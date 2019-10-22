新聞
0

◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          10347         0    00637L 元大滬深300正2         -5378         0  
2317   鴻海                    8992     32101    2313   華通                   -2317     14809  
00672L 元大S&P原油正2          4965         0    0056   元大高股息             -2221     75571  
6153   嘉聯益                  3142      2460    2886   兆豐金                 -2073    -18334  
2337   旺宏                    3108     -9757    2408   南亞科                 -1714    -12169  
3037   欣興                    2956      3554    2409   友達                   -1606     27063  
00633L 富邦上証正2             2584         0    00673R 元大S&P原油反1         -1505         0  
00677U 富邦VIX                 2563         0    2323   中環                   -1219     -5504  
2888   新光金                  2419     10771    4915   致伸                   -1053       670  
3481   群創                    2399     58461    2383   台光電                 -1028     -1772  
2382   廣達                    2355    -16937    8046   南電                    -945     -2551  
2301   光寶科                  2073     -1019    00850  元大臺灣ESG永續         -944     -4643  
2392   正崴                    1901      2691    2892   第一金                  -848      -905  
00655L 國泰中國A50正2          1578         0    2102   泰豐                    -704      -562  
2884   玉山金                  1572     -6914    1101   台泥                    -667     -2026  
2912   統一超                  1531      1752    1722   台肥                    -622     -2803  
2883   開發金                  1498     -5813    1216   統一                    -591    -10566  
2303   聯電                    1469     17397    1312   國喬                    -586     -3982  
00642U 元大S&P石油             1451         0    3049   和鑫                    -568      -585  
2002   中鋼                    1428     -4760    3702   大聯大                  -556     -8781  
6116   彩晶                    1353     -9125    00693U 華頓S&P黃豆             -521         0  
3231   緯創                    1235     12686    1312A  國喬特                  -516         0  
5871   中租-KY                 1204      2705    2347   聯強                    -434     -4299  
2448   晶電                    1078      6363    3673   TPK-KY                  -417       432  
2887   台新金                  1054      1534    2340   光磊                    -410      -584  
2891   中信金                   955      6329    1102   亞泥                    -407     -2957  
2105   正新                     941      7838    4927   泰鼎-KY                 -393     -1272  
2603   長榮                     940      6082    3406   玉晶光                  -390     -1034  
2330   台積電                   924      4129    6278   台表科                  -381     -1502  
2618   長榮航                   880     10913    2338   光罩                    -378      1100  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股

相關個股

留言載入中...P

相關新聞