325
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57480    9.55540   0.01940    0.20303
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.62630    9.60980   0.01650    0.17170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.80950   10.79080   0.01870    0.17330
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群益0-1年期美國政府債券ETF基金                                     39.76920   39.84580  -0.07660   -0.19224
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            39.27780   39.37260  -0.09480   -0.24078
群益10年期以上金融債ETF基金                                        43.16510   43.12170   0.04340    0.10065
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     43.81210   43.84350  -0.03140   -0.07162
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 44.03660   44.03610   0.00050    0.00114
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               45.49480   45.45170   0.04310    0.09483
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  43.72190   43.70050   0.02140    0.04897
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 47.46640   47.50470  -0.03830   -0.08062
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                49.02060   49.18550  -0.16490   -0.33526
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  47.12030   47.14790  -0.02760   -0.05854
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金                                   39.70260   39.75430  -0.05170   -0.13005
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.72900   10.75010  -0.02110   -0.19628
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.93710   44.86670   0.07040    0.15691
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               38.90240   38.98210  -0.07970   -0.20445
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.55840   11.55780   0.00060    0.00519
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.89690    9.91020  -0.01330   -0.13421
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      14.44570   14.53320  -0.08750   -0.60207
群益大中華雙力優勢基金-美元                                        10.52570   10.58740  -0.06170   -0.58277
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.78000   10.86000  -0.08000   -0.73665
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.27000   10.16000   0.11000    1.08268
群益大印度基金-人民幣                                              14.12580   13.96340   0.16240    1.16304
群益大印度基金-美元                                                12.95080   12.77830   0.17250    1.34994
群益大印度基金-新臺幣                                              12.15000   12.02000   0.13000    1.08153
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.70080   12.72340  -0.02260   -0.17763
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.94050   11.95940  -0.01890   -0.15803
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.10000   11.13000  -0.03000   -0.26954
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.20790   11.22780  -0.01990   -0.17724
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.61260    9.62780  -0.01520   -0.15788
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.96000    8.99000  -0.03000   -0.33370
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.19360   10.21170  -0.01810   -0.17725
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.77890    8.79280  -0.01390   -0.15808
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.35840    9.37500  -0.01660   -0.17707
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.33010    8.34330  -0.01320   -0.15821
群益中小型股基金                                                   50.43000   49.91000   0.52000    1.04188
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              11.03110   11.03370  -0.00260   -0.02356
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.98420    9.98450  -0.00030   -0.00300
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.26730    9.28290  -0.01560   -0.16805
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.27400    9.27620  -0.00220   -0.02372
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.39250    8.39280  -0.00030   -0.00357
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.79100    7.80400  -0.01300   -0.16658
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.81300   10.79500   0.01800    0.16674
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.89420   11.87440   0.01980    0.16675
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.44980   11.42660   0.02320    0.20304
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.40320   10.40420  -0.00100   -0.00961
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.83710    9.91190  -0.07480   -0.75465
群益中國新機會基金N-美元                                            8.80610    8.87140  -0.06530   -0.73607
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.72380    8.79020  -0.06640   -0.75539
群益中國新機會基金-美元                                             9.41530    9.48510  -0.06980   -0.73589
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.89000    8.97000  -0.08000   -0.89186
群益平衡王基金                                                     21.36550   21.23530   0.13020    0.61313
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.02620   10.02150   0.00470    0.04690
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.84240    9.85380  -0.01140   -0.11569
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.02630   10.02150   0.00480    0.04790
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.84240    9.85380  -0.01140   -0.11569
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.02640   10.02160   0.00480    0.04790
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.84240    9.85380  -0.01140   -0.11569
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.83590    9.84720  -0.01130   -0.11475
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                            10.11120   10.11390  -0.00270   -0.02670
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                           9.92580    9.94470  -0.01890   -0.19005
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                            10.11120   10.11390  -0.00270   -0.02670
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                           9.92580    9.94470  -0.01890   -0.19005
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                           10.11120   10.11390  -0.00270   -0.02670
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                          9.92580    9.94470  -0.01890   -0.19005
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                           9.94310    9.96180  -0.01870   -0.18772
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                             10.09660   10.09460   0.00200    0.01981
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                            9.91140    9.92570  -0.01430   -0.14407
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                             10.09660   10.09460   0.00200    0.01981
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                            9.91140    9.92570  -0.01430   -0.14407
