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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名           目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
愛山林   經理人         許懷泉        2,748,000  500,000 一般交易
弘憶股   法人董事代表人 葉佳紋          439,065  439,065 一般交易
三能-KY  董事配偶       蔡豐隆之配偶  1,321,700  100,000 贈與     蔡豐隆
三能-KY  董事配偶       祭豐隆之配偶  1,221,700   26,000 贈與     蔡明達
三能-KY  董事配偶       蔡豐隆之配偶  1,195,700   29,000 贈與     蔡明翰

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名      目前持股  轉讓股數 方式     受讓人
訊達     大股東     凌群電腦 5,636,909 1,496,000 一般交易
良維     董事       謝天賦   2,797,014   797,014 洽特定人 金立紘代表人謝天賦

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         目前持股 轉讓股數 方式 受讓人
醣基     董事       中央研究院 48,000,000  297,600 贈與 方俊民
醣基     董事       中央研究院 47,702,400   80,000 贈與 吳岱娜
醣基     董事       中央研究院 47,622,400  240,000 贈與 林昆賢
醣基     董事       中央研究院 47,382,400   19,000 贈與 柳公政
醣基     董事       中央研究院 47,363,400  216,000 贈與 莊博凱
醣基     董事       中央研究院 47,147,400   23,000 贈與 莊宏揚
醣基     董事       中央研究院 47,124,400   78,000 贈與 葉士齊
醣基     董事       中央研究院 47,046,400   46,800 贈與 鄭義循
醣基     董事       中央研究院 46,999,600   36,000 贈與 蔡長昇
醣基     董事       中央研究院 46,963,600   26,000 贈與 施沙晉

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名         受讓人                   目前持股 轉讓持股
美達科技 董事       陳梅開發     群益金鼎                5,109,407  215,000
美達科技 董事       錫瑋投資     群益金鼎                1,578,351   60,000
美達科技 董事       雄維投資     群益金鼎                3,156,695  120,000
美達科技 經理人     邵基明       群益金鼎                  435,768   10,000
美達科技 董事配偶   陳林杰之配偶 群益金鼎                  572,247  105,000
美達科技 董事配偶   陳林杰之配偶 證券投資人及期貨保護中心  467,247    1,000
美達科技 經理人     曹君宇       群益金鼎                  657,647   20,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分     姓名   未轉讓股數  持有股數  申報股數
愛山林   經理人         許懷泉    432,000 2,748,000   500,000
未轉讓理由：其他：個人理財規劃
弘憶股   法人董事代表人 葉佳紋    439,065   439,065 2,090,065
未轉讓理由：股價不理想

6.上櫃公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名     未轉讓股數  持有股數  申報股數
浩鼎     經理人     游丞德       93,000   637,128   120,000
未轉讓理由：股價不理想
訊達     大股東     凌群電腦  1,261,000 5,636,909 1,292,000
未轉讓理由：股價不理想
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