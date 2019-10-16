南山人壽代理董座尹崇堯月底將二次面試 是否真除最快11月揭曉

南山人壽代理董事長尹崇堯能否順利真除董座，必須得通過金管會兩道面試關卡，金管會主委顧立雄今 (16) 日透露，尹崇堯已在日前到金管會面試，本 (10) 月底還有第二關，由副主委上陣，據悉最快 11 月就能准駁尹能否擔任南山人壽董事長。

顧立雄今天出席金融研訓院「美中貿易戰升級 台灣的新機會」研討會，會後受訪針對南山人壽申請尹崇堯接任董事長一案做上述回應，媒體追問，安排第二次面試難道是第一關沒過，所要要第二關「補考」嗎？顧立雄說，第一次面試是給他準備資料，強調沒有過不過的問題。

據悉，尹崇堯已在本月 9 日由保險局長施瓊華親自面試，但考量南山人壽規模龐大、尹的金融資歷尚淺，無法單就書面審查就能實際了解，加上外界普遍認為尹崇堯年紀較輕，因此認為有必要安排第二次面試，屆時將由金管會副主委黃天牧擔任面試官。

官員表示，過去保險公司經營高層多半是內升，通常擔任過總經理、副總等職務，在保險業具備深厚實務歷練，也與保險局往來頻繁，因此升任董、總時，通常由保險局官員面試即可。官員還強調，南山人壽董事長人事案，本來就計畫兩次面試。

南山人壽的「境界成就」數位轉型計畫因問題不斷，遭金管會重罰 3000 萬，前董座杜英宗更遭金管會勒令停職，南山人壽董事會推選大股東尹衍樑之子尹崇堯擔任董座，並向金管會申請待准。