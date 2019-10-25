〈日電貿法說〉急單動能延續Q4估不淡 明年上半年訂單能見度不高中立看待

被動元件通路商日電貿 (3090-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理于耀國表示，10 月延續 9 月 MLCC 急單動能，狀況還不錯，第 4 季也可望淡季不淡，展望未來，于耀國認為，明年上半年訂單能見度仍不高，加上部分客戶今年下半年提前拉貨，營運動能估較為平穩。

于耀國坦言，最近的確有看到 MLCC 急單，且多為消費性電子常用的 0402 型號 MLCC，需求也支撐價格止跌回穩，預估 10 月及第 4 季營運將「淡季不淡」；至於庫存水位方面，目前約 1.7-2.5 個月間，較之前最差的 4-4.5 個月健康。

于耀國進一步指出，近期急單主要是來自終端消費性電子品牌業者，擔憂貿易戰影響及組裝代工廠提前拉貨，進而推升被動元件需求，但與去年下游擔憂缺貨積極搶料的情況有所不同，供需情況也沒有那麼緊俏。

至於明年上半年，于耀國認為，雖然客戶給的預期不是太差，但從經濟成長放緩，及在手訂單能見度不高來看，對明年上半年展望看法較為中立，加上客戶提前拉貨，是否會導致後續需求轉弱，也將是觀察重點。

以日電貿目前產品營收占比來看，MLCC 比重約 43%、電解電容 16%、半導體 IC 15%、固態電容 11%、LED 5%、其他約 10%。若以市場應用來看，電腦等資訊約佔 20%、電源 19%、代工 EMS 17%、通訊 10%、消費性及其他應用約占 34%。