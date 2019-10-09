[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/10/08 108/10/07 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦台灣科技指數基金 62.29000 61.00000 1.29000 2.11475 元大台灣50單日正向2倍基金 43.98000 43.12000 0.86000 1.99443 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.48000 19.10000 0.38000 1.98953 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.10000 32.47000 0.63000 1.94025 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 17.43000 17.16000 0.27000 1.57343 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.01000 18.72000 0.29000 1.54915 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 40.05000 39.44000 0.61000 1.54665 群益臺灣加權單日正向2倍基金 15.31000 15.08000 0.23000 1.52520 富邦台灣釆吉50基金 49.09000 48.43000 0.66000 1.36279 元大台灣卓越50基金 86.88000 85.72000 1.16000 1.35324 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.90000 10.76000 0.14000 1.30112 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 11.00000 10.86000 0.14000 1.28913 元大摩臺基金 40.59000 40.10000 0.49000 1.22195 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 55.58000 54.91000 0.67000 1.22018 元大臺灣ESG永續ETF基金 21.21000 20.96000 0.25000 1.19275 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) 10.09670 9.98510 0.11160 1.11767 元大台灣電子科技基金 39.18000 38.75000 0.43000 1.10968 富邦臺灣公司治理100基金 22.42000 22.18000 0.24000 1.08206 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) 10.08890 9.98390 0.10500 1.05169 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.34320 12.21630 0.12690 1.03878 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 12.03830 11.91470 0.12360 1.03737 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.90690 10.79960 0.10730 0.99356 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.90680 10.79960 0.10720 0.99263 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.93000 26.67000 0.26000 0.97488 元大日經225基金 27.57000 27.32000 0.25000 0.91508 瀚亞非洲基金-南非幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.21990 10.13180 0.08810 0.86954 景順六年到期特選全球債券基金累積型南非幣 9.99570 9.91230 0.08340 0.84138 景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣 9.99580 9.91240 0.08340 0.84137 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 23.21000 23.02000 0.19000 0.82537 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------