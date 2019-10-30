勞退新制前8月大賺傳明年有望分紅 勞長：努力幫勞工賺錢

新制勞退基金今年前 8 月大賺 1876 億元，收益率達 8.2%，傳出按此績效維持至年底，固定提繳的 688 萬名勞工，每戶可望分紅逾 2.7 萬元，對此，勞動部長許銘春今 (30) 日表示，距離年底還有 2 個月，會努力幫勞工賺錢，按照以往經驗，明年 3 月盈餘就會入帳。

勞動基金運用局日前公布截至今年 8 月底，新制勞退基金規模為 2 兆 4007 億元，收益率 8.20%、收益數 1876.1 億元，目前固定提繳的勞工帳戶約有 688 萬，若按此績效延續至年底，有媒體計算出，平均每戶可望分得逾 2.7 萬元盈餘。

立法院社福及衛環委員會今日初審中高齡者及高齡者就業促進法，許銘春會前表示，勞動基金運用局每個月固定公布投資績效，按照以往經驗，會在隔年 3 月辦理全年度的盈虧分配到勞退新制的個人專戶。

許銘春強調，距離今年結束還有 2 個月，勞動部會繼續努力幫勞工賺錢，希望到年底能維持很好的績效。最新一期的勞動基金運用情形報告將在 11 月 1 日公布。

另外，針對日前美食外送平台勞權引發爭議，許銘春表示，勞動部職安署執行專案勞檢的結果，將在今日下午 3 點對外說明，由於勞檢的內容較繁瑣，需花時間說明細節。

許銘春強調，勞動部一直有規劃後續重點工作，若平台業者與外送員是僱傭關係就沒問題，勞基法及相關法規會予以外送員保障；如果為承攬，希望業者針對外送員、用路人安全擬訂相關配套，並兼顧勞動權益，不要有剝削狀況。