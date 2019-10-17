〈潤寅詐貸案開罰〉一口氣開鍘9家銀行 祭出800萬元罰單

老牌貿易商潤寅今 (2019) 年涉嫌向 13 家銀行詐貸 84 億元，金管會經過專案金檢，今 (17) 日針對作業有缺失的 9 家銀行，一口氣共開罰達 800 萬元。

潤寅今年 6 月無預警失聯，涉嫌以不實交易及假發票，向 13 家銀行詐貸 84 億元，預估銀行最大損失為 55 億元。金管會也針對各銀行辦理潤寅集團授信案展開專案金檢，了解授信業務作業是否涉有缺失。

金管會今天宣布金融檢查結果，並且予以核處，一口氣開鍘 9 家銀行，包括：台企銀、王道銀、華南銀、國泰世華銀、第一銀和合庫銀、兆豐銀、元大銀和星展銀。

其中，台企銀和王道銀都屬於徵授信缺失，各被罰 200 萬元最多；其餘為存匯作業缺失，華南銀遭罰 150 萬元、國泰世華銀和第一銀各 100 萬元，合庫 50 萬元，此 6 家銀行合計遭罰 800 萬元。而兆豐銀、元大銀和星展銀，因情節較輕，金管會僅處以糾正、沒有罰鍰。

13 家被詐貸的銀行中，還有玉山銀、陽信銀、高雄銀及安泰銀等 4 家銀行，因為經查未有缺失，因此並未受到金管會懲處。

金管會銀行局表示，潤寅集團授信額的前五大曝險銀行，分別是王道銀有 14 億元、台企銀 13 億元、星展銀 9 億元 元大銀 8 億元、兆豐銀 6 億元。