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                            10.09650   10.09450   0.00200    0.01981
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                           9.91140    9.92570  -0.01430   -0.14407
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                            9.91800    9.93210  -0.01410   -0.14196
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.11000    9.10000   0.01000    0.10989
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.43000    6.42000   0.01000    0.15576
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.81530   12.78550   0.02980    0.23308
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.92430   11.89430   0.03000    0.25222
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.84150   10.81630   0.02520    0.23298
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 10.08680   10.06140   0.02540    0.25245
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.71480   10.68990   0.02490    0.23293
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.57270   10.58590  -0.01320   -0.12469
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.34120   10.35340  -0.01220   -0.11784
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21800    9.22950  -0.01150   -0.12460
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.22490    9.23590  -0.01100   -0.11910
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.63420   10.64750  -0.01330   -0.12491
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.66580   10.67850  -0.01270   -0.11893
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.38080    9.39250  -0.01170   -0.12457
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.87050    9.88220  -0.01170   -0.11839
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                             9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣)                       10.07190   10.06950   0.00240    0.02383
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元)                         10.06340   10.06070   0.00270    0.02684
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)                        9.95860    9.97220  -0.01360   -0.13638
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣)                       10.07180   10.06950   0.00230    0.02284
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元)                         10.06340   10.06070   0.00270    0.02684
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣)                        9.95860    9.97220  -0.01360   -0.13638
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)                      10.07180   10.06940   0.00240    0.02383
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)                        10.06330   10.06060   0.00270    0.02684
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)                       9.95850    9.97210  -0.01360   -0.13638
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)                      10.07180   10.06940   0.00240    0.02383
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)                        10.06330   10.06060   0.00270    0.02684
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣)                       9.95860    9.97220  -0.01360   -0.13638
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.34400   11.35790  -0.01390   -0.12238
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.73000    7.73950  -0.00950   -0.12275
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.88270   10.88370  -0.00100   -0.00919
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.68150   10.68190  -0.00040   -0.00374
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.58610   10.60390  -0.01780   -0.16786
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.91020    9.91120  -0.00100   -0.01009
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.85830    9.85870  -0.00040   -0.00406
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.77090    9.78730  -0.01640   -0.16756
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.88270   10.88380  -0.00110   -0.01011
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.68140   10.68180  -0.00040   -0.00374
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.58600   10.60370  -0.01770   -0.16692
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.91030    9.91120  -0.00090   -0.00908
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.85820    9.85860  -0.00040   -0.00406
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.77090    9.78720  -0.01630   -0.16654
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.81570    9.75690   0.05880    0.60265
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.06060   15.96430   0.09630    0.60322
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.68000   15.61000   0.07000    0.44843
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            12.09000   11.94000   0.15000    1.25628
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.38510   11.22830   0.15680    1.39647
群益印度中小基金N-美元                                              9.31710    9.17190   0.14520    1.58310
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.71000    8.60000   0.11000    1.27907
群益印度中小基金-人民幣                                            15.41300   15.20070   0.21230    1.39665
群益印度中小基金-美元                                              13.32640   13.11870   0.20770    1.58324
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.25000   15.05000   0.20000    1.32890
群益多利策略組合基金                                               11.86000   11.87000  -0.01000   -0.08425
群益多重收益組合基金                                               14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
群益多重資產組合基金                                               15.24000   15.26000  -0.02000   -0.13106
群益安家基金                                                       28.39820   28.16200   0.23620    0.83872
群益安穩貨幣市場基金                                               16.18260   16.18230   0.00030    0.00185
群益那斯達克生技基金                                               21.54000   21.48000   0.06000    0.27933
群益亞太中小基金                                                   11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.53000   16.57000  -0.04000   -0.24140
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.68000   10.68870  -0.00870   -0.08139
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.82770    7.83410  -0.00640   -0.08169
群益店頭市場基金                                                  105.32000  104.31000   1.01000    0.96827
群益東方盛世基金                                                    9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
群益東協成長基金-人民幣                                            13.52150   13.48350   0.03800    0.28183
群益東協成長基金-美元                                              11.57030   11.53550   0.03480    0.30168
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.20140   12.21170  -0.01030   -0.08435
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.30530   11.31380  -0.00850   -0.07513
