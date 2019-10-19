〈熱門股〉12吋需求回溫 環球晶周漲近13%創半年新高

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 受惠 12 吋矽晶圓需求回溫，現貨價、長約價都可望持穩，外資喊買並上調目標價，激勵本周股價走勢強勁，周五 (18 日) 終場收在 367 元，創近半年新高價，股價周漲 12.92%。

環球晶客戶庫存已去化至一定水位，12 吋磊晶 (Epitaxial) 需求回溫，而拋光 (polished) 矽晶圓方面，由於近來記憶體價格止跌，若走勢持穩，預期年底前，拋光矽晶圓需求也可望回溫，看好今年下半年落底。

法人看好，環球晶 12 吋客戶庫存已去化至一定水位，在 12 吋需求回穩下，加上長約護體、現貨價平盤，第 4 季營收表現，可望持穩第 3 季。

美系外資認為，半導體矽晶圓景氣將在 2020 年反轉，雖然 6 吋與 8 吋需求仍低迷，但 12 吋矽晶圓需求回溫，估明年初現貨價就會回穩，且明年環球晶 (6488-TW) 長約價可望持穩，重申「加碼」評等，目標價由 309 元上調至 389 元。

環球晶 9 月合併營收 50.5 億元，月增 5.8%，年增 0.8%；第 3 季合併營收 143.03 億元，季減 2.7%，年減 5.7%；前 9 個月累計營收 445.88 億元，年增 2.64%。