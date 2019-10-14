◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月14日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 00632R 元大台灣50反1 1964696 5419149 36.25 0061 元大寶滬深 206432 318116 64.89 2885 元大金 145213 11686232 1.24 2883 開發金 138267 14965982 0.92 006205 富邦上証 130861 326736 40.05 006206 元大上證50 108482 121778 89.08 2823 中壽 94671 4463582 2.12 00739 元大MSCI A股 91273 131988 69.15 3045 台灣大 82564 3467953 2.38 6116 彩晶 70958 3133933 2.26 006207 FH滬深 65933 93892 70.22 2610 華航 64102 5420984 1.18 00639 富邦深100 63448 234403 27.07 1312 國喬 55478 906620 6.12 2881 富邦金 48478 10233603 0.47 2017 官田鋼 45013 341867 13.17 01005T 三鼎 43598 385179 11.32 2882 國泰金 42225 13169210 0.32 2891 中信金 38324 19496989 0.20 00648R 元大S&P500反1 37245 166188 22.41 01002T 土銀國泰R1 36025 1393000 2.59 0055 元大MSCI金融 34911 37154 93.96 2847 大眾銀 34304 2789078 1.23 00713 元大台灣高息低波 33690 110012 30.62 2337 旺宏 32754 1840013 1.78 3009 奇美電 31633 7212611 0.44 1102 亞泥 29761 3361447 0.89 01001T 土銀富邦R1 29410 583000 5.04 00633L 富邦上証正2 28293 414458 6.83 2323 中環 27496 1158881 2.37