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.53830   10.56050  -0.02220   -0.21022
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84130    9.84950  -0.00820   -0.08325
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.12150    9.12830  -0.00680   -0.07449
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.50080    8.51880  -0.01800   -0.21130
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.89700   10.92000  -0.02300   -0.21062
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63070    9.63880  -0.00810   -0.08404
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.28350    9.29040  -0.00690   -0.07427
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.49660    9.51670  -0.02010   -0.21121
群益長安基金                                                       33.25000   33.02000   0.23000    0.69655
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.62170   10.64300  -0.02130   -0.20013
群益美國新創亮點基金-美元                                          16.06820   16.10050  -0.03230   -0.20061
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.35000   15.41000  -0.06000   -0.38936
群益真善美基金                                                     16.22980   16.13550   0.09430    0.58443
群益馬拉松基金                                                    132.54000  131.45000   1.09000    0.82921
群益深証中小板基金                                                 12.25000   12.33000  -0.08000   -0.64882
群益創新科技基金                                                   38.22000   37.96000   0.26000    0.68493
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.90930   10.99240  -0.08310   -0.75598
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.78890    9.86150  -0.07260   -0.73620
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                           10.09000   10.18000  -0.09000   -0.88409
群益華夏盛世基金-人民幣                                            11.88070   11.97120  -0.09050   -0.75598
群益華夏盛世基金-美元                                              10.79340   10.87340  -0.08000   -0.73574
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            17.61000   17.77000  -0.16000   -0.90039
群益奧斯卡基金                                                     33.96000   33.69000   0.27000    0.80142
群益新興金鑽基金-美元                                              11.79670   11.81010  -0.01340   -0.11346
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.92000    8.94000  -0.02000   -0.22371
群益葛萊美基金                                                     26.96000   26.64000   0.32000    1.20120
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.62000   22.58000   0.04000    0.17715
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.16000    7.16000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        16.31000   16.27000   0.04000    0.24585
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.56060   11.57310  -0.01250   -0.10801
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.11100   11.12080  -0.00980   -0.08812
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.00810   11.03580  -0.02770   -0.25100
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.03280   11.04470  -0.01190   -0.10774
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.60350   10.61290  -0.00940   -0.08857
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.50520   10.53170  -0.02650   -0.25162
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.56050   11.57300  -0.01250   -0.10801
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.11140   11.12120  -0.00980   -0.08812
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                           9.71860    9.74310  -0.02450   -0.25146
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.03290   11.04480  -0.01190   -0.10774
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.60300   10.61240  -0.00940   -0.08858
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                           9.74290    9.76750  -0.02460   -0.25186
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.13570   13.13320   0.00250    0.01904
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.83570   11.83300   0.00270    0.02282
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.69290   11.69180   0.00110    0.00941
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.62060    8.61900   0.00160    0.01856
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.90830    8.90630   0.00200    0.02246
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.05000    8.05000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.36200    8.36120   0.00080    0.00957
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.85480    9.85260   0.00220    0.02233
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                      10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                      10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                      10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                      10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                        10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.90000    9.94000  -0.04000   -0.40241
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                        10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.26000    9.24000   0.02000    0.21645
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.83000   10.82000   0.01000    0.09242
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.36000   11.36000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                            10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.01000   10.03000  -0.02000   -0.19940
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.61000   10.62000  -0.01000   -0.09416
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                            10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            11.16000   11.17000  -0.01000   -0.08953
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                       10.29380   10.33800  -0.04420   -0.42755
德信大發基金                                                       32.84000   32.61000   0.23000    0.70531
德信中國精選成長基金                                               12.11000   12.16000  -0.05000   -0.41118
德信台灣主流中小基金                                               22.05000   21.89000   0.16000    0.73093
德信萬保貨幣市場基金                                               12.00230   12.00210   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   35.22000   35.01000   0.21000    0.59983
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       11.15780   11.15840  -0.00060   -0.00538
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         11.01230   11.01280  -0.00050   -0.00454
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.73260   11.73240   0.00020    0.00170
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            19.81000   19.63000   0.18000    0.91696
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.65000   17.66000  -0.01000   -0.05663
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.89480   10.88430   0.01050    0.09647
