賈躍亭在美申請破產重組 表態回國推動FF中國業務

Faraday Future(法拉第未來, FF) 週一 (14 日) 在官網證實，公司創辦人兼 CPUO 賈躍亭 10 月 13 日已在美國申請第 11 章個人破產重組。FF 表示，此舉將徹底解決賈躍亭在國內的債務問題，不會影響 FF 公司正常營運。

賈躍亭也是樂視控股集團創辦人及前董事長，但卻在樂視危機後長期滯美，未處理他在中國留下的大量債務，也因此被列入「全國失信執行人名單」。

賈躍亭債務處理小組也透過微博發表聲明，指出賈躍亭主動申請個人破產重組，將成為解決他餘下債務並保障債權人利益的最佳方案。

聲明指出，截至目前賈躍亭先生已替公司償還債務超 30 億美元，待償還債務總額約為 36 億美元，減去已凍結待處置國內資產以及可轉股的擔保債務，債務淨額約為 20 億美元。

聲明說，個人破產重組方案完成後，賈躍亭把個人所持有的全部 FF 股權和相關收益權轉讓給債權人，個人擔保義務和債務得以解除，從而可以回國推動和落實 FF 中美雙主場戰略，這對 FF 成功融資和未來 IPO 都是重大利好，尤其對 FF 中國業務的快速發展意義重大。

分析師表示，此一方案意味著，債權人將提前拿到賈躍亭全部資產及其收益權，賈躍亭也不再持有任何 FF 股權。

此外，賈躍亭將繼續以公司創始人和 CPUO 的身份，帶領 FF 團隊並履行相關職務以完成戰略目標。

聲明指出，此次債權人投票行為僅為確立賈躍亭個人破產重組方案，而非具體債務金額，債務金額將經由美國法院進行最終審核及確認。

此前，在經歷多次資產被凍結、拍賣之後，賈躍亭在中國的資產事實上已經被清零，本次在美申請破產重組，也意味著賈躍亭放棄了所有美國資產。