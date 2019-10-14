[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/09 108/10/08 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.01000 18.72000 0.29000 1.54915 元大標普500單日反向1倍基金 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.57000 12.39000 0.18000 1.45278 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.69000 13.52000 0.17000 1.25740 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.66000 12.52000 0.14000 1.11821 元大台灣50單日反向1倍基金 11.14000 11.02000 0.12000 1.08893 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.85000 6.78000 0.07000 1.03245 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.06000 14.91000 0.15000 1.00604 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.03000 33.70000 0.33000 0.97923 新光亞洲精選基金-美金 20.93000 20.73000 0.20000 0.96479 元大滬深300單日正向2倍基金 18.07000 17.90000 0.17000 0.94972 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.47000 7.40000 0.07000 0.94595 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.77000 8.69000 0.08000 0.92060 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.11000 46.69000 0.42000 0.89955 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.74000 11.64000 0.10000 0.85911 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.86500 11.76510 0.09990 0.84912 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.16000 13.05000 0.11000 0.84291 復華恒生單日反向一倍基金 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 第一金亞洲科技基金 19.00000 18.85000 0.15000 0.79576 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.12880 11.04270 0.08610 0.77970 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.51050 10.42920 0.08130 0.77954 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.63000 6.58000 0.05000 0.75988 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.60610 2.58650 0.01960 0.75778 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.57340 10.49490 0.07850 0.74798 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.24000 12.15000 0.09000 0.74074 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------