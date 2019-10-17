〈潤寅詐貸案開罰〉金管會提四大措施 強化應收帳款授信

老牌貿易商潤寅今年爆發詐貸案，金管會今 (17) 日對缺失銀行開罰之餘，還督導銀行公會就本案經驗提出制度面的四大措施，讓銀行業可以遵循辦理，也希望藉此強化應收帳款授信作業以記取教訓。

金管會說明，銀行辦理潤寅集團關聯戶的應收帳款融資 (承購) 業務主要問題在於照會作業、審查單據作業、控管集團風險措施、銀行部門間通報機制等未臻完善，因此金管會已推動應收帳款授信作業面及制度面的強化措施，包括以下四部分：

(一) 督導銀行公會擬定應收帳款融資 (承購) 業務最佳實務作法供銀行業參考：精進銀行徵信、授信作業與貸後管理作業，包含強化照會作業確認買方知悉、審查運送單據以查證交易真實性、查詢該筆發票有無重複融資、對同一買方或賣方訂定風險承擔限額等控管集團風險措施、存款部門及授信部門應建立同步通報機制等。

(二) 精進聯徵中心資料查詢措施：

金管會表示，為使應收帳款暴險充分揭露，聯徵中心將蒐集賣方轉讓的應收帳款額度、預支價金額度及餘額，以「表外方式」列示 (不含買方資訊)。並將應收帳款融資、有追索權應收帳款承購、無追索權應收帳款承購三類業務，以子目或代號予以區分。聯徵中心亦將就銀行報送的發票資訊，比對重複融資的發票，提供銀行查詢使用。

金管會還要求，承作應收帳款融資 (承購) 業務的金融機構，應落實將發票資料報送至聯徵中心，並將無追索權應收帳款承購業務賣方轉讓的應收帳款額度、預支價金額度及餘額等資料報送該中心，以利銀行查詢是否有重複融資及客戶應收帳款賣斷的預支情形。

(三) 本次因部分金融機構於受理潤寅集團關聯戶新臺幣匯款作業，對於匯款人與實際資金提供者不同時，並未註記，致受款行無從發現異狀，金管會亦要求金融機構於受理國內匯款交易時，如有匯款人與扣款帳戶不一致的情形時，應於匯款單上附言欄附註說明「匯款人非扣款帳戶本人」，並請金融機構自行訂定相關內部控制規範，以評估辨別是否有異常或疑似洗錢或資恐交易。

(四) 金管會亦鼓勵金融機構考量加入中小企業融資服務平台，除可取得企業營運資訊作為貸款評估的參考外，該平台介接財政部財政資訊中心的發票驗證服務，亦有利於金融機構貸後管理及查核交易的真實性。

金管會指出，銀行辦理應收帳款融資 (承購) 業務，有助於廠商及企業營運資金週轉運用，對於銀行而言，亦屬資金用途與還款來源明確的授信，希望透過本次經驗，精進銀行徵信、授信與貸後管理上制度面與銀行執行面的專業效能，健全銀行業務經營。