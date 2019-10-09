盤前財經大事搶先讀2019年10月09日

今日操盤前瞻

法說會：大立光

股東會：天蔥

除權息：中工

QE 來了？鮑爾：Fed 將盡快擴大資產負債表

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (8 日) 表示，聯準會不久後將再次開始擴大其資產負債表，避免近期貨幣市場再次出現動盪，但他強調這不是量化寬鬆 (QE)。閱讀全文...

彭博：川普政府正討論限制退休金對陸股投資

既使白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarrog) 上週否認美國政府擬限制中企上市消息，彭博社週二 (8 日) 引述消息人士報導，川普政府正就流入中國的資本進行討論，尤其是美國政府退休基金於中國股票市場的投資。閱讀全文...

台積電助攻台股站上萬一 投信：兩優勢加持維繫吸金動能

台股昨 (8) 日靠台積電大漲助攻衝上「萬一」關卡，柏瑞投信投資長黃軍儒認為，貿易戰懸而未決衝擊資本市場，看好台股可望靠轉單效益與高殖利率吸引資金買盤，長線則仍要看貿易戰談判進度以及對市場的影響。閱讀全文...

富邦金、國泰金前 3 季合賺千億元 15 金控下月挑戰 3000 億歷史新高

15 家上市櫃金控 9 月獲利全數出爐，由於股息入帳進尾聲，加上新台幣升值，影響財務操作與資產評價，金控獲利明顯較前月下滑，只有兆豐金 (2886-TW) 唯一逆勢成長，不過，15 家金控前 9 月合計大賺 2954.95 億元，預期下個月就可以突破 3000 億元大關、挑戰歷史新高。閱讀全文...

「聰明錢們」齊快跑 減碼黃金多單量創 5 個月最大

CFTC 交易數據顯示，截至 10 月 1 日當周，Comex 黃金期貨淨多倉部位來到 19 萬 0811 口 ，較前一周下跌 17%；同一期間，黃金價格下跌超過 3%，跌破 1500 美元，創下兩個月來的新低，在黃金市場的不確定性升高下，對沖基金正以五個月來最快的速度撤出多單部位。閱讀全文...

