官方消息指出，區塊鏈瀏覽器 Brave 的每月活躍用戶已達 800 萬；每日活躍用戶超過 280 萬；訂閱其廣告平台的內容創作者也已達到 290,000 名。

Brave 表示，訂閱者當中有 200,000 名是 YouTube 創作者；33,000 名是網站發布者或創作者；15,000 名是 Twitch 直播者，而自 8 月 1 日 Brave 宣布在 Twitter 上開放 BAT 代幣打賞功能以來，已有 28,000 個 Twitter 帳戶加入。

據悉，Brave 推出之初原主打「廣告屏蔽功能」，直到 6 個月前才開始啟動「Brave Ads」，可讓用戶在觀看廣告後，以 BAT 代幣的形式獲得 70% 的廣告營收，迄今為止，Brave Ads 已成功完成 385 個廣告活動。 Brave 還聲稱，其廣告具有很高的用戶參與率，「點擊率達到 14％（行業平均水平僅為 2％）。更重要的是，當中有 12％ 的廣告頁面停留停留時間達 10 秒鐘或以上。」

2017 年，Mozilla 及 Firefox 聯合創始人、BAT 項目創始人 Brendan Eich 抓住軟件應用開發向輕量級轉化的趨勢，以廣告過濾和隱私安全為賣點，再結合區塊鏈的代幣經濟模型作為激勵方式開發出 Brave 瀏覽器，更開放 Twitch 直播主、YouTuber 及網站所有者註冊為 Brave 內容創建者，允許他們接受來自觀眾、讀者或粉絲的 BAT 捐贈。用戶只要在瀏覽器設置頁面手動啟用支付系統，即可將他們的社群媒體帳戶連接到瀏覽器內的 BAT 錢包，以捐贈或接受加密貨幣獎勵。

區塊客 9 月報導，根據應用商店 Google Play 最新排名數據顯示，區塊鏈瀏覽器 Brave 已在日本超越 Firefox、Opera 和 Chrome 等競爭對手，穩居榜單第 10 名。

這篇文章 區塊鏈瀏覽器 Brave 漸受歡迎，每月活躍用戶達 800 萬 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』