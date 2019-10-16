〈昇達科法說〉布局5G通訊市場 毫米波傳輸已占8%營收 將迎成長期

高頻微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (16) 日召開法說會，對於市場關心昇達科 5G 通訊布局，吳東義表示，5G 回傳速度要快，需要運用毫米波技術，今年相關產品已占營收約 8%，幾乎都是華為訂單，未來衛星通訊的市場也是另一重點。

吳東義指出，昇達科營收集中華為，主要還是因為華為技發展走在前端，其餘還有愛立信與其他客戶，現在儘管該技術應用尚未普及，但昇達科現在已陸續協助客戶進行設計，預估 2021 年 5G 毫米波需求將熱絡，商機會起來。

昇達科耕耘衛星寬頻通訊市場多年，吳東義會中指出，衛星寬頻過去幾年因為傳輸速度問題，一直未被廣泛運用，但其實衛星寬頻不是任何取代性質，而為補強作用，但現在產業結構開始改變，未來物聯網在全球互動的過程中，衛星寬頻需求將起來，且昇達科耕耘已久的低軌道衛星效應開始浮現，未來 3 年有機會占營收 30-40%。

吳東義強調，昇達科 2019 到 2021 年 4G 相關需求將穩定貢獻營收，年營收成長率至少 10%，轉換器產品也將穩定成長，占營收 10%，還有衛星寬頻產品 3 年內也將倍數成長，營收占比上看 40%，另外，市場關注的 5G，預計初期市場的回傳網路，也可為公司帶來助益。

看好 5G 商機，昇達科也投資新創公司雷捷電子，發展第 5 代行動通訊毫米波小基站高效能前端模組，用於 5G 毫米波小基站，10 月 2 日獲經濟部審查補助計畫通過，為業界唯一申請到計畫補助。