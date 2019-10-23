誠美材明暫停交易 將說明轉投資昆山奇美策略夥伴事宜

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (23) 日表示，因有重大訊息待公布，經證交所同意明 10 月 24 日起暫停交易，據了解，誠美材將針對轉投資昆山奇美增資案、引進外部策略性投資夥伴做出完整說明。

誠美材今年 3 月董事會通過昆山奇美增資案，主要是為解決年初爆發的經營權之爭，加上因應第 3 季產線擴充計畫，不過隨著經營權之爭落幕，加上新產線擴充完成，因此調整增資計畫，將透過引進外部夥伴，搶攻市場占有率，並配合修訂章程，提升營運績效。

據了解，誠美材子公司昆山奇美 2.5 米幅寬新產線，與日東電工合作建置，9 月已開始試產，10 月起小量生產，初期規劃產能約 50 萬平方米，未來將逐步向上提升，滿載產能將達 250 萬平方米。

誠美材董事長何昭陽日前表示，上半年因資金周轉導致購料出問題，但隨著經營權之爭落幕，加上子公司昆山奇美新產線開始小量出貨，預期將逐步走出營運谷底，動能可望持續增溫，第 4 季將回到去年水準。

誠美材 9 月合併營收 11.74 億元，月增 6.38%、年增 0.77%，第 3 季合併營收 34.44 億元，季減 7.19%、年減 3.02%，累計今年前 9 月合併營收 111.79 億元，年增 26.9%