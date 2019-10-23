〈華為5G新品發布〉強攻工業物聯網 華為發布首款商用5G工業模組

週三 (23 日) 華為召開 5G 終端暨新品發布會，華為席間發布了全球首款商用 5G 工業模組 MH5000，主要面向用於 5G 工業物聯網之上，單片售價人民幣 999 元，10 月 23 日開賣。

華為消費者業務 IoT 產品線總裁支浩表示，華為 5G 工業模組源於首款 5G 基頻晶片巴龍 5000，而巴龍 5000 晶片即是採用了台積電 (2330-TW) 7nm 工藝製造，具備 2G/3G/4G/5G 網路兼容性。

支浩表示，華為 5G 工業模組下行速率可以實現 2Gbps，上行速率 230Mbps，預計可以實現工業級 LGA 封裝，AP 算力大概是業界水平的 5 倍。

圖片：華為發布會

圖片：華為發布會

華為稱，華為 5G 工業模組是首發 NSA/SA 5G 的工業模組，可以幫助客戶降低部署成本，且華為 5G 工業模組提供了完整的技術支撐體系：三級服務支持，完備文檔、全套 SDK 工具和開發者社區。

華為表示，MH5000 5G 工業模組亦支持 TrustZone 安全內核，實現啟動安全、儲存安全、加密安全等安全性，另外，該模組還支持多達 18 種硬體接口，包括控制器、傳感器、存儲器、藍牙、WiFi、GNSS 等應用。