◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 10347 0 00637L 元大滬深300正2 -5378 0 2317 鴻海 8992 32101 2313 華通 -2317 14809 00672L 元大S&P原油正2 4965 0 0056 元大高股息 -2221 75571 6153 嘉聯益 3142 2460 2886 兆豐金 -2073 -18334 2337 旺宏 3108 -9757 2408 南亞科 -1714 -12169 3037 欣興 2956 3554 2409 友達 -1606 27063 00633L 富邦上証正2 2584 0 00673R 元大S&P原油反1 -1505 0 00677U 富邦VIX 2563 0 2323 中環 -1219 -5504 2888 新光金 2419 10771 4915 致伸 -1053 670 3481 群創 2399 58461 2383 台光電 -1028 -1772 2382 廣達 2355 -16937 8046 南電 -945 -2551 2301 光寶科 2073 -1019 00850 元大臺灣ESG永續 -944 -4643 2392 正崴 1901 2691 2892 第一金 -848 -905 00655L 國泰中國A50正2 1578 0 2102 泰豐 -704 -562 2884 玉山金 1572 -6914 1101 台泥 -667 -2026 2912 統一超 1531 1752 1722 台肥 -622 -2803 2883 開發金 1498 -5813 1216 統一 -591 -10566 2303 聯電 1469 17397 1312 國喬 -586 -3982 00642U 元大S&P石油 1451 0 3049 和鑫 -568 -585 2002 中鋼 1428 -4760 3702 大聯大 -556 -8781 6116 彩晶 1353 -9125 00693U 華頓S&P黃豆 -521 0 3231 緯創 1235 12686 1312A 國喬特 -516 0 5871 中租-KY 1204 2705 2347 聯強 -434 -4299 2448 晶電 1078 6363 3673 TPK-KY -417 432 2887 台新金 1054 1534 2340 光磊 -410 -584 2891 中信金 955 6329 1102 亞泥 -407 -2957 2105 正新 941 7838 4927 泰鼎-KY -393 -1272 2603 長榮 940 6082 3406 玉晶光 -390 -1034 2330 台積電 924 4129 6278 台表科 -381 -1502 2618 長榮航 880 10913 2338 光罩 -378 1100 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股