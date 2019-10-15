◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧10月15日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0059 富邦金融 19197 973 1972.97 0058 富邦發達 10782 696 1549.14 0057 富邦摩台 24284 5027 483.07 00729R 第一金工業30反1 2812 598 470.23 00699R 元大美債7-10反1 4691 1214 386.41 00733 富邦臺灣中小 20781 6466 321.39 00704L 台新MSCI台灣正2 4359 1378 316.33 00770 國泰北美科技 4183 1458 286.90 00667 元大韓國 2588 929 278.58 00702 泰標普低波高息 13199 5188 254.41 00757 統一FANG+ 11530 4994 230.88 00698L 元大美債7-10正2 3614 1649 219.16 00705R 台新MSCI台灣反1 3838 1815 211.46 00743 國泰中國A150 16834 8847 190.28 0051 元大中型100 11256 9000 125.07 00735 國泰臺韓科技 8133 6789 119.80 00663L 禤齠O灣加權正2 3622 3309 109.46 0054 元大台商50 10440 10624 98.27 0055 元大MSCI金融 34890 37154 93.91 008201 BP上證50 1429 1549 92.25 006206 元大上證50 108589 121778 89.17 00681R 元大美債20反1 6207 7094 87.50 00714 益道瓊美國地產 4539 5567 81.53 0053 元大電子 4637 5988 77.44 00707R 元大S&P日圓反1 3756 4855 77.36 00649 FH香港 4020 5272 76.25 00852L 禤鶿拕篧D瓊正2 12186 16865 72.26 006207 FH滬深 65975 93892 70.27 00739 元大MSCI A股 91602 131488 69.67 0061 元大寶滬深 206518 317616 65.02