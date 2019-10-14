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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/09  108/10/08  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.01000   18.72000   0.29000    1.54915
元大標普500單日反向1倍基金                                       12.37000   12.19000   0.18000    1.47662
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       12.57000   12.39000   0.18000    1.45278
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.69000   13.52000   0.17000    1.25740
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                      12.08000   11.93000   0.15000    1.25733
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.69000    9.58000   0.11000    1.14823
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 12.66000   12.52000   0.14000    1.11821
元大台灣50單日反向1倍基金                                        11.14000   11.02000   0.12000    1.08893
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             6.85000    6.78000   0.07000    1.03245
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            15.06000   14.91000   0.15000    1.00604
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      34.03000   33.70000   0.33000    0.97923
新光亞洲精選基金-美金                                            20.93000   20.73000   0.20000    0.96479
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.07000   17.90000   0.17000    0.94972
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       7.47000    7.40000   0.07000    0.94595
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        8.77000    8.69000   0.08000    0.92060
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 47.11000   46.69000   0.42000    0.89955
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.74000   11.64000   0.10000    0.85911
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.86500   11.76510   0.09990    0.84912
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.16000   13.05000   0.11000    0.84291
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.86000    8.79000   0.07000    0.79636
第一金亞洲科技基金                                               19.00000   18.85000   0.15000    0.79576
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.12880   11.04270   0.08610    0.77970
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.51050   10.42920   0.08130    0.77954
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.63000    6.58000   0.05000    0.75988
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                              2.60610    2.58650   0.01960    0.75778
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.57340   10.49490   0.07850    0.74798
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.24000   12.15000   0.09000    0.74074
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    9.56000    9.49000   0.07000    0.73762
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