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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/10/08  108/10/07  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦台灣科技指數基金                                             62.29000   61.00000    1.29000    2.11475
元大台灣50單日正向2倍基金                                        43.98000   43.12000    0.86000    1.99443
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.48000   19.10000    0.38000    1.98953
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     33.10000   32.47000    0.63000    1.94025
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            17.43000   17.16000    0.27000    1.57343
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                19.01000   18.72000    0.29000    1.54915
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 40.05000   39.44000    0.61000    1.54665
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      15.31000   15.08000    0.23000    1.52520
富邦台灣釆吉50基金                                               49.09000   48.43000    0.66000    1.36279
元大台灣卓越50基金                                               86.88000   85.72000    1.16000    1.35324
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                          10.90000   10.76000    0.14000    1.30112
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                        11.00000   10.86000    0.14000    1.28913
元大摩臺基金                                                     40.59000   40.10000    0.49000    1.22195
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  55.58000   54.91000    0.67000    1.22018
元大臺灣ESG永續ETF基金                                           21.21000   20.96000    0.25000    1.19275
凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配)                           10.09670    9.98510    0.11160    1.11767
元大台灣電子科技基金                                             39.18000   38.75000    0.43000    1.10968
富邦臺灣公司治理100基金                                          22.42000   22.18000    0.24000    1.08206
凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配)                          10.08890    9.98390    0.10500    1.05169
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         12.34320   12.21630    0.12690    1.03878
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         12.03830   11.91470    0.12360    1.03737
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.90690   10.79960    0.10730    0.99356
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.90680   10.79960    0.10720    0.99263
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.93000   26.67000    0.26000    0.97488
元大日經225基金                                                  27.57000   27.32000    0.25000    0.91508
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.42000   10.33000    0.09000    0.87125
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                         10.21990   10.13180    0.08810    0.86954
景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣                          9.99570    9.91230    0.08340    0.84138
景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣                          9.99580    9.91240    0.08340    0.84137
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        23.21000   23.02000    0.19000    0.82537
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