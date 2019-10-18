智慧音箱明年出貨成長26% 台IC設計廠營運迎活水

研調機構集邦拓墣今 (18) 日出具報告指出，智慧音箱明年在低價及機海策略下，市場將快速擴張，加上廠商為吸引消費者，將搭載顯示螢幕、相機模組等，估明年智慧音箱出貨量可望竄升至 1.7 億台，年增 26%，法人認為，隨著智慧音箱市場接受度提高，台廠鈺太 (6679-TW)、晶豪科 (3006-TW)、盛群 (6202-TW)、鈺創 (5351-TW)、瑞昱 (2379-TW) 等，營運動能看增。

MEMS 麥克風廠鈺太今年受惠 TWS(真無線藍芽耳機) 需求強勁，累計前 3 季營收 10.1 億元，年增 23.95%，隨著語音市場成兵家必爭之地，智能音箱將成為繼 TWS 後，下一個具潛力產品，鈺太智能音箱營收比重近 1 成，未來人機間的互動越趨緊密，帶動麥克風需求增加，明年出貨可望再成長。

晶豪科、鈺創前日傳出打進小米旗下小愛音箱萬能遙控版供應鏈，鈺創先前即為小愛音箱 MINI 的供應鏈，如今再打入萬能遙控版，可望隨著智能音箱銷售量暢旺而受惠。

晶豪科則以音頻放大器打入小愛觸控螢幕智慧音箱，加上記憶體已獲天貓、京東的 AI 音箱採用，第 3 季營收達 32.44 億元，創下歷史新高。

瑞昱為語音市場先進者，近期打入亞馬遜亞馬遜 Echo 系統智慧家電的語音晶片供應商，且智慧音箱市場主打聲控調整網路設定，連帶 WiFi 晶片需求提升。