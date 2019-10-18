新聞
0

◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月18日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1912733   5806649    32.94  
0061   元大寶滬深          206050    317616    64.87  
2885   元大金              145354  11686232     1.24  
2883   開發金              135600  14965982     0.91  
006205 富邦上証            130107    325736    39.94  
006206 元大上證50          109110    121778    89.60  
2823   中壽                 94162   4463582     2.11  
00739  元大MSCI A股         91564    129988    70.44  
3045   台灣大               82289   3467953     2.37  
6116   彩晶                 70310   3133933     2.24  
006207 FH滬深               66006     93892    70.30  
00639  富邦深100            62903    234403    26.84  
2610   華航                 60747   5420984     1.12  
1312   國喬                 55241    906620     6.09  
2881   富邦金               47807  10233603     0.47  
2017   官田鋼               45013    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2891   中信金               37666  19496989     0.19  
2882   國泰金               37265  13169210     0.28  
01002T 土銀國泰R1           36025   1393000     2.59  
0055   元大MSCI金融         34902     37154    93.94  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     33636    110012    30.57  
00648R 元大S&P500反1        32884    169688    19.38  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
2337   旺宏                 30933   1840013     1.68  
01001T 土銀富邦R1           29411    583000     5.04  
1102   亞泥                 29389   3361447     0.87  
2323   中環                 27812   1158881     2.40  
00633L 富邦上証正2          26822    388458     6.90

相關個股

留言載入中...P

相關新聞