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.91440   16.89780   0.01660    0.09824
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.07420    8.08100  -0.00680   -0.08415
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13540   11.12610   0.00930    0.08359
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.29040   12.28060   0.00980    0.07980
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.90240   13.91410  -0.01170   -0.08409
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摩根大歐洲基金                                                     17.31000   17.29000   0.02000    0.11567
摩根中小基金                                                       23.97000   23.88000   0.09000    0.37688
摩根中國A股基金                                                    15.75000   15.82000  -0.07000   -0.44248
摩根中國A股基金(美元)                                              12.50000   12.54000  -0.04000   -0.31898
摩根中國亮點基金                                                   13.40000   13.44000  -0.04000   -0.29762
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.24760   11.25600  -0.00840   -0.07463
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.86610   12.85940   0.00670    0.05210
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.68310    9.67900   0.00410    0.04236
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.23910   13.24900  -0.00990   -0.07472
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.78590   15.77780   0.00810    0.05134
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.95000   20.88000   0.07000    0.33525
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.95000   20.88000   0.07000    0.33525
摩根台灣增長基金                                                   53.29000   53.13000   0.16000    0.30115
摩根平衡基金                                                       28.61000   28.54000   0.07000    0.24527
摩根全球α基金                                                     18.64000   18.64000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                   16.21740   16.22840  -0.01100   -0.06778
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.48510    9.48810  -0.00300   -0.03162
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.74800   10.74690   0.00110    0.01024
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.11500   10.11410   0.00090    0.00890
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.80570   11.80910  -0.00340   -0.02879
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.62910   10.62810   0.00100    0.00941
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.41770   10.40930   0.00840    0.08070
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.01450   14.00320   0.01130    0.08070
摩根亞洲基金                                                       60.41000   60.29000   0.12000    0.19904
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.39560    8.39110   0.00450    0.05363
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.02210   10.01190   0.01020    0.10188
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85200    8.84290   0.00910    0.10291
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.95060   12.94360   0.00700    0.05408
摩根東方內需機會基金                                               19.09000   19.05000   0.04000    0.20997
摩根東方科技基金                                                   34.08000   34.01000   0.07000    0.20582
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.49000    9.48000   0.01000    0.10549
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
摩根金龍收成基金                                                   23.16000   23.18000  -0.02000   -0.08628
摩根第一貨幣市場基金                                               15.14930   15.14910   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   14.36000   14.27000   0.09000    0.63069
摩根新金磚五國基金                                                 12.67000   12.65000   0.02000    0.15810
摩根新絲路基金                                                      9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
摩根新興35基金                                                     13.86000   13.85000   0.01000    0.07220
摩根新興日本基金                                                   24.13000   23.88000   0.25000    1.04690
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.09720    7.10710  -0.00990   -0.13930
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52930    9.53940  -0.01010   -0.10588
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.31490    9.32460  -0.00970   -0.10403
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.15300   11.16850  -0.01550   -0.13878
摩根新興科技基金                                                   58.37000   58.15000   0.22000    0.37833
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.74370    8.75220  -0.00850   -0.09712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.60090    9.59600   0.00490    0.05106
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 9.05370    9.04980   0.00390    0.04309
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.52560   10.53570  -0.01010   -0.09586
摩根龍揚基金                                                       34.60000   34.62000  -0.02000   -0.05777
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.89000   10.86000   0.03000    0.27624
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.10000   0.01000    0.08264
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.27260    9.28220  -0.00960   -0.10342
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.53480   11.54680  -0.01200   -0.10392
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                  10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                 9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                  10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               21.55000   21.66000  -0.11000   -0.50785
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.62690   12.62680   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 12.02000   11.92000   0.10000    0.83893
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.93640   10.93960  -0.00320   -0.02925
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.66990   10.66730   0.00260    0.02437
聯邦中國龍基金                                                     29.14000   28.98000   0.16000    0.55210
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.66740   12.65910   0.00830    0.06557
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.84060   11.82610   0.01450    0.12261
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.60720   10.60910  -0.00190   -0.01791
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.26610   10.25920   0.00690    0.06726
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.64730    9.63550   0.01180    0.12246
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.63760    8.63900  -0.00140   -0.01621
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   10.07590   10.07200   0.00390    0.03872
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.12580   10.13850  -0.01270   -0.12527
