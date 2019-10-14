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◆台灣集中市場自營商庫存張數前30名

台北‧10月14日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1      1964696   5419149    36.25  
0061   元大寶滬深          206432    318116    64.89  
2885   元大金              145213  11686232     1.24  
2883   開發金              138267  14965982     0.92  
006205 富邦上証            130861    326736    40.05  
006206 元大上證50          108482    121778    89.08  
2823   中壽                 94671   4463582     2.12  
00739  元大MSCI A股         91273    131988    69.15  
3045   台灣大               82564   3467953     2.38  
6116   彩晶                 70958   3133933     2.26  
006207 FH滬深               65933     93892    70.22  
2610   華航                 64102   5420984     1.18  
00639  富邦深100            63448    234403    27.07  
1312   國喬                 55478    906620     6.12  
2881   富邦金               48478  10233603     0.47  
2017   官田鋼               45013    341867    13.17  
01005T 三鼎                 43598    385179    11.32  
2882   國泰金               42225  13169210     0.32  
2891   中信金               38324  19496989     0.20  
00648R 元大S&P500反1        37245    166188    22.41  
01002T 土銀國泰R1           36025   1393000     2.59  
0055   元大MSCI金融         34911     37154    93.96  
2847   大眾銀               34304   2789078     1.23  
00713  元大台灣高息低波     33690    110012    30.62  
2337   旺宏                 32754   1840013     1.78  
3009   奇美電               31633   7212611     0.44  
1102   亞泥                 29761   3361447     0.89  
01001T 土銀富邦R1           29410    583000     5.04  
00633L 富邦上証正2          28293    414458     6.83  
2323   中環                 27496   1158881     2.37
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