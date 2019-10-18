◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月18日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1912733 5806649 32.94 0061 元大寶滬深 206050 317616 64.87 2885 元大金 145354 11686232 1.24 2883 開發金 135600 14965982 0.91 006205 富邦上証 130107 325736 39.94 006206 元大上證50 109110 121778 89.60 2823 中壽 94162 4463582 2.11 00739 元大MSCI A股 91564 129988 70.44 3045 台灣大 82289 3467953 2.37 6116 彩晶 70310 3133933 2.24 006207 FH滬深 66006 93892 70.30 00639 富邦深100 62903 234403 26.84 2610 華航 60747 5420984 1.12 1312 國喬 55241 906620 6.09 2881 富邦金 47807 10233603 0.47 2017 官田鋼 45013 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2891 中信金 37666 19496989 0.19 2882 國泰金 37265 13169210 0.28 01002T 土銀國泰R1 36025 1393000 2.59 0055 元大MSCI金融 34902 37154 93.94 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 33636 110012 30.57 00648R 元大S&P500反1 32884 169688 19.38 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 2337 旺宏 30933 1840013 1.68 01001T 土銀富邦R1 29411 583000 5.04 1102 亞泥 29389 3361447 0.87 2323 中環 27812 1158881 2.40 00633L 富邦上証正2 26822 388458 6.90