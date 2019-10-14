◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 宏洲 富邦科技 智伸科 大統新創 興泰 上海商銀 嘉裕 元大台商50 華通 本盟 宏亞 東華 元大MSCI金融 中環 銘旺科 恆大 大魯閣 富邦摩台 燿華 旭隼 南染 立益 富邦發達 智寶 遠雄來 新紡 佳和 富邦金融 銘旺科 統領 佳和 聯發 元大MSCI台灣 連宇 威宏-KY 怡華 昶和 永豐臺灣加權 吉祥全 泰昇-KY 偉全 本盟 元大台灣50正2 揚智 昶和 正道 富邦日本 晟鈦 大統新創 瑞利 國泰日經225 晶相光 亞崴 正峰新 元大歐洲50 嘉威 程泰 億泰 元大日經225 世芯-KY 吉茂 懷特 元大美元指數 茂林-KY 百達-KY 士紙 元大美元指數正2 康控-KY 氣立 燁興 兆豐藍籌30反1 立積 台硝 千興 國泰股利精選30 東科-KY 元禎 威致 元大S&P日圓反1 百一 永記 華豐 富邦歐洲 鈞寶 毛寶 首利 FH彭博新興債 互億 日勝化 麗正 群益道瓊美國地產 訊芯-KY 德淵 東訊 FH富時高息低波 昇陽半導體 三福化 錸德 國泰RMB短期報酬 夆典 士紙 倫飛 富邦臺灣中小 遠雄來 東明-KY 虹光 新光內需收益 杜康-DR 六暉-KY 威盛 FH美國金融股 陽光能源-DR 申豐 浩鑫 新光中國政金綠債 燿華 國碩 新光投等債15+ 震旦行 銘旺科 新光ICE美國權值 隴華 統懋 台新全球AI 翔耀 翔耀 大飲 太空梭 太空梭 南染 遠見 兆勁 宏洲 聯德 麗臺 嘉裕 泰碩 吉祥全 東華 玉晶光 憶聲 大魯閣 融程電 科風 立益 力銘 力特 佳和 世芯-KY 喬鼎 聯發 圓展 正達 昶和 銘鈺 晟鈦 本盟 穎漢 聯德 正道 立積 同泰 瑞利 迎廣 新世紀 正峰新 研揚 誠研 華電 陞泰 誠創 億泰 華友聯 嘉威 懷特 愛山林 聯合再生 士紙 皇昌 力銘 燁興 潤弘 亞太電 千興 遠雄來 達能 威致 夏都 太極 華豐 雲品 誠美材 首利 鳳凰 奕智博 麗正 欣欣 慧友 東訊 統領 悠克 錸德 客思達-KY 友勁 倫飛 凱羿-KY 百一 虹光 日成-KY 捷泰 威盛 阿瘦 天瀚 浩鑫 格威傳媒 迅杰 國碩 神州-DR 華上 銘旺科 晨訊科-DR 光麗-KY 統懋 友佳-DR 元晶 翔耀 一零四 華冠 太空梭 欣天然 裕豐 兆勁 新海 寶徠 麗臺 欣高 皇昌 吉祥全 新麗 陽明 憶聲 台數科 六福 科風 鋼聯 康師傅-DR 力特 必應 聖馬丁-DR 喬鼎 基勝-KY 神州-DR 正達 威宏-KY 同方友友-DR 晟鈦 政伸 晨訊科-DR 聯德 吉源-KY 友佳-DR 同泰 陽光能源-DR 新世紀 精熙-DR 誠研 中福 誠創 雷虎 嘉威 中視 聯合再生 秋雨 力銘 新利虹 亞太電 國光生 達能 太極 誠美材 奕智博 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 皇昌 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生