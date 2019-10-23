〈金管會立院備詢〉儲蓄險保費喊漲 顧立雄：不希望保險業淪為吸金大賽 保障比例應提高

儲蓄險保費明 (2020) 年喊漲，引發立委王榮璋、林德福等人關切，金管會主委顧立雄今 (23) 日表示，不希望保險業淪為吸金大賽，保險公司賣的是安心的保障，與至少 10 年、20 年與 30 年的長期承諾，昨日 IMF 也已示警匯率與存續期錯配的風險，保險公司應正視這些問題，儲蓄險的保障比例一定要提高，而不是一直銷售主打理財的儲蓄型保單。

顧立雄日前透露調降保單責任準備金、但未公布降幅，但今天公布，依過去一年多來來各幣別公債利率水準趨勢，並考量各國央行持續維持寬鬆政策，將調降保單準備金利率，美元、新台幣、人民幣各降 1 碼（0.25 百分點），保障範圍及保費可能調整。

責任準備金利率愈低，保費將愈貴，等於明年保費漲定了，顧立雄表示，保險公司賣的是安心保障，與至少 10 年、20 年與 30 年的長期承諾，不是像在市場上買青菜、蘿蔔，對保戶來說，注重的是保費變貴，但重點不是價格，而是要看保險公司的安心承諾是不是能做到。

顧立雄強調，就保險公司來說，不希望保險業淪為吸金大賽，保費年年漲，也要檢視承諾的 3-4% 報酬率，從永續角度來看是否可做到，特別是昨日 IMF 已經示警匯率與存續期錯配的風險，保險公司應該正視這些問題。

顧立雄表示，金管會從監理角度，幫保戶看好保險公司資本是否充實，壽險保費每年增加，總保費收入都在新台幣 3 兆元左右，扣掉保險給付後約 2 兆多元，保費若年年成長，國內投資胃納量不夠，加上若繼續以高利率的儲蓄險吸金，壽險業資金過剩狀況下就勢必要從事高風險投資。

王榮璋還指出，有壽險公司公然在網站上打出「買起來、買起來，晚了你就買不到」，訴求儲蓄險保單要漲價的情況，甚至傳出有業務員以保單可能停售刺激銷量；對此，顧立雄強調，壽險公司不得有訴求停售效應的行銷，儲蓄險一定不會消失，重要的是保單設計，保險重點是賣保障不是理財，保障比例一定要提高，美國同樣也有提高保障比例的要求，也沒有出現保費懸崖的狀況，會請保險局檢視各壽險公司的行銷內容是不是涉及不當行銷。