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.49200    9.48840   0.00360    0.03794
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.53560    9.54750  -0.01190   -0.12464
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.94190   11.97800  -0.03610   -0.30139
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.76360   11.80300  -0.03940   -0.33381
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.76680   10.81860  -0.05180   -0.47881
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.93880   10.97080  -0.03200   -0.29168
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.76220   10.79820  -0.03600   -0.33339
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.84840    9.89580  -0.04740   -0.47899
聯邦金鑽平衡基金                                                   25.97250   25.82900   0.14350    0.55558
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                       10.00270   10.04610  -0.04340   -0.43201
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                     10.22280   10.28400  -0.06120   -0.59510
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.93590    9.97900  -0.04310   -0.43191
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                     10.14010   10.20080  -0.06070   -0.59505
聯邦貨幣市場基金                                                   13.24200   13.24190   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   14.62000   14.54000   0.08000    0.55021
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.56070   16.58200  -0.02130   -0.12845
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             13.17590   13.20520  -0.02930   -0.22188
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.69870   12.73890  -0.04020   -0.31557
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(美元)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 12.04680   12.08490  -0.03810   -0.31527
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.54630   12.54380   0.00250    0.01993
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.59380   11.60510  -0.01130   -0.09737
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55570   10.55380   0.00190    0.01800
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.62590    8.63410  -0.00820   -0.09497
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       40.10000   39.88000   0.22000    0.55165
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     19.31000   19.40000  -0.09000   -0.46392
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.93000   19.01000  -0.08000   -0.42083
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.39000   12.46000  -0.07000   -0.56180
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.60000   16.60000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.89000   12.88000   0.01000    0.07764
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.95000   11.95000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.50000    7.50000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.70000   15.71000  -0.01000   -0.06365
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.14000   11.16000  -0.02000   -0.17921
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.66000   11.69000  -0.03000   -0.25663
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.74000   14.76000  -0.02000   -0.13550
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.62000   14.65000  -0.03000   -0.20478
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.64000   14.66000  -0.02000   -0.13643
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.28000   15.30000  -0.02000   -0.13072
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          21.41000   21.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            19.40000   19.41000  -0.01000   -0.05152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.99000   15.00000  -0.01000   -0.06667
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.04000   16.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.93000   14.93000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.88000   14.89000  -0.01000   -0.06716
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.81000   12.81000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.59000    8.61000  -0.02000   -0.23229
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.76000   19.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.44000   18.44000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.21000   11.22000  -0.01000   -0.08913
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.09000   13.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.05000   13.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.75000    7.76000  -0.01000   -0.12887
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.84000   12.84000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.13000   14.14000  -0.01000   -0.07072
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
聯博貨幣市場基金                                                   15.05160   15.05150   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.03730   11.03190   0.00540    0.04895
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.84130   13.82390   0.01740    0.12587
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.36400    7.36040   0.00360    0.04891
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.40000   14.39000   0.01000    0.06949
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.34520   10.35280  -0.00760   -0.07341
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.76150   10.83690  -0.07540   -0.69577
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.25430   10.25960  -0.00530   -0.05166
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.13060   10.14750  -0.01690   -0.16654
瀚亞中小型股基金                                                   24.53000   24.23000   0.30000    1.23813
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.24000   13.23000   0.01000    0.07559
瀚亞巴西基金                                                        5.93000    6.00000  -0.07000   -1.16667
瀚亞外銷基金                                                       44.86000   44.54000   0.32000    0.71846
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.03310   10.03860  -0.00550   -0.05479
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.94670   10.01410  -0.06740   -0.67305
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   10.01980   10.02370  -0.00390   -0.03891
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基    9.86540    9.87810  -0.01270   -0.12857
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.01900   10.02500  -0.00600   -0.05985
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.96700   10.03480  -0.06780   -0.67565
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   10.00620   10.01050  -0.00430   -0.04295
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基    9.84990    9.86310  -0.01320   -0.13383
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.59330   11.60210  -0.00880   -0.07585
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       11.05260   11.05850  -0.00590   -0.05335
