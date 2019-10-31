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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*6657  華安     20191101 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)
*6695  芯鼎     20191104 新竹科學園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館)        
*8284  三竹     20191106 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)               
*8479  台灣藝術 20191106 高雄市苓雅區中山二路 483 號
*8119  公信     20191108 新北市汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)  
*8349  恒耀     20191111 台南市仁德區上崙里中正路一段 616 號 (本公司保安廠)       
*8059  凱碩     20191113 新北市深坑區北深路三段 147 號
*8127  利汎     20191113 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓
*8374  羅昇     20191113 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
*6553  豐華     20191115 台北市南港區園區街 3 之 2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟) 大會議室  
*4551  智伸科   20191119 桃園市中壢區民權路 398 號 3 樓 (古華花園飯店)              
*5432  達威     20191120 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
*6236  康呈     20191121 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
*6527  明達醫   20191125 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)                 
*4135  天賜爾   20191126 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)  
*5254  欣訊科技 20191127 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓
*6589  台康生技 20191127 新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳 (新竹縣竹北市生醫路二段 8 號 2F)
*1814  東光訊   20191129 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1 紫雲一廳) 
*4193  喬本     20191129 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號
*3391  佳得     20191202 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室
*6572  博錸     20191203 台北市內湖區陽光街 351 號 5 樓 (本公司會議室)              
*8913  全銓     20191203 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (信義安和大樓七樓)            
*2438  翔耀     20191205 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號
 5259  奕智博   20191205 新北市汐止區新台五路一段 97 號 15 樓之 9
*4919  新唐     20191206 新竹科學園區研新三路 4 號 (102 會議室)
*5345  天揚     20191206 香江匯美食館 (桃園市中壢區環西路 2 段 295 號)              
*6699  奇邑     20191209 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議室)               
*3284  太普高   20191210 高雄市大發工業區服務中心 3F 大禮堂 (高雄市大寮區大發工業區華中路一號 3 樓)
*5271  紘通     20191211 新北市五股區新五路三段 25 號 (菊園會館會議室)            
*6131  悠克     20191212 臺北市松山區復興北路 1 號 3 樓之 2(藍色藝文空間)           
*9919  康那香   20191213 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)         

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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