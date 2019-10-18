桃機三航廈波浪屋頂改平頂 北邊登機廊廳最快明年5月動工

桃園機場第三航廈主體工程三度流標，桃機公司今 (18) 日向交通部報告變更設計，在不增加預算前提下，屋頂設計確定簡化，波浪造型將改為平頂，玻璃天窗也被取消，另外，預計先建北邊的登機廊廳，最快明年 5 月動工，2023 年下半年啟用。

桃機公司董事長王明德表示，與設計團隊達成共識，第三航廈屋頂設計將簡化，原本波浪造型改為平頂，大片玻璃天窗也取消，原先設計的 13 萬朵雲頂天花，只保留室內 9 萬朵，室外的 4 萬朵則取消，以降低工程難度，甚至不排除再縮減。

為了加速第三航廈進度，紓解桃機旅運量連年成長的壓力，桃機公司建議，三航廈北邊登機廊廳先行單獨施工，下周將向交通部報告詳細預算及施工，預計年底前公告招標，最快明年 5 月動工，2023 年下半年啟用。

桃機第三航廈是由英國團隊設計，建築外觀講求流線型，猶如一隻飛鳥展翼，大廳屋頂更用 13 萬個花瓣流動造形鋁管，壯觀美麗，但工程難度過高，造成三航廈三次招標都流標，沒人敢蓋。

桃機公司今年初提出第三航廈興建工程計畫修正，獲行政院同意，總經費從原先 746 億元，增加至 782 億元，主體工程約 440 多億元，完工期限延至 2023 年底，2024 年試營運。