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.80680   12.82560  -0.01880   -0.14658
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.98540   11.01380  -0.02840   -0.25786
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.29550    7.30070  -0.00520   -0.07123
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.98640    7.99060  -0.00420   -0.05256
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.09460    8.10650  -0.01190   -0.14680
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.06110    7.07890  -0.01780   -0.25145
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.60500    8.61760  -0.01260   -0.14621
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新台幣                                 9.92480    9.93920  -0.01440   -0.14488
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新台幣                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.97200    8.97850  -0.00650   -0.07240
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.33790    9.34320  -0.00530   -0.05673
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.96930    8.98250  -0.01320   -0.14695
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.74000   12.72000   0.02000    0.15723
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     12.02000   12.00000   0.02000    0.16667
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.28000   10.28720  -0.00720   -0.06999
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.72620    9.72040   0.00580    0.05967
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.39290    9.38120   0.01170    0.12472
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.31490    9.32140  -0.00650   -0.06973
瀚亞印度基金-人民幣                                                15.33000   15.06000   0.27000    1.79283
瀚亞印度基金-美元                                                  14.08000   13.83000   0.25000    1.80766
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.90000   30.42000   0.48000    1.57791
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.32000   10.19000   0.13000    1.27576
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.22000   10.11000   0.11000    1.08803
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.74000    9.62000   0.12000    1.24740
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.76000    9.64000   0.12000    1.24481
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.53000    9.41000   0.12000    1.27524
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.70000    9.71000  -0.01000   -0.10299
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.67000   14.69000  -0.02000   -0.13615
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.85000    6.85000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.56000    8.57000  -0.01000   -0.11669
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.74690   12.75130  -0.00440   -0.03451
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.45850   14.46000  -0.00150   -0.01037
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.40360   11.40570  -0.00210   -0.01841
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02100   11.03520  -0.01420   -0.12868
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.98600   13.01780  -0.03180   -0.24428
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.07820    9.08230  -0.00410   -0.04514
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.69310    9.69420  -0.00110   -0.01135
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.96210    8.96370  -0.00160   -0.01785
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.65170    8.66280  -0.01110   -0.12813
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.38140    9.40460  -0.02320   -0.24669
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.78830   14.80770  -0.01940   -0.13101
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.78810   10.78810   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.33140   10.32790   0.00350    0.03389
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.43570   12.45210  -0.01640   -0.13170
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                18.60000   18.66000  -0.06000   -0.32154
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.64430   13.64410   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.65000   29.92000  -0.27000   -0.90241
瀚亞高科技基金                                                     69.41000   68.74000   0.67000    0.97469
瀚亞理財通基金                                                     27.88000   27.78000   0.10000    0.35997
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.93000    9.87000   0.06000    0.60790
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.56000    8.49000   0.07000    0.82450
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.99000    8.92000   0.07000    0.78475
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.60000    8.53000   0.07000    0.82063
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.64000    8.58000   0.06000    0.69930
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.47000    8.46000   0.01000    0.11820
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.58000    8.58000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.62000    8.63000  -0.01000   -0.11587
瀚亞菁華基金                                                       24.79000   24.55000   0.24000    0.97760
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      14.41190   14.43880  -0.02690   -0.18630
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.34390    9.36130  -0.01740   -0.18587
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           11.22510   11.24730  -0.02220   -0.19738
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.72090   11.73950  -0.01860   -0.15844
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.07230   10.10560  -0.03330   -0.32952
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.76260   10.81110  -0.04850   -0.44861
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.24470    8.26100  -0.01630   -0.19731
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.08010    8.09300  -0.01290   -0.15940
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.71190    8.72640  -0.01450   -0.16616
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.03890    8.06540  -0.02650   -0.32856
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.06200    8.09830  -0.03630   -0.44824
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.06060   14.06950  -0.00890   -0.06326
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.74940   10.75170  -0.00230   -0.02139
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93950    9.93850   0.00100    0.01006
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.40770   11.41490  -0.00720   -0.06308
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.18510   10.18730  -0.00220   -0.02160
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                          9.91250    9.91870  -0.00620   -0.06251
瀚亞歐洲基金                                                       10.93000   11.01000  -0.08000   -0.72661
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